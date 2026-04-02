От маленького цеха до лидера рынка

Основанное четверть века назад предпринимательницей Надеждой Шабаевой на базе небольшого цеха по пошиву брезентовых рукавиц и фартуков, сегодня это швейное предприятие успешно внедряет инновационные технологии, расширяет производственные мощности.

Надежда Александровна – опытный предприниматель, известная своим щепетильным отношением к качеству продукции, и большая сторонница развития отечественного производства. Создав в 2000 году малое предприятие по выпуску рабочей одежды, бизнесвумен постепенно вывела его на сотрудничество с крупными промышленными компаниями.

Первым клиентом ПО «Глобал-спецодежда» стал Донской горно-обогатительный комбинат, флагман по добыче и обогащению хромовой руды. Этот деловой тандем показал, что малый швейный бизнес способен справляться с большим количеством заказов. Со временем объемы и ассортимент продукции увеличились, и малый цех уже объективно нуждался в расширении.

Сначала для решения этой проблемы просто устанавливали дополнительное оборудование, наращивали производственные мощности, а в 2019 году пост­роили отдельную швейную фабрику площадью 2 500 квадратов. Сейчас на производстве заняты 170 человек, включая граждан с ограниченными возможностями. С запуском нового комплекса значительно возросли его технологичес­кие возможности, а сотрудничество с крупными промышленными заказчиками стало регулярным.

– Путь к этому был непростым. К нынешнему признанию компания шла шаг за шагом, – говорит Надежда Шабаева. – Для меня, как организатора производства, главным всегда было качест­во продукции: если заказчик выб­рал нашу спецодежду, его работник должен чувствовать себя в ней комфорт­но и безопасно.

Поэтому для пошива спецовок в ТОО «ПО «Глобал-спецодежда» отбираются только сертифицированные материалы и ткани, обладающие всеми защитными свойствами и отвечающие стандартам. Каждая новая модель проходит лабораторные испытания, опытные партии тестируются на предприятиях.

Швейные изделия компании востребованы во многих отраслях, включая нефтяную, металлургическую и горнодобывающую. Благодаря высокому качеству пошива в 2019 году «Глобал-спецодежда» была удостоена награды «Лучший товар года РК», а в 2020-м – Национальной премии «Алтын сапа».

В настоящее время производственные мощности позволяют выпускать свыше миллиона единиц продукции в год: спецодежду, жилеты, халаты, нательное белье и постельные принадлежности.

В последние годы предприятие активно занимается разработкой инновационной продукции. В течение четырех лет специалисты компании разработали бренд торговой марки Global-Safety и совместно с лабораториями проводили испытания новых средств индивидуальной защиты: перчаток, рукавиц, а также очков для работников нефтяной и горной промышленности. Опытные образцы прошли испытания на разных предприятиях и включены в национальный каталог для промышленного использования.

Утроить выпуск и изменить «правила игры»

Чтобы увеличить выпуск продукции, Надежда Шабаева в 2025 году построила новую фабрику площадью, как уже было сказано, свыше 2 500 квадратных метров.

Здесь под брендом Global-Safety будут выпускать средства индивидуальной защиты: перчатки, рукавицы, защитные очки, спецодежду. Это изделия высокой прочности, защищающие от химических и механических воздейст­вий. Производство оснащено современным оборудованием с элементами искусственного интеллекта и автоматизированными линиями, что позволяет комплексно обеспечивать потребности промышленных предприятий.

– Новый объект будет работать круг­лосуточно – в три смены, при этом рабочие здесь станут заниматься преиму­щественно сборкой деталей. Это позволит утроить объем выпускае­мой продукции, повысить заработную плату и вывести производство изделий на европейский уровень качества. Кроме того, планируется трудоустраивать безработных граждан, обучая их новым профессиям, – поделилась планами предпринимательница.

Важным принципом работы компании остается поддержка отечественных производителей. Основная часть сырья – ткани, пуговицы, замки – закупается в Казахстане. В дальнейшем Надежда Шабаева планирует наладить производство части сырья самостоятельно и выпускать также утеплители с шерстью мериноса. С этой целью компания привлекает инвесторов и рассчитывает на поддержку программы фонда «Даму». Новый производственный комплекс намечено строить в Актобе.

Однако с расширением производства возникают и новые сложности. По словам Надежды Александровны, несмотря на долгосрочные контракты, заключенные с рядом предприятий, сбыт швейной продукции остается одной из ключевых проблем.

