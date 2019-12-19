Для удобства и комфорта Статьи 19 декабря 2019 г. 9:12 365 Александра Власова Столица демонстрирует положительную динамику. Об этом, подводя итоги социально-экономического развития за 10 месяцев текущего года, заявил на площадке Службы центральных коммуникаций аким города Алтай Кульгинов.По его словам, по итогам первого полугодия валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 4,2%, составив 2,7 трлн тенге, или 2,5 млн тенге на душу населения, что в 1,6 раза выше среднего показателя по республике. Объем промышленной продукции за 11 месяцев увеличился на 11,7% и достиг 658 млрд тенге. Как отметил аким, растет и привлекательность города для ведения бизнеса. Объем произведенной субъектами МСБ продукции увеличился на 3,3% и составил 2,4 трлн тенге. В реальном секторе экономики создано 21,4 тыс. новых рабочих мест, из них 93% в сфере МСБ. С 2016 по 2018 год объем инвестиций увеличился и превысил 1 трлн тенге. При этом растут частные инвестиции, их доля за этот период повысилась с 58 до 82%. В то же время наблюдается снижение по трем таким взаимоувязанным показателям, как ввод жилья, объемы строительных работ и инвестиции в основной капитал. В акимате это явление объясняют высокими темпами роста населения города, численность которого достигла 1,2 млн человек. Развивая тему жилищного строительства, Алтай Кульгинов сообщил, что по поручению Президента в Нур-Султане в следующем году готовятся к троекратному увеличению объемов строительства доступного жилья. Всего по итогам 2019 года за счет бюджетных средств будет сдано 3,5 тыс. квартир.Большое значение придается обеспечению «шаговой доступности» медицинских учреждений и других социальных структур. До 2023 года запланировано открытие 51 объекта «Доктор у дома», в первую очередь в жилых массивах. Кроме того, резервируются помещения для размещения на первых этажах реабилитационных, а также мини-центров и опорных пунктов полиции. Решается и вопрос нехватки школ. Сейчас в столице их 115, из них 14 – с переуплотненным режимом работы, в том числе 8 с трехсменным обучением. В рамках комплексного плана на 5-летний период запланировано строительство 50 школ на 60 тыс. мест, в том числе 10 на территории уже существующих. Развивается дорожная инфраструктура, поскольку количество автомобилей с 2011 года увеличилось более чем в 2 раза – с 200 тыс. до свыше 500 тыс. В текущем году построено и отремонтировано 51,5 км дорог. Запущена Большая кольцевая автомобильная дорога общей протяженностью 87 км. Ведется работа по подготовке к расширению проспекта Кабанбай-батыра до 8 полос и строительству транспортного узла на пересечении Кургальджинского шоссе и проспектов Кабанбай-батыра и Туран. В 2020 году планируется построить и отремонтировать 90 км дорог, а также завершить строительство мостов по проспекту Улы Дала – через Есиль и через канал Нура-Есиль. Будет начато возведение нового вантового моста по проспекту Тәуелсіздік через Есиль.– Газификация столицы пройдет в три этапа. Она позволит в 6 раз снизить вредные выбросы в атмосферу, – сказал Алтай Кульгинов.Кроме того, акиматом разработана Концепция развития общественных пространств на 2020–2021 годы «Нур-Султан – комфортный город», в соответствии с которой предусматривается создание новых экономических «ниш» и улучшение инвестиционного климата. Намечены уплотнение города в существующих пределах; развитие полицентричности; усиление связанности между городскими центрами; использование экономического роста для улучшения существующих территорий. В столице будет создано более 50 новых общественных пространств для удобства и комфорта жителей. Например, планируется реконструкция старой площади, района Евразии с созданием парков и скверов.