фото пресс-службы Правительства РК

– На заседании Глава государства подчеркнул особую важность проекта новой Конституции. Масштаб и значимость изменений, а также открытость процесса обсуждения являются беспрецедентными в истории страны. Как отметил Президент, в проекте новой Конституции четко закреплен принцип «не человек для государства, а государство для человека». Именно на это нацелена конституционная реформа: наряду с масштабным политическим обновлением она ориентирована на ускорение качественного роста экономики. Иными словами, в первую очередь приоритет должен быть отдан повышению доходов и благосостояния населения. Это одна из важнейших задач, стоящих перед нами, – подчеркнул Олжас Бектенов.

На совещании о мерах по исполнению поручений доложили вице-премьеры, министры и руководство фонда «Самрук-Қазына». Заместитель Премьер-минист­ра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил о планах по повышению благосостояния населения. Приоритетные направления этой работы – рост доходов, снижение инфляции и поддержка реального сектора.

Отмечено, что совместно с Нацбанком будет подготовлен план по снижению инфляции до 9–11%. До 1 мая предусмотрено принятие Программы повышения доходов населения на 2026–2029 годы. Также продолжится развитие мер господдержки бизнеса по принципу «одного окна» на платформе EGov Business. При этом большое внимание предусматривается уделить цифровой трансформации госуправления и внедрению ИИ-решений.

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев проинформировал о разработке отраслевых систем – платформах KEDEN и налогового администрирования Минфина, Tasqyn – для прогнозирования паводков, eJoldar – в сфере автодорог, Smart Cargo – в сфере перевозок и других. Развивается «Социальный кошелек» и цифровые профили домохозяйств, что обеспечивает адресность мер поддержки.

Оцифровка госуслуг уже сегодня позволила сократить трафик в ЦОНах на 2,3 млн посещений. Также запланированы перенос госинформсистем на единую платформу QazTech, усиление кибербезопасности и формирование отраслевых Data Lake и ИИ-агентов для повышения эффективности госорганов.

Председатель правления фонда «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов доложил о ходе осуществления проектов инвестиционного портфеля и планах на 2026 год. Отдельно отмечены задачи по привлечению более 27 млрд долларов прямых иностранных инвестиций на период с 2026 по 2030 год и проведению цифровизации, включая внедрение ИИ-проектов с совокупным эффектом на ближайшие пять лет в 1,3 млрд долларов.

Премьер-министр поручил рассмотреть вопросы дальнейшей трансформации структуры фонда, в том числе посредством, при необходимости, слияния отдельных компаний.

Министр финансов Мади Такиев рассказал о ситуации с внедрением подходов по цифровизации налогового и таможенного администрирования и повышении прозрачности бюджетных расходов. В первом полугодии, по его словам, планируется запустить Национальный каталог товаров. Ускоряется переход налогового и таможенного администрирования на цифровые рельсы. Ведется ревизия бюджетных программ для сокращения неэффективных расходов. Также расширяется применение цифрового тенге для прослеживаемости использования бюджетных средств.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов отчитался о мерах по укреплению энергетической безопасности и развитию отрасли. Так, до 2029 года в республике планируется ввести 13,3 ГВт новых мощностей. Параллельно подготовлен и обсуждается с общественностью Национальный проект по развитию угольной генерации, ведется работа по укреплению энергокаркаса страны.

В части нефтепереработки и нефтегазохимии, согласно поручению Президента, обозначены планы по расширению мощностей действующих НПЗ, уделено внимание вопросу строительства нового НПЗ. Отдельно отмечено, что до 2029 года планируется запуск ряда крупных нефтегазохимических проектов, разрабатывается проект закона «О нефтегазохимической промышленности».

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил о мерах по развитию отечественного производства, модернизации специальных экономических зон и активизации геологоразведки. Как отметил докладчик, в Реестре отечественных товаропроизводителей уже авторизовано 5,6 тыс. компаний. Планируется поэтапная трансформация деятельности СЭЗ.