– С этим сталкиваются многие дейст­вующие предприятия. На рынке работают немало компаний, которые выдают себя за производителей, но на самом деле просто негласно завозят готовую продукцию из-за рубежа. В результате возникают неравные условия для тех, кто действительно занимается производством, и это снижает доверие к отрас­ли. Поэтому мы поддерживаем идею внед­рения Реестра производителей, что позволит сделать отечественный рынок более прозрачным и отслеживать легитимность каждого из предприятий, – говорит Надежда Александровна.

Являясь членом регионального совета палаты предпринимателей «Атамекен» по Актюбинской области и возглавляя отраслевой совет индустрии региона, Надежда Шабаева неоднократно поднимала вопросы поддержки отечественных производителей, прозрачности рынка и справедливой налоговой нагрузки.

Гарантия безопасности и комфорт

Следует отметить, что важная часть работы компании состоит не только в выпуске качественной продукции, но и в создании комфортных условий для людей, которые здесь трудятся.

Из 170 работниц ПО «Глобал-спец­одежда» свыше 50 имеют инвалидность, большинство из них – слабослышащие. Многие сотрудницы работают на предприятии с самого его открытия, приходят и новые специалисты, пополняя коллектив.

– На предприятии есть сурдопереводчик для сотрудников с нарушением слуха, однако к его услугам прибегают только при работе с новенькими. Со «старыми» сотрудниками уже наработан собственный язык жестов. Поскольку труд на фабрике преимущественно сидячий и требует сосредоточенности, рабочие места сделали эргономичными, а на автоматизированных станках установлены мониторы, которые позволяют управлять оборудованием с помощью жестового языка, что повышает удобство и безопасность слабослышащих сотрудниц. Кроме того, для мгновенного реагирования используется дистанционный датчик передачи сообщений между мастером и работницей, – рассказала владелица швейной фабрики.

Всем членам коллектива предоставляется бесплатное питание в столовой, а для снятия нагрузки при сидячей работе предусмотрен бесплатный массаж. В течение года компания проводит акции для семей сотрудниц, помогая собрать детей в школу, обеспечивая их формой и школьными принадлежностями за счет предприятия, а также предоставляя продуктовые и хозяйственные наборы.

Дружно, всем коллективом здесь отмечают праздники. Зарплата выплачивается вовремя, практикуются премирование и особые поощрения за хорошую работу, предусмотрена доплата за выслугу лет, а для сотрудников с инвалидностью установлены дополнительные выплаты к окладу. Женщины ценят такую заботу и остаются работать на предприятии долгие годы.

Многодетная мать Нина Амангалиева работает в ПО «Глобал-спецодежда» с 2015 года. Она слабослышащая и отмечает, что людям с инвалидностью трудно найти работу с достойными условия­ми и оплатой. Здесь ее труд ценят, в 2025 году в Год рабочих профессий она получила госнаграду – медаль «Ерен еңбегі үшін», ее кандидатуру выдвинула Надежда Шабаева.

– Со мной пришли сюда и другие девушки с нарушением слуха. Дисциплина строгая, но так и должно быть на любом предприятии. Работа нравится, условия труда хорошие, здесь спокойно, и мы ценим хорошее отношение к себе. Стараемся всегда выполнять работу на отлично и никогда не подводим, – откровенничает Нина.

На предприятии созданы также возможности для женщин, которые не могут работать в цеху по семейным или другим причинам. Таких около 10% сотрудников. Им установили швейные машинки на дому, и они выполняют работу, получая стабильный доход.

Кузница кадров

ПО «Глобал-спецодежда» успешно занимается подготовкой кадров. Предприятие взяло шефство над центром социальной адаптации молодежи «Мейiрiм», где открыло швейное производство для выпускников детских домов. Они получают практические навыки шитья и могут сразу зарабатывать, а оборудование предоставляется компанией.

Кроме того, действует собственный учебный центр УПК «Умит-Надежда» с краткосрочными курсами подготовки специалистов. Туда направляют из городского центра занятости. Многие из тех, кто прошел курсы, потом трудоустраиваются на фабрике. Предприятие сотрудничает с колледжами в рамках дуальной программы обучения, предоставляя студентам места для прохождения практики и возможность после получения диплома устроиться на работу.

За годы работы предприятие неоднократно отмечалось за качество продукции и социальную ответственность: ТОО «ПО «Глобал-спецодежда» стало обладателем Гран-при республиканского конкурса социальной ответственности бизнеса «Парыз»-2021 и получило специальную премию НПП «Атамекен» «Іскер» за предпринимательскую деятельность.

Также в 2024 году компания стала лауреатом Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг. Эти награды подтверждают высокий уровень производства и значимый вклад компании в развитие отрасли.