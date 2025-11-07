Этника и традиции плюс креатив и современность – по такой формуле в Усть-Каменогорске работает необычное ателье

фото автора

Апсайклинг для маленькой компании

– На Западе сейчас мода на этнику. Интерес вызывает все, что делает изделие узнаваемым, – стиль, цвет, орнамент, – говорит глава ателье Very Peri Перизат Рахаткызы, и словно иллюстрация к этим словам под ее рукой возникает эскиз платья. В рисованном наброске с первого взгляда угадывается силуэт казахского наряда.

Модельер подтверждает: заказчица, планирующая поездку за рубеж, попросила такую модель, которая бы без слов давала понять, что она из Казахстана.

– Мода на Азию надолго пришла в fashion-индустрию, – высказывает убеждение Перизат. – В мире чувствуется голод на духовные ценности, а в Казахстане и национальная культура, и традиции сохранились.

Я разглядываю помещение: каждый уголок задействован по максимуму. Всего 34 квадрата, но они вмещают большой раскройный стол, набор швейных машинок, разные рабочие зоны. По словам бизнес-леди, опыт обустройства маленьких пространств она получила, когда только начинала свое дело. Во время декретного отпуска у нее была масса семейных забот, но одновременно было и желание расти в профессии, не отставать от жизни.

Перизат и сегодня благодарна руководству Усть-Каменогорского колледжа сферы обслуживания за согласие включить ее в партнеры дуального обучения. Ее мастерская была более чем скромной, зато пришли прак­тикантки, горящие желанием освоить профессию.

– Вместе с девочками училась и я, – вспоминает предприниматель. – У меня появился опыт взаимодействия с поколением Z. Мне нравятся зумеры, в них нет излишних романтических ожиданий, они живут тем, что есть.

У маленькой команды сам собой утвердился принцип делать все классно, суперски и не меньше.

Перизат долго анализировала рынок, смотрела, кто в каком сегменте работает. И несмотря на «кусачую» арендную плату, выбрала под будущее ателье локацию в центре Усть-Каменогорска. «Фишкой» стал график работы

с обеда до 22.00 – для максимального удобства клиентов. Сегодня о стартовых условиях здесь вспоминают с улыбкой: простые бытовые машинки, самый недорогой утюг, несколько табуреток, стол.

– Мы стали активно осваивать «Инстаграм», – приводит детали предприниматель. – Показывали каждую строчку, выкладывали рилсы, где смеемся, что-то обсуждаем, кроим… Многие подписчики до сих пор с нами еще с той поры.

На стене ателье – ряд сертификатов. Самый яркий – в красном оформлении, по словам Перизат, это своего рода счастливый билет. Два года назад модельер из Усть-Каменогорска попробовала себя в отборочном туре на обучающую программу от крупной международной компании. Она не очень-то верила в успех, потому что со всей рес­публики тогда поступило поч­ти 600 заявок. Но вышло все наоборот! Жюри по-хорошему удивила предложенная Перизат бизнес-идея апсайклинга. Тема переделки старых вещей оказалась созвучна зеленой политике, она идеально вписывается в философию разумной достаточности и бережного отношения к ресурсам.

– Я два месяца работала над проектом, что-то поправляла, дополняла, – рассказывает предприниматель. – Составила бизнес-модель, инструменты продвижения. Многие хотят, чтобы их старые любимые вещи получили вторую жизнь. Мы сейчас перешиваем пиджак, который был куплен пятнадцать лет назад, заказчик так и сказал: «На новый костюм цены высоки, а купишь – он почти сразу потеряет товарный вид… А у старого – ткань качественная». Плюс когда девочки своими руками распарывают и заново собирают, они изучают технологию – как сшито, как обработано.

Проект апсайклинга вошел в число лучших и получил грант в две тысячи долларов. На эти деньги предприимчивый модель­ер купила три современные машинки, о которых давно мечтала, и удобный раскройный стол с полками. Новое оснащение – новые возможности.

Минувшим летом модельер прошла обучение креативному конструированию и новым технологиям. Возникли планы по расширению. Огромной поддерж­кой со стороны государства она называет молодежную практику: бюджет берет на себя выплату зарплат со всеми социальными отчислениями, пока выпускники колледжа набираются опыта и растут в профессии. С бизнеса снимается огромная финансовая нагрузка. Причем подбор будущих мастеров в ателье начинают еще на этапе производственной практики. Одна девочка, например, больше двух лет проходила здесь практику, другая тоже пришла через молодежную гос­программу.