В настоящее время на площадках специальных экономических зон осуществлено 555 проектов по обрабатывающей промышленности на общую сумму 4,4 трлн тенге, создано более 33 тыс. постоянных рабочих мест. В сфере глубокой переработки предусмотрены меры по регулированию вывоза сырья и стимулированию выпуска продукции высокого передела. Также разрабатывается Стратегия развития отрасли критически важных минералов. В геологоразведке за три года планируется обеспечить финансирование, сопоставимое с объемом вложений за предыдущие 30 лет.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров проинформировал о развитии агропромышленного комплекса. В фокусе внимания отраслевого министерства находится исполнение Комплексного плана развития животноводства на период до 2030 года и расширение льготного финансирования отрасли. Отдельно обозначены стоящие перед Минсельхозом задачи по усилению ветеринарной безопасности и внедрению цифровых инструментов прослеживаемости.

В сфере переработки сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности предусмотрены дополнительные стимулы, включая рост инвестиционных субсидий и снижение НДС с 2026 года, а также запуск новых проектов.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова представила подходы к реформированию государственного финансирования в сфере образования. В рамках исполнения поручений Президента финансирование частных школ, по словам министра, будет сосредоточено на приоритетных проектах с учетом потребности регионов, а также усилен контроль над их соответствием стандартам.

Отдельно были представлены результаты ваучерного финансирования дошкольных организаций и планы его масштабирования; по итогам 2025 года экономия составила 25,7 млрд тенге.

По вопросу социальной поддержки граждан выступил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев. Как отметил докладчик, в настоящее время министерством ведется цифровизация социальной сферы с опорой на Единую цифровую платформу социальной защиты населения и подготовка данных для перевода мер социальной поддержки в проактивный формат.

Спикером были также обозначены задачи по цифровизации рынка труда: в рамках создания Национального центра трансформации профессий по модели ГЧП планируются программы переподготовки и обучения востребованным профессиям, а также расширение профессиональной диагностики школьников.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова проинформировала о создании Единой государственной медицинской информационной системы. Она должна объединить ИТ-решения отрасли и обеспечить прозрачный контроль процессов. Запуск ЕГМИС и Портала здравоохранения намечен на 1 декабря 2026 года. Также отмечено развитие «Социального кошелька» в амбулаторном лекарственном обеспечении. В 2025 году через него обеспечено более 13,8 млн рецептов, что составляет 82% от общего объема.

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров доложил о работе по наращиванию транзитного потенциала и цифровизации отрасли. В 2026 году объем транзита планируется довести до 55 млн тонн (+65%). Будет завершен ряд крупных инфраструктурных проектов. Ведется синхронизация приграничной инфраструктуры с РФ и КНР. Утверждены дорожная карта КТЖ и положения новой тарифной политики.

В частности, как сообщил вице-министр, в автодорожной сфере начнется строительство трех объездных дорог – городов Кызылорды, Сарыагаша и Рудного. Модернизируются 33 пункта пропуска. В части внедрения ИИ-решений продолжится интеграция платформы Smart Cargo с государственными и отраслевыми сервисами. До 2027 года будет создана Единая интеллектуальная транспортная система.

Подводя итоги совещания, Премьер-министр подчеркнул, что все задачи, поставленные Президентом, требуют оперативного и эффективного исполнения с измеримым эффектом для населения и бизнеса. В этой связи был дан ряд поручений.

Как сообщила пресс-служба Правительства, в экономическом блоке поставлены задачи по снижению и контролю инфляции, уменьшению издержек бизнеса, развитию конкуренции на товарных рынках, тиражированию цифрового тенге в различных отраслях. Поручено активнее использовать действенные механизмы: стабилизационные фонды, форвардные договоры, соглашения с субъектами торговли по обеспечению ценовой стабильности.

Отмечена важность выстраивания понятной и предсказуемой системы взаимодействия с населением и бизнесом в налоговой сфере. Поручено внедрить механизм мягкого администрирования и раннего предупреждения. Также необходимо создать единую цифровую экосистему для бизнеса, доступную через мобильные приложения, расширить цифровую маркировку товаров без ущерба производству. Кроме того, поставлены задачи по пересмотру механизма внеплановых проверок субъектов МСБ, оптимизации управления активами, качественному развитию города Алатау.

