Были обсуждены вопросы повышения инвестиционной привлекательности, улучшения бизнес-климата и совершенствования налоговой политики страны. В частности, рассмотрены предложения членов АКСИИ относительно ответственности иностранных инвесторов за нарушения налогового законодательства.

Напомним, Ассоциация «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» была создана по инициативе иностранных членов Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (СИИ) в качестве официального секретариата и координатора деятельности совета с иностранной стороны. АКСИИ оказывает постоянную организационную, координационную, информационную и техническую поддержку иностранным членам совета. От имени своих членов АКСИИ также ведет работу по налаживанию партнерских отношений с представителями Правительства РК, государственными структурами, иностранными компаниями, дипломатическим корпусом, бизнес-ассоциациями.