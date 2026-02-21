фото автора

В ногу со временем

– Наше предприятие отсчитывает свою историю с 1994 года. С 2001-го мы приступили к серийному производству изделий и все время совершенствуем их, делаем «умнее», – рассказывает директор по развитию ТОО «Силумин-Восток» ­Наталья Макридина, показывая производственный комплекс и по ходу давая пояс­нения: первый этаж занимают металлообрабатывающие станки, участок автоматизированного раскроя и лазерной резки металла, гибки, пробивки, окраски, второй – территория проектировщиков, конструкторов.

Обращаю внимание на явное несоответствие вида рабочих прост­ранств привычной обстановке машиностроительного промпредприятия: ни тебе сумрачных цехов, ни металлического лязга и грохота. Наоборот – светлые помещения, почти домашняя чистота, слышен звук размеренно работающего оборудования. Кричать, чтобы тебя услышали, точно не нужно.

Наталья Александровна утвердительно кивает: таким и должен быть современный завод. По итогам 2025 года ТОО получило высокую оценку, став лауреатом президентской премии «Алтын сапа» как лучшее предприятие производственного назначения.

В заводском шоу-руме, где представлены образцы выпускаемой продукции (комплектно-распределительные устройства, шаровые краны, контрольно-измерительные приборы, промышленные насосы, чиллеры, сухие транс­форматоры), руководитель по развитию приводит подробности внутризаводского распределения компетенций: инженерные решения разрабатывает команда проектировщиков, и здесь же на предприятии изделие запускается в производство.

Значительная часть интеллектуальной «начинки» – тоже местное ноу-хау. В числе партнеров инжиниринговой компании такие «мастодонты» машиностроения, как Danfoss, Schneider Electric, Simens, Endress+Hauser, Franklin Electric, и другие. Они обеспечивают ТОО «Силумин-Восток» комплектующими.

По словам Натальи Александровны, если на начальном этапе производства казахстанское содержание, к примеру, в электротехнических шкафах составляло приблизительно 40%, то на сегодня – 60–65%. По электромагнитным расходомерам и запорной арматуре данный показатель и вовсе достигает почти 85%. Завод даже приобрел термопласт-автомат, чтобы самим отливать пластиковые детали.

– Мы выпускаем почти 300 видов продукции для энергетики, горно-металлургической отрас­ли, сектора ЖКХ, – отмечает директор по развитию. – Получить 100-процентное казсодержание по каждому из них сложно, требуются большие финансовые вложения. Иногда это бывает попросту экономически невыгодно. Но мы постоянно «докручиваем» оборудование, дополняем своими разработками. Наша фишка – комплексный подход.

Эксперт по развитию устраи­вает короткую экскурсию по шоу-руму. Выставленное здесь оборудование – своего рода вехи в истории компании, за каждым образцом – решение ряда сложных инженерных задач. Как правило, все начиналось с запроса заказчиков: «Нам необходимо такое-то оборудование, сможете его изготовить?» В таких случаях на «Силумин-Востоке» «трубят сбор» специалистов и устраивают мозговой штурм: обсуждают, в состоянии ли наладить соответствующее производство, насколько оно будет рентабельным? Просчитывается потребность в станках, материалах, работниках, оцениваются примерные затраты.

Если в ТОО видят хотя бы небольшой шанс заместить импортную продукцию, можно не сомневаться – здесь им воспользуются. Это именно та цель, к которой стремится каждый производитель. Чем шире товарная линейка импортозамещения, доступнее стоимость, тем выше конкурентоспособность компании.

– Мы освоили нишу по бытовой запорной арматуре диаметром от 10 до 250 миллимет­ров, проще говоря, небольшим кранам, – рассказывает Наталья Макридина. – Но в хозяйственной сфере чаще всего бывают востребованы крупные изделия – диаметром от трехсот до тысячи миллимет­ров. А это совсем другой вызов. Сегодня мы уже можем предложить и такие. Постоянно ищем новые направления, закладываем в план инвестиций.

Наталья Александровна показывает карту с отметками регионов, куда поставляется продукция. Это практически вся республика. За последние 10 лет круг заказчиков заметно расширился – дало результаты сотрудничество с горнодобывающими предприятиями еще на этапе строительства обогатительных фабрик.

География поставок охватывает не только Казахстан, но и Узбекистан, Кыргызстан, Россию, Армению и даже Гренландию. Для примера: строится или модернизируется обогатительная фабрика – «Силумин-Восток» берет на себя сквозное проектирование электроснабжения и автоматизации, подбирает эффективное решение и оборудование: шкафы управления, насосы, КИП, выполняет установку программного обеспечения для управления процессами... То есть помогает запустить фабрику. Более того, продолжает сервис­ное обслуживание после ввода в эксплуатацию, чтобы исключить любые простои.

– Наша компания находится в Реестре отечественных товаропроизводителей, – дополняет картину руководитель подраз­деления. – Но мы работаем и на экспорт. В 2024 году его доля составляла 10 процентов, по итогам 2025-го – почти 15.

Большие планы

Наш разговор продолжился на промплощадке, которую компания приобрела еще в нулевые. Расширение понадобилось в связи с ростом числа заказов. Здесь и сегодня кипит работа. Автоматизированная линия раскроя металла Danobat обрабатывает заготовки по заданным параметрам – надо только в приемное устройство поместить рулон листового металла.

