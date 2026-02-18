Одна из важнейших задач, поставленных Главой государства перед Правительством, напомнил Премьер-министр, предваряя обсуждение вопроса, касается обеспечения экономического роста за счет повышения производительности и технологического обновления.

– Это позволит переориентировать экономическую политику на конечный результат – увеличить доходы граждан и укрепить экономический суверенитет. Важную роль в этом процессе играют диверсификация и интенсивное развитие перерабатывающих отраслей, – сказал Олжас Бектенов.

О механизмах решения задач, поставленных Главой государства на расширенном заседании Правительства, доложил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин. По его словам, согласно Национальному плану развития, доля инвестиций в ВВП увеличится с текущих 14–15 до 23%. Это позволит к 2029 году нарастить объем вложений в основной капитал в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2024-го.

Основной упор будет сделан на развитие металлургии, нефтехимии, фармацевтики и производства газа. Вместо пассивного ожидания инвесторов государство внедряет проактивную политику экономического роста, иными словами, Правительство само будет формировать «заказы на инвестиции» под нужды отечественного бизнеса и привлекать зарубежных партнеров с готовыми технологиями для запуска новых производств.

Вице-премьер также рассказал о новых инструментах финансовой поддержки, которые Правительство применяет для снижения импортозависимос­ти и насыщения рынка казах­станскими товарами, поделился деталями запуска механизма «заказ на инвестиции» и планами по капитализации холдинга «Байтерек». По словам докладчика, совокупный объем мер для развития реального сектора экономики будет доведен до восьми триллионов тенге.

В свою очередь министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отметил, что законодательно закрепленный механизм обеспечения отечественным сырьем и благоприятные инвестиционные условия, созданные государством, способствовали развитию кооперации отечественных производителей и поставщиков сырья и в целом росту обрабатывающей промышленности.

Так, в прошлом году автомобильная промышленность показала рекордный рост, обеспечив в структуре машиностроения долю свыше 41,7%. Выпущено более 171 тыс. транспортных средств, из которых 159 тыс. – легковые автомобили. Растет доля локализации в секторе.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, говоря о мерах, принимаемых ведомством для расширения и углубления переработки сельхозпродукции, сообщил, что по итогам 2025 года объем производства продуктов питания составил 3,9 трлн тенге (на 8,1% выше уровня 2024-го). Инвестиции в основной капитал выросли вдвое и достигли 389,4 млрд тенге. За 11 месяцев 2025-го экспортировано переработанной продукции на 3,2 млрд долларов (на 33,8% выше аналогичного прошлогоднего периода).

Об основных подходах по повышению производительности и технологическому оснащению промышленных объектов доложили вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев и председатель правления АО «НИХ «Байтерек» Рустам Карагойшин.

На заседании Правительства заслушали и производственников. Генеральный директор KazFoodProducts Алихан Талгатбек поделился успешным опытом компании по диверсификации производства в агропромышленном комплексе. А представитель ТОО «OrdaGlass LTD» Галымжан Куатов сообщил, что благодаря внедрению инст­рументов льготной стоимости газа и развитию инженерной инф­раструктуры стекольное предприятие, запущенное совместно с международным холдингом China Glass Holdings Limited, вышло на годовую мощность в 197,1 тыс. тонн продукции.

Доля замещения импорта лис­тового стекла увеличилась до 50,2%. В настоящее время завод закрывает 70% внутренней пот­ребности и экспортирует продукцию в страны СНГ, Польшу, Эстонию, Латвию и Швейцарию.

В ходе обсуждения Олжас Бектенов отметил высокий потенциал Казахстана в производстве продуктов питания, в качестве примера приведя завод по выпуску готовых пищевых продуктов и полуфабрикатов ТОО «Тәп-тәтті», который он посетил в понедельник в ходе рабочей поездки по промышленным объектам столицы. Компания, по словам Премьер-министра, начинала с кондитерского цеха, а затем в течение четырех-пяти лет построила большое предприятие, где сегодня работают 1,5 тыс. человек.

– Мы должны поддерживать таких предпринимателей, говорить об их успехах. Заниматься бизнесом может не каждый. Именно талантливые предприниматели – опора любого государства. Это надо правильно понимать. Такие бизнесмены есть в каждом регионе, оказывайте им необходимую поддержку, – призвал Премьер-министр, обращаясь к членам Правительства и акимам областей.

