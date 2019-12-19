Для удобства и комфорта

Столица демонстрирует положительную динамику. Об этом, подводя итоги социально-экономического развития за 10 месяцев текущего года, заявил на площадке Службы центральных коммуникаций аким города Алтай Кульгинов.

По его словам, по итогам первого полугодия валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 4,2%, составив 2,7 трлн тенге, или 2,5 млн тенге на душу населения, что в 1,6 раза выше среднего показателя по республике. Объем промышленной продукции за 11 месяцев увеличился на 11,7% и достиг 658 млрд тенге.

Как отметил аким, растет и привлекательность города для ведения бизнеса. Объем произведенной субъектами МСБ продукции увеличился на 3,3% и составил 2,4 трлн тенге. В реальном секторе экономики создано 21,4 тыс. новых рабочих мест, из них 93% в сфере МСБ.

С 2016 по 2018 год объем инвестиций увеличился и превысил 1 трлн тенге. При этом растут частные инвестиции, их доля за этот период повысилась с 58 до 82%.

В то же время наблюдается снижение по трем таким взаимоувязанным показателям, как ввод жилья, объемы строительных работ и инвестиции в основной капитал. В акимате это явление объясняют высокими темпами роста населения города, численность которого достигла 1,2 млн человек.

Развивая тему жилищного строительства, Алтай Кульгинов сообщил, что по поручению Президента в Нур-Султане в следующем году готовятся к троекратному увеличению объемов строительства дос­тупного жилья. Всего по итогам 2019 года за счет бюджетных средств будет сдано 3,5 тыс. квартир.

Большое значение придается обеспечению «шаговой доступности» медицинских учреждений и других социальных структур. До 2023 года запланировано открытие 51 объекта «Док­тор у дома», в первую очередь в жилых массивах. Кроме того, резервируются помещения для размещения на первых этажах реабилитационных, а также мини-цент­ров и опорных пунктов полиции.

Решается и вопрос нехватки школ. Сейчас в столице их 115, из них 14 – с переуплотненным режимом работы, в том числе 8 с трехсменным обучением. В рамках комплексного плана на 5-летний период запланировано строительство 50 школ на 60 тыс. мест, в том числе 10 на территории уже существующих.

Развивается дорожная инфраструктура, поскольку количество автомобилей с 2011 года увеличилось более чем в 2 раза – с 200 тыс. до свыше 500 тыс. В текущем году построено и отремонтировано 51,5 км дорог. Запущена Большая кольцевая автомобильная дорога общей протяженностью 87 км.

Ведется работа по подготовке к расширению проспекта Кабанбай-батыра до 8 полос и строительству транспортного узла на пересечении Кургальджинского шоссе и проспектов Кабанбай-батыра и Туран.

В 2020 году планируется построить и отремонтировать 90 км дорог, а также завершить строительство мостов по проспекту Улы Дала – через Есиль и через канал Нура-Есиль. Будет начато возведение нового вантового моста по проспекту Тәуелсіздік через Есиль.

– Газификация столицы пройдет в три этапа. Она позволит в 6 раз снизить вредные выбросы в атмосферу, – сказал Алтай Кульгинов.

Кроме того, акиматом разработана Концепция развития общественных пространств на 2020–2021 годы «Нур-Султан – комфортный город», в соответствии с которой предусматривается создание новых экономических «ниш» и улучшение инвестиционного климата. Намечены уплотнение города в существующих пределах; развитие полицентричности; усиление связанности между городскими центрами; использование экономического роста для улучшения существующих территорий.

В столице будет создано более 50 новых общественных пространств для удобства и комфорта жителей. Например, планирует­ся реконструкция старой площади, района Евразии с созданием парков и скверов.