– У малого бизнеса нет возможности платить выпускникам, которые многого пока не умеют, – отмечает предприниматель. – А благодаря двухлетней молодежной практике мы успеваем отработать все технологии, все навыки. Я сейчас планирую взять еще двух практиканток.

Традиции и современность

Я разглядываю полки и шкафы – на них необычные наряды и атрибуты явно из набора аниматоров. Перизат объясняет: их маленькая команда регулярно приходит к деткам с онкозаболеваниями, чтобы хоть немного отвлечь ребятишек от боли и подарить атмосферу сказки. Это их миссия, это то, что идет от души. Но в какой-то момент модельер поняла: костюмы для детских праздников вполне тянут на отдельное бизнес-направление. Конкуренция в этой нише практически отсутствует, спрос колоссальный, особенно на персонажей из казахских эпосов. Можно смело расширять производство.

Вообще, все, что касается этники, у Перизат находит особый отклик. Ее прабабушка Жамира в годы сталинских репрессий осталась без мужа. На руках – пятеро детей и престарелые родители. Молодая женщина только благодаря умению шить все, во что одевались в те времена, в том числе эксклюзивные көйлек, қосетек, спасла семью. От аташки родным передался интерес к казахским орнаментам и мастерство их выкраивать. Сейчас родной брат Перизат занимается оцифровкой древних узоров, чтобы сохранить культурное богатство для истории.

– У казахов в каждом регионе свой колорит, свой стиль орнаментов, – делится глава ателье. – Моя мама изучает их много лет. Почему? Это же наше наследие, его не купишь за деньги.

Модельер показывает ткань цвета индиго – заказчица попросила такое платье, чтобы гости сразу поняли, что ее семья придерживается казахских обычаев и традиций. Для ее супруга в студии-ателье разработали необычный чапан: минимум деталей, быстро кроится, также быстро шьется. Изюминка – в рисунке, отражающем характер человека.

– Чапан простой и одновременно уникальный, – подчеркивает Перизат. – Его с удовольствием заказывают. Я каждому объясняю: это чистый холст, в рисунке, вышивке можно отразить частицу фамильной истории.

За промоушен в маленьком ателье отвечают интернет-приложение и соцсети. С недавних пор в команде появился еще и мобилограф. Девушка из Шымкента, поступившая в университет Усть-Каменогорска, увидела в Сети ролик о волонтерских праздниках для больных детей. И сразу пришла к Перизат. Сказала: «Будем делать блог». Одно видео – о сказочных пери, точнее, их нарядах из нежнейшего шифона с крыльями-бабочками, и о том, что это стопроцент­но ручная работа. Другое – о мастер-классах, где ребятишек учат рукоделию. Третье – об орнаментах, их правильном изображении, выкройке…

Глава студии-ателье убеждена: интерес к бренду Центральной Азии – это шанс для легкой промышленности Казахстана. Мода диктует спрос, и чтобы его закрыть, нужны ресурсы – материалы, кадры. У бизнес-леди в работе, например, идея ранней профориентации, начиная от школьников и учащихся колледжей до студентов вузов, работодателей и торговых сетей.

Проект во многом родился из опыта общения с поколением Z. У ребят под влиянием соцсетей и блогеров складывается ложное представление о предпринимателях как мажорах, купающихся в роскоши и зарабатывающих без труда. Это сбивает с толку. Государство вкладывается, чтобы подготовить нужных для экономики специалистов, но из 20–25 выпускников часто в профессии остаются пятеро-шестеро.

Пилотный проект, предложенный Перизат, как раз заточен на то, чтобы помочь молодым разобраться в себе. Руководитель ателье мечтает, что он получит поддержку в регионе и вызовет интерес в других областях.

– Хотим обучать и помогать тем ребятам, у которых есть потенциал и желание, – объясняет модельер. – Как бы пафосно ни звучало, но поколение Z – будущее нашей республики. Важно, чтобы молодые знали, куда идти, чтобы жили в реальном мире.