Для снижения смертности на дорогах в Алматы будут менять дорожную инфраструктуру

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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел совещание с участием министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева по вопросам обеспечения общественной безопасности и профилактики ДТП, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Глава МВД сообщил о планах по модернизации центра оперативного управления полиции и интеграции систем видеонаблюдения в ЦОУ. Ситуация на дорогах также требует пристального внимания. С начала текущего года в мегаполисе совершено около четырёх тысяч ДТП.
"В настоящее время мы активно изучаем опыт зарубежных стран, где, несмотря на большое количество населения и плотный автомобильный трафик, используя превентивные меры, удалось в разы снизить аварийность и смертность на дорогах", – отметил глава МВД.
Акимат города будет поддерживать инициативы полиции по обеспечению правопорядка, в том числе по реорганизации дорожной инфраструктуры с применением передового опыта современных мегаполисов. Это касается так называемой "вафельной" разметки, пунктирной разметки проезда перекрестков по полосам, дополнительных светофоров и разделительных ограждений на магистральных улицах.
"Жизнь людей нельзя измерять деньгами. Необходимо сделать все, чтобы дорожная инфраструктура города обеспечивала максимальную безопасность передвижения", – подчеркнул Бакытжан Сагинтаев, поручив управлению городской мобильности проработать этот вопрос совместно с департаментом полиции.