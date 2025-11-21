Защитник народных интересов

В истории становления общественно-политической и правовой мысли Казахстана многоплановая деятельность Шокана Уалиханова составляет целую эпоху. Его идеалы оказали решающее воздействие на формирование просветительства как социального движения, избравшего своей целью распространение науки и гуманности. Самоопределение ученого происходило в контексте конкретных исторических условий, предопределивших эволюцию его гуманистического мировоззрения. Взгляды и убеждения Уалиханова развивались, приобретая систематическую стройность, под знаком влияния крупнейшей движущей силы того времени – демократического движения, которое объединяло представителей самого широкого политического спектра – от радикальных революционеров до умеренных либералов – вокруг идеи о переустройстве общества на более совершенных началах.

«Вместе с передовыми людьми своего времени он развернул решительную борьбу против всего того, что служило препятствием на пути исторического прогресса общества, – писал об идейно-политической позиции Шокана Уалиханова доктор философских наук Ораз Сегизбаев. – В этой борьбе он близко подошел к позиции русской революцион­ной демократии. Его сближала с революционными демократами, во-первых, горячая ненависть к самодержавию и крепостничеству, вражда к колониальному угнетению; во-вторых, горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни; и наконец, в-третьих, отстаивание интересов народных масс, борьба за их свободу и просвещение».

Труды выдающегося ученого отмечены особой глубиной видения окружающей действительности. Правильно восприняв универсальную сущность просветительства, которое в тех или иных формах и степенях зрелости имело место в истории всех стран мира, Уалиханов стремился приобщить его базовые принципы к объективным потребностям казахского общества. Известный советский философ Михаил Иовчук совершенно справедливо считал, что в своих научных поисках Уалиханов исходил из «стремления объединить общими рамками всю сумму изучаемых и прорабатываемых им вопросов, охватывающих естество­знание, историю, психологию, религию, политику».

В этом стремлении ярко проявилась не только энциклопедичность познаний ученого, но и демократическая природа его просветительских воззрений. В своих комплексных исследованиях, ставших одной из вершин передовой научной мысли XIX века, Уалиханов ставил перед собой цель отыскать коренные причины тех социально-политических явлений, очевидцем и участником которых ему довелось быть. Ученый остро переживал бедственное положение родного народа, претерпевавшего двойной гнет со стороны царских чиновников и феодально-родовой аристократии. Главным источником бед и невзгод он считал невежество, чье разлагающее влияние оборачивалось социальной пассивностью широких народных масс. Исходя из этого, единственный путь к освобождению соотечественников Уалиханов видел в просвещении, то есть в систематическом и повсеместном распространении того минимума знаний, овладение которым позволило бы человеку самостоятельно сделать выводы о причинах народных бедствий и найти действенный способ их устранения. Завоевание духовной свободы, по мнению ученого, в исторической перспективе неизбежно поставило бы вопрос о свободе политической. «Только истинное знание дает спасительный дух сомнения, и только оно научает его (человека. – Авт.) ценить жизнь и материальное благосостояние», – писал Уалиханов в своей знаменитой работе «О мусульманстве в степи».

Демократизм взглядов ученого нашел свое воплощение и в той беспощадной критике, которой он подверг существовавшие во второй половине XIX века системы политического устройства. Ни самодержавие, ни родовое управление, ни какая-либо из европейских форм политорганизации общества, по мнению Шокана Уалиханова, не отвечали коренным национальным интересам казахского народа. Общественным идеа­лом выдающегося ученого был такой строй, сама природа которого сделала бы невозможной использование вверенной власти для злоупотреблений и личного обогащения. Этот идеал Уалиханов стремился раскрыть в концепции, получившей название «аналогии высшего развития с низшим». Сущность ее заключается в следующем. По мнению ученого, наиболее полно историческому прогрессу казахского народа способствовала бы общинная форма политической организации, в основе которой находятся ценности демократии, гуманизма и постоянного культурного взаимообогащения. «Безыскусственный период» общественного развития и характерные для него организационные формы, не раз отмечал Шокан Уалиханов в своих трудах, лучше всего соответствуют вековым чаяниям всего казахского народа, тогда как все прочие политические системы целиком подчинены интересам конкретных социальных групп. Таким образом, по мере развития общинного строя происходило бы достижение той высшей культурной ступени, которая в своих формах и ключевых особенностях во многом походит на низшую.

Несмотря на свой утопический и во многом противоречивый характер, концепция Шокана Уалиханова была ярким и самобытным явлением социально-политической жизни Казахстана XIX века. Принцип общинной, иначе говоря, поземельной собственности и демократической формы правления как путь к достижению «высшего культурного развития» ученый отстаивал во многих своих работах. При этом он нисколько не абсолютизировал гуманистические ценности политической системы прошлого и прекрасно понимал, что раскрытие их внутреннего потенциала могло произойти исключительно в условиях общественной демократии.