Другие станки пробивают отверстия, сгибают заготовленные детали. Есть покрасочная станция, позволяющая «одеть» готовые изделия ровно в тот тон, который нужен заказчику. Например, продукция, предназначенная для «Казцинка», имеет сине-серую гамму, у оборудования, отправляе­мого в Гренландию, – песочная, у «Технониколя» – красная.

Вслед за директором по развитию осматриваю участок упаковки. Оборудование должно прибыть на объект в полной «боевой» готовности, поэтому каждое изделие оборачивают защитной пленкой и помещают в тару из ДСП. При транспортировке есть своя специфика – например, электротехнические шкафы следует перевозить только в вертикальном положении. В целом ТОО содержит собственный автомобильный парк, за доставкой следит отдел логистики.

– Ежегодно мы инвестируем в свое развитие, в частности в приоб­ретение автотехники, обрабатывающих станков и технического оборудования, – делится подробностями Наталья Александровна. – Сейчас в планах – приобретение большого крана для работы с габаритным грузом и строительство теплых гаражей.

Со временем предприятию стало тесно даже на новой площадке. В 2022 году ТОО своими силами построило цех сборки, где сейчас действует линия и находится проливочная станция для испытания насосов. Их погружают на глубину пяти метров и отслеживают рабочие парамет­ры на компьютере. На втором этаже здания – учебный центр, оснащенный лабораторными стендами релейной защиты, частотных преобразователей. Компания ведет обучение специа­листов работе с оборудованием.

Пару лет назад «Силумин-Восток» приобрел еще одну – уже третью по счету – локацию, на которой разместилась сборка блочно-модульных зданий.

– Территория была в заброшенном состоянии, – поясняет мой гид. – С коммунальными сетями возникли проблемы, остро не хватало энергомощности. Мы вложили много сил в восстановление, и теперь там уже есть условия для работы.

На сегодня в активе «Силумин-Востока» немало проектов, отражающих его политику диверсификации. Компания развивает сразу восемь направлений, в том числе электроснабжение, автоматизацию. Интересным был опыт строительства насосной станции в микрорайоне Семея – Карагайлы. Впервые пришлось решать задачу по созданию объекта, способного перекачивать 1 400 тонн горячей воды в час. Сам модуль и «начинку» собирали в Усть-Каменогорске, в Семее провели монтаж и пусконаладочные работы. Объект работает в автоматическом режиме. Микрорайон вовремя получил тепло.

Другой пример – водогрейная газовая котельная в Карагандинской области. ТОО выполнило проект, использовав собственное оборудование. Объект также управляется в автоматическом режиме – с комплектного шкафа автоматизации.

– Берем проект, в комплексе выполняем этапы от проектирования до пусконаладки, подбираем и закладываем поставку необходимого оборудования, – говорит Наталья Александровна. – Занимаемся электрической частью, автоматизацией, установкой программного обеспечения, промышленным охлаждением, можем обустроить бытовые помещения. Преимущественно используем оборудование собственного производства. У нас есть индустриальный сертификат и все необходимые лицензии и сертификаты.

Проанализировали и предложили

С 2019 года компания взялась за освоение такой производственной ниши, как выпуск электромагнитных расходомеров. Оборудование, изготовленное под торговой маркой SV instruments, предназначено для различных промышленных предприятий. В 2024-м было принято решение заняться широкой линейкой оборудования КИП.

Директор по развитию с удовольствием делится показательным нюансом: на всех выставках казахстанских производителей возле их стендов с умными счетчиками, как правило, ажиотаж. Это неудивительно: любое предприятие использует большое чис­ло измерительных приборов и заинтересовано получить отечест­венные устройства, которые по качеству будут не хуже импорт­ных, но по цене дешевле.

– Все начиналось с того, что наши инженеры проанализировали ряд импортных образцов и разработали свои конструкции, – рассказывает руководитель. – Погрешность – не выше 0,5 процента. Сейчас компания может предложить расходомеры вихревые и кориолисовые, манометры, различные датчики давления, термопары, уровнемеры. Все эти приборы заказчики имеют возможность получить одновременно с проектным решением по автоматизации процесса.

В числе дорогостоящего оборудования, например, кориолисовые расходомеры, а также термопары, используемые на металлургических предприятиях в условиях высоких температур. Они быстро выходят из строя. Еще более дорогостоящие – электрохимические приборы по измерению кислотности (pH). Без таких устройств невозможно эффективное управление энергетическим оборудованием.

В ближайших планах – серийный выпуск высокоточного элект­ронного оборудования, контро­льно-измерительных приборов. По данному инвест­проекту уже ведутся расчеты, изучается пот­ребность в основных фондах, в дополнительных площадях. Не исключено, что в дальнейшем компания возьмется за выпуск зарядных станций для электромобилей.

Мое знакомство с «Силумин-Востоком» завершается. На протяжении 25 лет производственная компания, занимающая видное место в реестре отечественных товаропроизводителей и предприятий-экспортеров, развивается исключительно за счет собственных инвестиций. По словам Натальи Макридиной, зарплаты и все обязательные налоги – в прио­ритете, оставшиеся средства вкладываются в обновление основных фондов, приобретение новых станков и оборудования.

– Каждый сложный проект делает нас профессиональнее, – заключает руководящий специа­лист. – Каждое направление нашей работы – это ответ на реальные задачи и приоритеты заказчиков.