Коллектив машиностроителей из ТОО «Курылысмет» выпускает и восстанавливает оборудование, узлы агрегатов и запчасти, без которых не сможет работать ни одна шахта, обогатительная фабрика или сталеплавильный завод.

Основанная в мае 2004 года, компания в настоящее время считается одним из крупнейших предприятий тяжелого машиностроения, объединяющим шесть производственных площадок в Караганде, Шахтинске, Темиртау. Главным ее заказчиком и парт­нером выступает АО «Qarmet». На нужды его угольных шахт и металлургических переделов ориентирована нынешняя деятельность товарищества.

Здесь исполняют заказы этого отраслевого флагмана на ремонт и изготовление запчастей для конвейеров, механизированных крепей, проходческих комплексов, плавильных печей, прокатных станов и прочего крупногабаритного оборудования. Вместе с тем специалисты ТОО «Курылысмет» разрабатывают собственные модификации горно-шахтного оборудования. К примеру, несколько лет назад здесь по собственным чертежам создали секции крепи модернизированного механического комплекса ГМ 15-29М.

– За основу нами была взята конструкция секции польского механизированного комплекса Glinik, – пояснил заместитель директора по производству ТОО «Курылысмет» Виталий Колес­ников. – Наши инженеры его модернизировали: увеличили параметры, повысили конструктивную прочность от основания до козырька. Сделали так, чтобы угледобытчикам было удобнее, а главное, безопаснее работать.

Изначально было изготовлено пять секций, но до освоения серийного производства дело пока не дошло. Чтобы полноценно заниматься выпуском горно-шахтного оборудования, в товариществе не хватает отдельных видов станков и рабочих рук. Тем не менее на предприятии налажено изготовление более 6 000 наименований изделий, касающихся силовой гидравлики, литейного и энергетического оборудования. Есть и дальнейшие планы по развитию всех этих направлений.

Если говорить о производственных планах предприятия, то в нынешнем году здесь планируют выдать металлоконструкций на сумму, превышающую 27 млрд тенге. И объемы заказов ежегодно растут. Все потому, что отечественные запчасти для промышленного оборудования дешевле импортных.

Что касается стали – основного материала для ТОО «Курылысмет», то значительную ее часть – до 70% – по-прежнему приходится импортировать из России и Китая.

По словам Виталия Колесникова, Карметкомбинат практически не выпускает инженерных марок стали. Пока это технологически невозможно. Необходима большая модернизация металлургического комбината. Надежда тем не менее есть: в компании Qarmet ведутся работы по модернизации листопрокатного цеха, чтобы обеспечить технологическую целесообразность выплавки автомобильных марок стали. Кроме того, есть планы по строительству на комбинате нового сортопрокатного цеха.

Сейчас в машиностроительном ТОО «Курылысмет» трудятся около 1 500 человек. Больше половины из них – люди рабочих профессий: токари, фрезеровщики, сварщики, сборщики металлоконструкций. Вместе с тем на производстве, как уже было сказано выше, ощущается нехватка рабочих рук.

Такая ситуация в карагандинском регионе наблюдается, пожалуй, на всех предприятиях машиностроительной отрасли. Молодежь, окончив колледж или вуз, не торопится идти в реальный сектор. А тех, кто устраивается на производство, приходится доучивать.

– Правительство занимается поддержкой отечественного машиностроения, и данный подход верен, – рассуждает замдиректора по производству ТОО «Курылысмет». – Но одновременно с этим, я считаю, следует последовательно поднимать статус рабочего. Почему в советское время значительная часть молодежи шла в ПТУ и техникумы и только потом уже, нередко без отрыва от производства, оканчивала вузы? Она знала: с рабочей профессией всегда найдет работу и будет получать хорошую зарплату. Сейчас вакансий на заводах предостаточно, но новички считают такую работу непрестижной. А какая престижная? Оценки на этот счет довольно неустойчивые и очень быстро меняются… Я считаю, что работа должна быть по душе. Если человек с удовольствием трудится, значит, он будет быстрее повышать квалификацию и подниматься по служебной лестнице. Отсюда и появится материальный достаток, к которому так стремятся молодые.

Кстати, в «Курылысмет» молодое пополнение все же приходит. Причем не только парни, но и представительницы прекрасного пола. Одна из них – карагандинка Жулдыз Капыш.

Раньше девушка работала в колледже, где преподавала такие дисциплины, как материаловедение, стандартизация и черчение, теперь же применяет свои знания в условиях машиностроительного предприятия. Занимает долж­ность контролера станочных и слесарных работ.

– Я проверяю продукцию на соответствие чертежам и стандартам, – рассказывает Жулдыз Капыш. – На заводе мне нравится. Коллектив у нас хороший. Коллектив в основном мужской, и ко мне здесь относятся по-доброму, как к «своему парню». Зарплата и условия труда устраивают. На­деюсь на карьерный рост. Хочу стать заводским инженером-технологом.

Пока молодые машиностроители задумываются о карьерном росте, их предприятие готовится к модернизации. У ТОО «Курылысмет» есть договоренность с Фондом развития промышленности Казахстана о выделении кредита на комплексную модернизацию производства.

Предприятие намерено в течение нескольких лет приобрести новые станки, усовершенствовать участок литья по выплавляемым моделям, а также обновить аппаратуру и программное обеспечение для лабораторий. Все это позволит повысить производительность и качество выпускаемой товарной номенклатуры.