«Уалиханов сформировался в такой среде, которая являлась средоточием важнейших событий, происходивших в Казахской степи в XIX веке, – указывал на историческую детерминированность мировоззрения ученого известный правовед Гайрат Сапаргалиев. – Он хорошо знал казахское обычное право, изучал шариат, русское законодательство, пытался понять их сущность, социальную роль в жизни казахского общества. К оценке их значения он старался подходить с точки зрения влияния их на прогрессивное развитие общества... Уалиханов придавал важное значение исторически сложившимся общественно-демократическим формам, полагая, что они больше всего содействуют социальному прогрессу».

Право и гуманизм

Особое значение в контексте эволюции политико-правовых взглядов Шокана Уалиханова имеют его исследования в области обычного права казахов, формирование которого он рассматривал как объективный результат историчес­кого развития и этногенеза казахского народа. Важнейшим критерием оценки той или иной правовой системы для ученого был принцип гуманизма, раскрываемый в тесной связи с выдвинутой им концепцией «аналогии высшего развития с низшим». Так, в «Записке о судебной реформе» Шокан Уалиханов писал: «Обычное право киргиз (казахов. – Авт.), по той же аналогии высшего развития с низшим, на которое мы так любим ссылаться, имеет более гуманных сторон, чем законодательство, например, мусульманское, китайское и русское по Русской правде».

Признавая необходимость внимательного изучения и даже перенятия передовых юридических практик с учетом конкретно-исторических и национальных условий («усвоение общечеловеческого просвещения и энергичная борьба с препятствиями, мешающими достижению этой цели, должны составлять цель для всякого народа»), ученый предостерегал от навязывания чужеродных законов, которые непременно вступили бы в глубинное противоречие с устоями внутренней жизни общества. Именно поэтому такой живой отклик у него вызвали судебные реформы второй половины XIX века.

«Непременный учет национальной специфики при проведении крупных общественно-политических мероприятий должен был благотворно повлиять на развитие социального строя казахов. Поэтому необходимо было при реализации судебной реформы помнить об общественном резонансе, которым непременно должны были сопровождаться те или иные нововведения... Правовые взгляды Ш. Уалиханова свидетельствуют о широте его кругозора, стремлении увязать общегосударственные законы Российской империи с особенностями общественного уклада казахов. Сочетание общего и особенного в «Записке о судебной реформе», понимание ее автором специфичности применения юридических уложений и другие несомненные достоинства этого документа сыграли большую практическую роль при соз­дании законопроектов об управлении двумя областями степных киргизов и Туркестанским краем, куда традиционно были отнесены южноказахстанские области», – так историческое значение правовых трудов Шокана Уалиханова определяли Жабайхан Абдильдин и Муханмадияр Орынбеков.

Конкретные противоречия судебных реформ Уалиханов вскрыл на примере сопоставительного анализа деятельности суда биев и проекта предложенного царским правительством мирового суда. Ученый считал, что внедрение последнего с точки зрения принципов внутренней организации общества неизбежно будет означать регрессию всей правовой системы, тогда как суд биев, отвечавший «пользе, нуждам и кочевым обычаям народонаселения степей», имел ряд несомненных преимуществ: неформальность выбора биев, гласность и ведение делопроизводства на родном языке, публичность судебного разбирательства, отсутствие бюрократических формальностей, а также допустимость участия в процессе адвокатов и присяжных. Уалиханов писал: «По нашему мнению, суд биев – и это неудивительно, если принять во внимание аналогию высшего развития с низшим – имеет некоторые преимущества перед судом мировым. Мы бы сказали – абсолютное превосходство, если б не боялись, что нас могут заподозрить в преувеличении».

Отстаивая принципы обычного права казахов, ученый смело выступал и против родовой знати, к интересам которой в ходе социального расслоения общества была приспособлена эта прежде лишенная классового содержания и подлинно всенародная система права. Ее гуманность и демократизм ярко проявились в обычае общинной взаимопомощи – жылу, который помимо всего прочего закреплял и принцип коллективной ответственности рода за проступки одного из его представителей. По мнению Шокана Уалиханова, «законы родовые, по которым члены рода ответствуют за своего родича, при родовых отношениях приносят много практической пользы». Право на жылу, считал ученый, в казахском обществе относится к числу фундаментальных и утверждает ценности взаимовыручки, человеколюбия и справедливости. Уалиханов лучше многих знал о тех вопиющих фактах, когда под видом жылу представители феодально-родовой аристократии вынуждали бедняков бесплатно работать на себя – и решительно протестовал против этих «деспотических отношений владетеля и рабов». Об этой яркости политического темперамента Шокана Уалиханова прекрасно высказался выдающийся русский ученый Григорий Потанин: «Страдание человека вызывало в нем глубокую жалость, и он способен был на великодушные, самоотверженные поступки, но к идейным врагам своим относился с непримиримой враждой».

190-летие со дня рождения одного из лучших сынов казахского народа, отмечаемое нами в нынешнем году, подает прекрасный повод к переосмыслению его трудов в дискурсе общемировой духовной культуры. Творческое наследие Шокана Уалиханова огромно и неизбывно. Оно сохранило для нас светлый облик человека, имя и мысли которого служат символом борьбы за интересы родного народа, горячего патриотизма и стремления ко всеобщему процветанию и прогрессу.