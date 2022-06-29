Первая партия сельскохозяйственной продукции из Таджикистана в рамках достигнутой недавно договоренности прибыла в Акмолинскую область.

В середине июня аким области Ермек Маржикпаев встретился с директором Агентства по государственным материальным резервам при Правительстве Таджикистана, председателем Консультативного совета СНГ Ахмадзодой Ато. В ходе встречи стороны договорились о наращивании взаимного товарооборота, в частности, о поставке сельхозпродукции в Акмолинскую область для стабилизации цен.

Кроме того, Ахмадзода Ато предложил соз­дать совместный торговый дом «Таджикистан – Казахстан».

В минувшие выходные из Таджикистана прибыла первая 20-тонная фура с 15 наименованиями овощей и фруктов. Они уже стали поступать на рынки региона.