Министерству финансов совместно с центральными госорганами и акиматами до 1 мая текущего года надлежит провести всестороннюю ревизию бюджетных программ вместе с Нацбанком, а также заинтересованными госорганами – до конца августа принять меры по тиражированию цифрового тенге в различных отраслях.

Также Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами и Ассоциацией финансистов Казахстана до конца года дано поручение внести изменения в законодательство в части наделения маркетплейсов, интернет-агрегаторов и банков второго уровня статусом и функциями налоговых агентов. Министерству национальной экономики совместно с НПП «Атамекен» указано до 1 июня пересмотреть механизм внеплановых проверок субъектов МСБ.

Министерствам промышленности и финансов совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» надлежит обеспечить завершение всех процедур регистрации и запустить Реестр казахстанских товаропроизводителей с 1 марта текущего года.

В плане инвестиционной политики даны поручения по разработке целевых индикаторов по инвестициям в основной капитал до 2030 года со значительным увеличением доли частных вложений. Также необходимо сформировать пул приоритетных проектов и закрепить KPI для госорганов и акиматов по привлечению внебюджетных средств. МИД РК совместно с Kazakh Invest будет усилена работа с крупными инвесторами и взаимодействие через Kazakhstan Investment House, а также ужесточен контроль над исполнением соглашений и постинвестиционный мониторинг на цифровой платформе.

Министерствам национальной экономики и иностранных дел совместно с заинтересованными госорганами поручено в месячный срок разработать уточненные целевые индикаторы по инвестициям в основной капитал по источникам финансирования до 2030 года со значительным увеличением доли частных вложений.

Кроме того, Министерству иностранных дел совместно с госорганами следует разработать регламент постинвестиционного мониторинга введенных в эксплуатацию проектов. Поручено ускорить внедрение соответствующего модуля в Национальной цифровой инвестиционной платформе.

В связи с задачами по цифровизации надлежит разработать подходы к инфраструктуре управления данными. Отдельно даны поручения по расширению практического использования KazLLM, улучшению функционала мессенджера Aitu и интеграции систем Tasqyn и Talsim для активизации работы по прогнозированию паводков и пожароопасного периода.

Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Национальным банком необходимо до 1 октября обеспечить полноценный запуск Фонда финансирования цифровизации. Министерствам искусственного интеллекта и цифрового развития, нацэкономики, финансов в течение месяца следует выработать меры по стимулированию активного внедрения цифровых решений в сфере бизнеса. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами в 10-дневный срок предстоит утвердить план перехода информационных систем на платформу QazTech.

В реальном секторе акцент сделан на своевременное завершение ключевых инфраструктурных проектов в энергетике, обрабатывающей промышленности, включая нефтепереработку и нефтегазохимию, транспорт и АПК. Поставлены задачи по наращиванию темпов цифровизации логистики, модернизации транспортной инфраструктуры. Отмечена необходимость насыщения внутреннего рынка отечественными продуктами, усиления ветеринарного контроля, развития кооперации и повышения прозрачности господдержки через цифровые инструменты.

Министерствам энергетики, искусственного интеллекта и цифрового развития до конца текущего года поручено внедрить онлайн-мониторинг Единой энергосистемы Казахстана на базе созданного Ситуационного аналитического центра при Минэнерго. До конца 2027 года следует объединить Западную зону с Единой энергосистемой и усилить Южную зону без переносов сроков. 20 февраля внести в Правительство проект Национального плана по угольной генерации. Фонду «Самрук-Казына» – обеспечить реализацию в установленные сроки энергетических проектов «Алматинские станции» ТЭЦ в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Министерствам промышленности, национальной экономики и холдингу «Байтерек» в двухмесячный срок поручено разработать механизмы поддержки отечественного бизнеса для организации дальнейшего передела полимерной продукции. Министерствам промышленности и строительства, национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок дано задание внести предложения по созданию новых экономических стимулов для развития глубокой переработки сырья и увеличения экспорта продукции высокого передела.

