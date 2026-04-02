В царстве спецодежды, созданном с нуля

Лаура Казихан, Актюбинская область

В Актобе развивается производство по выпуску средств индивидуальной защиты

фото автора

От маленького цеха до лидера рынка

Основанное четверть века назад предпринимательницей Надеждой Шабаевой на базе небольшого цеха по пошиву брезентовых рукавиц и фартуков, сегодня это швейное предприятие успешно внедряет инновационные технологии, расширяет производственные мощности.

Надежда Александровна – опытный предприниматель, известная своим щепетильным отношением к качеству продукции, и большая сторонница развития отечественного производства. Создав в 2000 году малое предприятие по выпуску рабочей одежды, бизнесвумен постепенно вывела его на сотрудничество с крупными промышленными компаниями.

Первым клиентом ПО «Глобал-спецодежда» стал Донской горно-обогатительный комбинат, флагман по добыче и обогащению хромовой руды. Этот деловой тандем показал, что малый швейный бизнес способен справляться с большим количеством заказов. Со временем объемы и ассортимент продукции увеличились, и малый цех уже объективно нуждался в расширении.

Сначала для решения этой проблемы просто устанавливали дополнительное оборудование, наращивали производственные мощности, а в 2019 году пост­роили отдельную швейную фабрику площадью 2 500 квадратов. Сейчас на производстве заняты 170 человек, включая граждан с ограниченными возможностями. С запуском нового комплекса значительно возросли его технологичес­кие возможности, а сотрудничество с крупными промышленными заказчиками стало регулярным.

– Путь к этому был непростым. К нынешнему признанию компания шла шаг за шагом, – говорит Надежда Шабаева. – Для меня, как организатора производства, главным всегда было качест­во продукции: если заказчик выб­рал нашу спецодежду, его работник должен чувствовать себя в ней комфорт­но и безопасно.

Поэтому для пошива спецовок в ТОО «ПО «Глобал-спецодежда» отбираются только сертифицированные материалы и ткани, обладающие всеми защитными свойствами и отвечающие стандартам. Каждая новая модель проходит лабораторные испытания, опытные партии тестируются на предприятиях.

Швейные изделия компании востребованы во многих отраслях, включая нефтяную, металлургическую и горнодобывающую. Благодаря высокому качеству пошива в 2019 году «Глобал-спецодежда» была удостоена награды «Лучший товар года РК», а в 2020-м – Национальной премии «Алтын сапа».

В настоящее время производственные мощности позволяют выпускать свыше миллиона единиц продукции в год: спецодежду, жилеты, халаты, нательное белье и постельные принадлежности.

В последние годы предприятие активно занимается разработкой инновационной продукции. В течение четырех лет специалисты компании разработали бренд торговой марки Global-Safety и совместно с лабораториями проводили испытания новых средств индивидуальной защиты: перчаток, рукавиц, а также очков для работников нефтяной и горной промышленности. Опытные образцы прошли испытания на разных предприятиях и включены в национальный каталог для промышленного использования.

Утроить выпуск и изменить «правила игры»

Чтобы увеличить выпуск продукции, Надежда Шабаева в 2025 году построила новую фабрику площадью, как уже было сказано, свыше 2 500 квадратных метров.

Здесь под брендом Global-Safety будут выпускать средства индивидуальной защиты: перчатки, рукавицы, защитные очки, спецодежду. Это изделия высокой прочности, защищающие от химических и механических воздейст­вий. Производство оснащено современным оборудованием с элементами искусственного интеллекта и автоматизированными линиями, что позволяет комплексно обеспечивать потребности промышленных предприятий.

– Новый объект будет работать круг­лосуточно – в три смены, при этом рабочие здесь станут заниматься преиму­щественно сборкой деталей. Это позволит утроить объем выпускае­мой продукции, повысить заработную плату и вывести производство изделий на европейский уровень качества. Кроме того, планируется трудоустраивать безработных граждан, обучая их новым профессиям, – поделилась планами предпринимательница.

Важным принципом работы компании остается поддержка отечественных производителей. Основная часть сырья – ткани, пуговицы, замки – закупается в Казахстане. В дальнейшем Надежда Шабаева планирует наладить производство части сырья самостоятельно и выпускать также утеплители с шерстью мериноса. С этой целью компания привлекает инвесторов и рассчитывает на поддержку программы фонда «Даму». Новый производственный комплекс намечено строить в Актобе.

Однако с расширением производства возникают и новые сложности. По словам Надежды Александровны, несмотря на долгосрочные контракты, заключенные с рядом предприятий, сбыт швейной продукции остается одной из ключевых проблем.

