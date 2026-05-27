Школьные каникулы должны быть незабываемыми, а главное – безопасными

Как отметил Премьер-министр, для выпускников начинается ответственный период экзаменов, остальных же учащихся ждут летние каникулы.

– Завершился очередной учебный год. Для более чем двухсот тысяч выпускников это очень важный этап взросления, время экзаменов, Единого национального тестирования, поступления в университеты. Для еще большего количества детей наступает время летнего отдыха. Общая задача для всех госорганов – провести этот период максимально организованно, с соблюдением мер безопасности. Для каждого школьника, выпускника и студента должны быть созданы благоприятные условия для успешного завершения учебного года и полноценного летнего отдыха, – подчеркнул Олжас Бектенов, задавая тон обсуждению повестки.

По данным Министерства просвещения, в 2025⁄2026 учебном году в стране обучались 3,9 млн школьников. Из них 343 тыс. учащихся завершают 9-й класс, 215 тыс. – 11-й класс. На знак «Алтын белгі» претендуют 13 175 человек, на аттестат с отличием – 18 555 выпускников 11-х классов и 31 181 учащийся 9-х классов. Обучение в 763 колледжах завершают 168 тыс. студентов. Итоговая аттестация выпускников школ пройдет с 29 мая по 15 июня.

– Торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 11-х классов запланирована на 17–18 июня. Проведение выпускных мероприятий предус­мотрено исключительно на базе организаций образования. Запрещены организация выпускных вечеров в ресторанах, кафе, банкетных залах, а также незаконный сбор денежных средств. В этой связи принят совместный приказ Министерства просвещения и местных исполнительных органов. Акиматам необходимо держать данный вопрос на строгом контроле совместно с органами внутренних дел, – подчерк­нула министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Во время летних каникул в стране будут функционировать 11 135 центров отдыха, которые охватят досугом и оздоровлением­ 3,2 млн детей. Для них, по словам министра, подготовлена разнообразная программа.

– Глава государства уделяет особое внимание вопросам всестороннего развития детей и обеспечения их отдыха в комфортных условиях. В соответствии с поручением Президента об открытии 100 дворцов школьников и школ искусств, а также 50 детских оздоровительных центров за три года построены 44 организации дополнительного образования на 24 тысячи мест. До конца года будет завершено строительство еще 10 объектов на 3,8 тысячи мест. Кроме того, за этот период открыты 15 детских оздоровительных центров на 2,8 тысячи мест. В текущем году будут введены в эксплуатацию еще четыре оздоровительных центра на 840 мест, – доложила Жулдыз Сулейменова.

Новые организации дополнительного образования оснащены кабинетами робототехники, IT-лабораториями и другими современными средствами, предназначенными для эффективной организации досуга детей.

На участие в ЕНТ зарегистрировались более 239 тыс. человек, включая выпускников прошлых лет и колледжей. В этом году формат тестирования сохранен без изменений. Абитуриенты могут дважды пройти его и участвовать в конкурсе грантов с лучшим результатом, напомнил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Единое национальное тестирование проходит с 10 мая по 10 июля.

В этом году, по словам главы МНВО, объем госзаказа на подготовку кадров с высшим образованием сохранится на уровне предыдущих учебных лет. На предстоящий 2026⁄2027 учебный год выделено 89 457 государственных грантов.

С докладами по теме выступили также министры – здравоохранения Акмарал Альназарова, труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, внутренних дел Ержан Саденов, туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, а также первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков и вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев.

Об организации детского досуга в регионах доложили акимы Акмолинской и Атырауской областей.

Подытоживая обсуждение вопроса, Премьер-министр поручил акиматам регионов совместно с министерствами прос­вещения и здравоохранения до конца текущей недели обеспечить полную готовность детских центров отдыха и оздоровления. Все объекты, акцентировал он внимание участников заседания, должны соответствовать требованиям санитарной, пожарной и антитеррористической безопас­ности. На постоянном контроле необходимо держать вопросы качества питания, состояния инженерной инфраструктуры, медицинского сопровождения и кадрового обеспечения.

Особую важность имеет воспитательная работа с детьми и подростками.

– Главой государства поставлена задача формирования поколения «Адал азамат» – честных, справедливых, трудолюбивых и ответственных граждан. Поэтому программы всех образовательно-оздоровительных и пришкольных центров должны быть ориентированы не только на досуг детей, но и на воспитание гражданских, нравственных и культурных ценностей, – отметил руководитель Правительства.

В рамках инициативы Главы государства «Таза Қазақстан» в программы летней занятости будут включены экологические акции, волонтерские проекты и мероприятия по благоустройству территорий, направленные на формирование экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде.

Министерствам просвещения, культуры и информации, туризма и спорта поручено разработать дорожную карту по формированию у детей и подростков культуры поведения и здоровых жизненных ориентиров. До­кумент охватит вопросы здорового образа жизни, занятий спортом, уважения к традиционным ценностям, культуры питания, личной гигие­ны и безопасного поведения в общественных местах.

– Особое внимание требуется уделить профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, необходимо активно противодействовать проявлениям бескультурья и вандализма. Недавно Глава нашего государства указал на эту проблему. К ее решению надо подходить с самого раннего детства. Преж­де всего это привитие культуры поведения, любви к чтению, знанию истории своей страны и мира. В целях обеспечения общественного порядка, предупреж­дения дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуа­ций необходимо обеспечить четкую координацию действий всех задействованных служб и подразделений, – отметил Олжас Бектенов.

В рамках поручения по обеспечению безопасности детей в каникулярный период акиматы совместно с правоохранительными органами организуют патрулирование мест массового пребывания несовершеннолетних. За детскими лагерями будут закреплены сотрудники полиции, с персоналом проведут тренировки по эвакуации и спасению отдыхающих. До 1 июня МЧС совместно с акиматами проверит водоемы, пляжи, бассейны и туристические зоны.

Также Олжас Бектенов подчерк­нул необходимость усиления профилактики дорожно-транспорт­ных происшествий и контроля за организованными перевозками детей. Работа в данном направлении должна проводиться совместными усилиями МВД, акиматов, организаций образования и родителей.

Министерству туризма и спорта совместно с акиматами поручено обеспечить доступность внутреннего­ детского туризма, Министерству культуры и информации – расширить программы бесплатного посещения детьми музеев, театров, библиотек, культурных центров и национальных парков в период каникул, Министерству труда и социальной защиты населения – организовать временную трудовую занятость школьников и студентов с соблюдением всех трудовых прав и норм безопасности. В приоритетном порядке будут организованы отдых и оздоровление детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей из сельской местности.

Подчеркнута важность продвижения среди подрастающего поколения принципов уважения к государству, обществу и труду. Для этого будут реализованы творческие и познавательные проекты, организованы дискуссионные площадки и акции, направленные на продвижение принципов «Закон и Порядок», уважения к государству, обществу и труду.

– Самое важное для ребенка – семья. Родители должны быть вовлеченными в жизнь детей, знать круг их общения, интересы и условия проведения досуга. Как подчеркивает Глава государства, именно дома благодаря родительской любви и традициям, примеру и влиянию самых близких людей формируется личность на основе таких ценностей, как честность, трудолюбие и гражданская ответственность, – резюмировал Олжас Бектенов.

Итоги заседания Правительства в рамках традиционного брифинга прокомментировали министры – просвещения Жулдыз Сулейменова, науки и высшего образования Саясат Нурбек.