Подводя итоги заседания, Олжас Бектенов напомнил, что Глава государства на расширенном заседании Правительства подчеркнул необходимость формирования современного промышленного каркаса и развития обрабатывающей промышленности.

В структуре ВВП республики доля обработки уже превышает добывающий сектор. В текущем году прирост объема производства обрабатывающей промышленности увеличился на 4,4%. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года (в январе 2025-го – 3,7%).

Премьер-министр подчеркнул, что эту динамику необходимо не только сохранять, но и наращивать. Создание новых кластеров позволит перевести производство с низкого передела на более высокий. Для достижения планов по диверсификации и росту экономики нужны практические меры по расширению производственных мощностей и углублению переработки в несырьевых отраслях.

В этой связи Олжас Бектенов поручил ответственным госорганам определить наиболее перспективные ниши в отраслях и осуществить в них высокопроизводительные и экс­портоориентированные инвестиционные проекты. Это обеспечит повышение устойчивости экономики к внешним шокам, рост экспортного потенциала, создание новых рабочих мест и формирование современной индустриальной базы, соответствующей долгосрочным нацио­нальным интересам.

Премьер-министр в рамках исполнения поставленных Главой государства задач подчеркнул необходимость принятия всех мер по поддержке реального производства, привлечению инвесторов и внедрению передовых цифровых технологий. Министерству промышленности поручено изменить структуру обрабатывающей промышленности.

В частности, руководитель Правительства акцентировал внимание на том, что по ряду направлений по-прежнему сохраняется большая доля продукции низкого передела – это означает, что основная добавленная стоимость формируется вне экономики Казахстана.

Премьер-министр поручил обеспечить устойчивый переход к выпуску более сложной и технологичной продукции. Речь идет о развитии производства комплектующих, повышении уровня локализации, внедрении современных технологий, автоматизации производств и росте производительности труда.

Министерствам промышленности, энергетики, сельского хозяйства, национальной экономики и холдингу «Байтерек» дано указание в месячный срок представить конкретный перечень новых промышленных проектов в сфере переработки, которые обеспечат создание продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом.

При этом каждый перспективный инвестиционный проект должен рассматриваться с точки зрения его мультипликативного эффекта. Отраслевые госорганы и акиматы должны обеспечивать его соответствующей инфраструктурой, ресурсами, мерами господдержки.

В сфере цифровизации компании Kazakh Invest совместно с госорганами, акиматами, Фондом «Самрук-Қазына» и НИХ «Байтерек» поручено до 1 апреля текущего года сформировать актуальный пул проектов на Национальной цифровой инвестиционной платформе, обеспечив полноту и достоверность информации. Это позволит принимать оперативные решения при оказании мер поддержки действующим проектам.

– На расширенном заседании Правительства Глава государства справедливо отметил, что в стране недостаточный уровень переработки продукции неф­тегазохимии. Отрасль должна рассматриваться как основа для развития новых направлений в обрабатывающей промышленности. Министерствам энергетики, промышленности совместно с Фондом «Самрук-Қазына» необходимо обеспечить прозрачные и стабильные условия поставки доступного полимерного сырья на внутренний рынок для последующей переработки отечественными компаниями. Министерству промышленности – представить конкретный пул проектов по дальнейшей переработке полимерной продукции, – поручил Олжас Бектенов.

Министерству промышленнос­ти и строительства совместно с акиматами регионов следует также обеспечить постоянный мониторинг доли отечественных материалов при строительстве крупных объектов, включая финансируемые за счет частных инвестиций.

В структуре экспорта аграрной продукции преобладает сырье в виде зерна и мяса. И на эту проблему неоднократно обращал внимание Глава государства. Олжас Бектенов подчеркнул, что необходимо сконцентрироваться на производстве продукции глубокой переработки.

В Казахстане такие проекты уже есть, и они показывают высокую рентабельность. Премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами и холдингом «Байтерек» расширить инструменты поддержки бизнеса по выпуску продукции высокого передела.

Министерствам финансов и сельского хозяйства надлежит решить вопрос увеличения срока кредитования оборотных средств до двух лет. Отмечено, что доля переработки сельхозпродукции должна быть доведена в текущем году до 70%.

Указанные меры будут способствовать снижению зависимости от экспорта сырья. При этом новые точки роста послужат базой для долгосрочного устойчивого развития экономики.

Как отметил в ходе заседания Олжас Бектенов, работу по стимулированию роста экономики следует проводить постоянно. Стране нужен интенсивный подъем. Безусловно, он должен быть качественным, но и динамика очень важна.