Министерствам промышленности и строительства, национальной экономики, финансов и акиматам в месячный срок следует внести в Правительство согласованные предложения по трансформации специальных экономических зон, включая пакет законодательных поправок. Министерству транспорта совместно с КТЖ до конца года надлежит обеспечить запуск железнодорожных проектов «Мойынты – Кызылжар», «Дарбаза – Мактаарал», завершить модернизацию участков Алтынколь – Жетыген и Бейнеу – Мангистау.

До конца следующего года – ввести в эксплуатацию участок Бахты – Аягоз. КТЖ – обеспечить план по транзиту грузов на текущий год в объеме не менее 40 млн тонн. До конца текущего года следует полностью оцифровать процесс предоставления грузовых вагонов оператором железнодорожной сети.

Министерству транспорта необходимо ускорить процедуры по осуществлению автодорожных проектов «Караганда – Жезказган», «Центр – Запад», «Актобе – Улгайсын», строительству объездных дорог в Кызылорде, Сарыагаше и Рудном. Начать в текущем году строительные работы по проекту «Караганда – Жезказган», до конца следующего года обеспечить завершение модернизации 33 автомобильных пунктов пропуска на границе. Министерству транспорта – до конца текущего года запустить в промышленную эксплуатацию цифровую платформу Smart Cargo, обеспечив ее интеграцию со всеми государственными цифровыми системами.

Министерствам сельского хозяйства, торговли и интеграции совместно с бизнес-сообществом в месячный срок поручено пересмотреть действующие подходы и выработать системные меры по насыщению внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами и укреплению экспортного потенциала. Выстроить эффективную прозрачную цепочку от производства до сбыта готовой продукции.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами поручено обеспечить развитие ветеринарной инфраструктуры с усилением контроля на местах и на границе. До 15 апреля – внести в Правительство проект комплексного плана развития ветеринарии.

Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными госорганами и акиматами до 1 июня надлежит разработать и внести в Правительство соответствующий законопроект о кооперации в сельском хозяйстве. А до 1 сентября – обеспечить полноценное функционирование информационной системы в сфере АПК для повышения прозрачности и эффективности системы господдержки, отслеживать исполнение встречных обязательств получателями субсидий.

Премьер-министр поставил задачи по устранению системных проблем в образовании и здравоохранении, в том числе через цифровизацию и повышение прозрачности расходов. Отдельный акцент сделан на подготовке кадров, цифровизации медицинской информационной системы, формировании цифровых профилей домохозяйств, а также интеграции различных форм помощи в системе «Социальный кошелек».

В этой связи министерствам просвещения, науки и высшего образования совместно с Минфином, акиматами регионов в месячный срок дано указание внести в Правительство предложения по повышению эффективности использования бюджетных средств на всех уровнях образования.

Министерству труда совместно с министерствами науки, просвещения и палатой «Атамекен» к 1 апреля поручено создать Национальный центр трансформации профессий.

Министерствам здравоохранения, искусственного интеллекта и финансов до 1 апреля текущего года следует завершить внедрение Единого хранилища медицинских данных. Даны поручения по разработке Единой государственной медицинской информационной системы. Министерству финансов совместно с министерствами искусственного интеллекта и цифрового развития, здравоохранения до конца года – оцифровать деятельность Фонда социального медицинского страхования.

Министерству труда до 1 марта – сформировать социальные цифровые профили домохозяйств с применением Цифровой карты семьи, а также обеспечить оказание мер социальной поддержки через Единую цифровую платформу. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами до конца года обеспечить интеграцию в системе «Социальный кошелек» различных форм социальной поддержки.

– Вы все видите масштаб стоящих перед нами целей и задач. Как отметил Глава государства, времени на раскачку нет. Необходимо принимать смелые и эффективные решения и оперативно их осуществлять. Еще раз подчеркну: рост доходов и благосостояния населения – конкретный результат нашей работы. Госорганы и акиматы должны обеспечить качественное и своевременное исполнение поручений Президента, – подчеркнул Олжас Бектенов.