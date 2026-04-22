Компания, железно отвечающая за свой бетон

Быстро, точно, надежно

Железобетонные изделия и конструкции – основа любого гражданского и инфраструктурного строительства. Следование этому тезису позволило выжить восточноказахстанскому ТОО «Железобетонный комбинат», созданному на базе бывшего советского треста «Алтайсвинецстрой».

В свое время трест участвовал в строительстве ряда промышленных флагманов республики – Усть-Каменогорского свинцово-цинкового и титано-магниевого комбинатов, цементного завода, комбината шелковых тканей. В кризисные 90-е годы структура стала нерентабельной и распалась на несколько малых строительных предприятий, но к условиям рыночной экономики смогли адаптироваться не все.

Фактически одному только бывшему заводу сборного железобетона удалось удержаться на плаву и получить второе дыхание. И то потому лишь, что здесь вовремя поняли: для повышения экономической устойчивости необходимо постоянно расширять марки и номенклатуру бетонных и железобетонных изделий. Теперь на предприятии освоен выпуск железобетонных конструкций для нужд гражданского, промышленного и инфраструктурного строительства. И да, ЖБК стал заниматься возведением жилых зданий.

…Производственная площадка, цеховые корпуса. Сюда въезжает вереница порожних грузовиков, вывозя обратно за ворота автоприцепы со штабелями свай, блоков…

Генеральный директор ТОО «Железобетонный комбинат» Александр Бородин знакомит меня с предприятием и объясняет: комбинат – наследник бывшего советского треста. Я едва успеваю за руководителем. Вокруг кипит работа: поднимается и разворачивается стрела подъемного крана, стропальщики крепят к подъемному крюку огромные железобетонные сваи, снуют автопогрузчики…

Первое впечатление от цеха железобетона – весьма сложное производство. Грохочет вибростол, с помощью которого уплотняют бетонную смесь, сыплются искры сварки, «поют» металлообрабатывающие станки. Александр Николаевич кратко знакомит с технологией.

В зависимости от серии изделий используются разные марки бетона, с разными фракциями щебня и песка. Металлическую опалубку, правильно – металлоформу, изготавливают на самом комбинате. В нее устанавливают каркас из арматуры определенного диаметра, делают закладные детали, например петли. Каркас сваривают, заливают бетонной смесью, помещают в камеру электропрогрева.

Этап сварки – в буквальном смысле яркое зрелище. Автомат связывает каркас спиральной арматурой, при каж­дом касании электрода летят искры. Гендиректор объясняет: компания специально приобрела сваенавивочную машину, чтобы свести к минимум тяжелый ручной труд.

– У нас есть также специальное оборудование для высадки головок арматурных стержней, – показывает участок руководитель. – Оно позволяет увеличить сечение 12-метровых свай. Чем больше площадь поперечного сечения конструкции и ее подошвы, тем выше несущая способность.

Я касаюсь ладонью огромных блоков из недавней партии – они теплые.

Генеральный директор поясняет: чтобы бетон быстрее твердел, в камерах задают определенную температуру. Это позволяет железобетону набрать прочность уже на следующие сутки. Далее изготавливаемую конструкцию освобождают от металлоформы и отправляют на финишный контроль.

– Лабораторный контроль сопровож­дает каждый этап производства, – подчеркивает Александр Николаевич. – Контролеры проверяют на соответствие марку бетона, сетку и каркас готового изделия. Также имеется оборудование для проверки металла и бетона. Только после выполнения всего регламента ставится штамп ОТК – отдела техничес­кого контроля – с указанием организации, даты, маркировки изделия и веса.

Все, что касается опалубки, запчас­тей или узлов, – зона ответственности ремонтно-механического подразделения. И это тот актив, которым комбинат очень дорожит. С первого взгляда понятно: станочный парк загружен по полной, ни одного простаивающего станка или скучающего работника.

Генеральный директор приводит такие подробности: в начале нулевых, когда проектирование ушло в конкурентную среду, за разработку документации по строительству в Восточном Казахстане могли взяться в любом регионе республики.

При этом проектировщики применяли серии и номенклатуру стройматериалов, выпускаемых в своей области, но не в Восточном Казахстане. Эту проблему выпало решать ремонт­но-механическому заводу. Если на первых порах перечень выпускаемой продукции состоял примерно из ста наименований, то на сегодня их почти полторы тысячи!