– С этим сталкиваются многие дейст­вующие предприятия. На рынке работают немало компаний, которые выдают себя за производителей, но на самом деле просто негласно завозят готовую продукцию из-за рубежа. В результате возникают неравные условия для тех, кто действительно занимается производством, и это снижает доверие к отрас­ли. Поэтому мы поддерживаем идею внед­рения Реестра производителей, что позволит сделать отечественный рынок более прозрачным и отслеживать легитимность каждого из предприятий, – говорит Надежда Александровна.

Являясь членом регионального совета палаты предпринимателей «Атамекен» по Актюбинской области и возглавляя отраслевой совет индустрии региона, Надежда Шабаева неоднократно поднимала вопросы поддержки отечественных производителей, прозрачности рынка и справедливой налоговой нагрузки.

Гарантия безопасности и комфорт

Следует отметить, что важная часть работы компании состоит не только в выпуске качественной продукции, но и в создании комфортных условий для людей, которые здесь трудятся.

Из 170 работниц ПО «Глобал-спец­одежда» свыше 50 имеют инвалидность, большинство из них – слабослышащие. Многие сотрудницы работают на предприятии с самого его открытия, приходят и новые специалисты, пополняя коллектив.

– На предприятии есть сурдопереводчик для сотрудников с нарушением слуха, однако к его услугам прибегают только при работе с новенькими. Со «старыми» сотрудниками уже наработан собственный язык жестов. Поскольку труд на фабрике преимущественно сидячий и требует сосредоточенности, рабочие места сделали эргономичными, а на автоматизированных станках установлены мониторы, которые позволяют управлять оборудованием с помощью жестового языка, что повышает удобство и безопасность слабослышащих сотрудниц. Кроме того, для мгновенного реагирования используется дистанционный датчик передачи сообщений между мастером и работницей, – рассказала владелица швейной фабрики.

Всем членам коллектива предоставляется бесплатное питание в столовой, а для снятия нагрузки при сидячей работе предусмотрен бесплатный массаж. В течение года компания проводит акции для семей сотрудниц, помогая собрать детей в школу, обеспечивая их формой и школьными принадлежностями за счет предприятия, а также предоставляя продуктовые и хозяйственные наборы.

Дружно, всем коллективом здесь отмечают праздники. Зарплата выплачивается вовремя, практикуются премирование и особые поощрения за хорошую работу, предусмотрена доплата за выслугу лет, а для сотрудников с инвалидностью установлены дополнительные выплаты к окладу. Женщины ценят такую заботу и остаются работать на предприятии долгие годы.

Многодетная мать Нина Амангалиева работает в ПО «Глобал-спецодежда» с 2015 года. Она слабослышащая и отмечает, что людям с инвалидностью трудно найти работу с достойными условия­ми и оплатой. Здесь ее труд ценят, в 2025 году в Год рабочих профессий она получила госнаграду – медаль «Ерен еңбегі үшін», ее кандидатуру выдвинула Надежда Шабаева.

– Со мной пришли сюда и другие девушки с нарушением слуха. Дисциплина строгая, но так и должно быть на любом предприятии. Работа нравится, условия труда хорошие, здесь спокойно, и мы ценим хорошее отношение к себе. Стараемся всегда выполнять работу на отлично и никогда не подводим, – откровенничает Нина.

На предприятии созданы также возможности для женщин, которые не могут работать в цеху по семейным или другим причинам. Таких около 10% сотрудников. Им установили швейные машинки на дому, и они выполняют работу, получая стабильный доход.

Кузница кадров

ПО «Глобал-спецодежда» успешно занимается подготовкой кадров. Предприятие взяло шефство над центром социальной адаптации молодежи «Мейiрiм», где открыло швейное производство для выпускников детских домов. Они получают практические навыки шитья и могут сразу зарабатывать, а оборудование предоставляется компанией.

Кроме того, действует собственный учебный центр УПК «Умит-Надежда» с краткосрочными курсами подготовки специалистов. Туда направляют из городского центра занятости. Многие из тех, кто прошел курсы, потом трудоустраиваются на фабрике. Предприятие сотрудничает с колледжами в рамках дуальной программы обучения, предоставляя студентам места для прохождения практики и возможность после получения диплома устроиться на работу.

За годы работы предприятие неоднократно отмечалось за качество продукции и социальную ответственность: ТОО «ПО «Глобал-спецодежда» стало обладателем Гран-при республиканского конкурса социальной ответственности бизнеса «Парыз»-2021 и получило специальную премию НПП «Атамекен» «Іскер» за предпринимательскую деятельность.

Также в 2024 году компания стала лауреатом Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг. Эти награды подтверждают высокий уровень производства и значимый вклад компании в развитие отрасли.