Технический парк ЖБК регулярно обновляется. Если раньше при изготовлении сетки рабочие вручную сваривали каждый пруток аппаратом точечной сварки, то теперь эту рутину взяла на себя стыкосварочная машина. Подвижные головки с электродами перемещаются по балке и в зависимости от заданной программы делают сетку с ячейками нужного размера. Быстро, точно, надежно.

Отдельный корпус – бетоносмесительный узел. Обращаю внимание на бетонную «канавку» в полу, заполненную водой.

Александр Николаевич объясняет: подобное углубление решает экологическую задачу: техника, проезжая через «бассейн», моет колеса, уходит проблема пыления. Сам цех прошел значительную модернизацию, здесь полностью автоматизировали подачу щебня, песка и цемента.

– Каждый проект – это новый вызов, в выпуске задействованы все подразделения, – рассказывает руководитель. – Одно время на рынке железобетонных изделий в регионе действовали еще два аналогичных завода. Но в какой-то момент не выдержали конкуренции и закрылись. Наше ТОО удержалось на плаву во многом благодаря тому, что освоило ассортимент для разных сфер строительства, включая дорожное и энергетику. Теперь мы обеспечиваем своей продукцией весь восток республики.

Все по правилам

На сегодня ЖБК представляет собой группу компаний, где в итоге каждое подразделение работает на общую рентабельность. Автотранспортный цех, ремонтно-механический завод, участок инертных материалов, производство бетона, железобетона. Плюс еще одно важнейшее направление – жилищное строительство.

Уже в административном корпусе Александр Николаевич показывает карту локаций: рядом с комбинатом действует карьер, а вот свои бетонные заводы ТОО разместило на левом берегу Иртыша – ближе к местам перс­пективной застройки. Выражение «дорога ложка к обеду» для компаний-застройщиков – не просто присказка. Логистика оказывает огромное влияние на сроки, качество, затраты. Цементом комбинат на 90% обеспечивает Бухтарминская цементная компания, с 2025 года часть сырья еще поставляется цемзаводом Sharcem из соседней области Абай.

Вообще, у специалистов ЖБК – щепетильное отношение к документации, подтверждающей соответствие СНиПам и ГОСТам. Сертификаты оформлены на каждый вид материалов или изделий, и это ключевой момент в ходе тендеров или при госприемке объектов. В целом все направления, за которые берется компания, продиктованы самой жизнью. Например, покрасочная станция позволила «одевать» металлические конструкции в ту цветовую гамму, которая соответствует дизайнерским решениям заказчиков.

– За строительство нас заставила взяться сама логика бизнеса, – поясняет Александр Бородин. – Когда потребителю говорят, что сырье произвел один, привез второй, изделие выпус­тил третий, смонтировал четвертый, а продал пятый, получается, никто не отвечает за конечный результат. Мы же сами выпускаем железобетон и сами строим, допустим, пятиэтажный дом. Сами выпускаем товарный бетон – сами строим высотное здание. И покупателю объясняем: мы добыли в карьере инертный материал, переработали его, выпустили бетон. Наша лаборатория проверила его на всех этапах. Этот бетон мы вложили в опалубку, вырос дом. Когда человек выбирает себе квартиру, ему важно, чтобы компания отвечала именно за конечный продукт.

Своим важнейшим активом на комбинате называют трудовой коллектив. На предприятии нет текучки кадров. Несмотря на то что выпускники колледжей и вузов приходят, как правило, «сырыми», без практики, для них открыты все возможности для карьерного роста, было бы стремление.

К примеру, начальник цеха железобетонных изделий в свое время пришел на комбинат стропальщиком. Он повышал квалификацию, изучал производство и постепенно дорос до руководящей должности.

Еще пример: львиная доля персонала лаборатории – специалисты с 20–30-летним стажем. Их удерживают и условиями труда, и достойной зарплатой. Несмотря на затраты, влияющие на итоговую стоимость продукции, предприятие все равно выигрывает за счет уверенности в качестве.

– Чем активнее в стране строят, тем больше уверенности и стабильности в работе нашего производства, – заключает генеральный директор ТОО.