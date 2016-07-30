Дмитрий ПЕТРУХИН: Выступить можем лучше, чем в Лондоне!

Статьи
Юрий ЛИФИНЦЕВ
А просто так, для души, Петрухин уже давно не путешествует. Может, разве что в ходе первой кругосветки он с широко раскрытыми глазами смотрел на внезапно и во всей красе открывшийся мир, а заодно невольно зарабатывал себе авторитет. А затем «упорядочил» интересы, совместил приятное с полезным и уже многие годы на всех континентах пропагандирует Казахстан и грандиозные проекты родной страны. То есть зарабатывает авторитет для государства.

Когда-то он приглашал спорт­сменов огромного континента на 7-е зимние Азиатские игры 2011 года в Астану и Алматы, призывал людей разных континентов в конкурсах за право проведения Всемирной выставки «ЭКСПО-2017» и зимних Олимпийских игр 2022 года голосовать опять же за Астану и Алматы. А потом Дмитрий Иванович пересекал десятки государственных границ, объясняя простым трудягам и руководителям экономических министерств, почему их страны обязательно должны участвовать в ЭКСПО...
И вот пришла пора помочь своим землякам-олимпийцам, для которых последние месяцы подготовки к Рио-де-Жанейро стали настоящим испытанием на прочность. И речь идет даже не столько о допинговых скандалах с участием наших тяжелоатлетов и отстранением элиты казахстанской штанги от участия в Олимпийских играх. Хотя и о них тоже, ведь главные наши надежды в 2016 году связывались именно с силачами. Плюс ко всему Дмитрий Пет­рухин считает Илью Ильина своим другом, искренне сожалеет о том, чем завершилась подготовка наших ведущих тяжелоатлетов к стартам в Бразилии.

Но жизнь не стоит на месте, и более сотни лучших казах­станских спортсменов готовятся к борьбе за медали Рио. Их тоже надо поддержать, считает Петрухин. А как это сделать – для Дмитрия Ивановича не вопрос: конечно же, грандиозным мотопробегом по областям Казахстана! Да чтоб с прекрас­но выполненным флагом, на котором центральное место занимают пять разноцветных олимпийских колец.
Все остальное место на полотнище – для теплых и искренних пожеланий и автографов известных в стране спортсменов и тренеров. Понятное дело, что застать в эти дни на местах наших будущих олимпийцев нереально: они уже в Латинской Америке или в салонах быстролетных лайнеров. Но, если честно, этот флаг даже не для них, а для верных болельщиков, которые вот таким оригинальным способом могут обратиться к своим кумирам с добрыми словами поддержки.

Олимпийский мотопробег стартовал в Алматы 6 июля – в День столицы. В путешествие с Петрухиным отправились 12 алматинских байкеров. Первая остановка – в Талдыкоргане. Здесь мотоциклистов встретили местные поклонники «железных коней» и всюду сопровождали их с флагом пробега. Возле Дворца спорта «Жастар» байкеров приветствовали известные в Семиречье спортсмены – представители регби, смешанных единоборств, юные футболисты. Чемпионы Азии и Азиатских игр, крупных международных состязаний оставляли автографы на флаге с пожеланиями побед нашим олимпийцам. Совместный парад байкеров проехал через главные улицы областного центра, напомнив жителям и о приближающемся 25-летии Независимости Казахстана, и предстоящем праздновании 1000-летия Алматы, и, конечно же, о вскоре стартующей летней Олимпиаде.

К слову, такой формат был принят специально: участники мотопробега встречаются с жителями областных и районных центров возле их главных спортивных объектов (в Усть-Каменогорске, например, это был Дворец спорта им. Ольги Рыпаковой, а в столице Казахстана – «Астана-Арена»). Там же команда Петрухина общается с жителями, рассказывает о предстоящей Олимпиаде и наших ведущих спортсменах, показывает собравшимся видеоролики о состоявшемся недавно республиканском мотопробеге, посвященном 550-летию Казахского ханства.
И везде земляки просят Дмитрия Петрухина показать им еще и фильмы, снятые в ходе его предыдущих кругосветных путешествий. Раздача автографов, фотосессии, катание детишек на мотоциклах – без этого у байкера не бывает встреч с земляками. Все это время флаг мотопробега, посвященного поддержке казахстанских олимпийцев, находится в руках местных байкеров, они – его хранители и «перевозчики»: начиная со встречи на границе своего региона и заканчивая передачей коллегам на границе с другой областью.

На флаге уже много авто­графов, в том числе и очень известных в нашей стране спорт­сменов и тренеров. К примеру, в Павлодаре добрых стартов нашим олимпийцам пожелал заслуженный тренер Казахстана по легкой атлетике Виктор Кольев, воспитавший целую группу прекрасных бегунов, блиставших на международной арене еще в советские времена. А в Астане на спортивные под­виги своих земляков вдохновили олимпийские чемпионы – легкоатлетка Ольга Шишигина и боксер Серик Сапиев.
Дмитрий Петрухин намерен после окончания мотопробега подарить этот флаг музею Первого Президента Казахстана. Там, кстати, уже есть несколько экспонатов, врученных в разные годы байкером: мотоцикл BMW K 1200 LT, на котором Петрухин совершил свое первое кругосветное путешествие, флаги пробегов в честь зимней Азиады и 550-летия Казахского ханства.
О недавнем юбилее путешественника мы оговорились не случайно. В тот день (25 июля) Петрухин и его спутники находились в Балхаше, городе, хорошо знакомом байкерам по прежним фестивалям на озере Балхаш. Вечером Дмитрия Ивановича с 60-летием по телефону поздравил аким Алматы Бауыржан Байбек, поблагодаривший за мощную поддержку наших спортсменов. К слову, в свой родной город мотоциклисты возвращаются 5 августа, в день открытия XXXI летней Олимпиады. «Вернемся, приведем себя в порядок и сядем смот­реть церемонию торжественного открытия соревнований», – сказал мне руководитель мотопробега.

Между прочим, о Бразилии у Петрухина масса различных воспоминаний. Я попросил его поделиться ими, потому что опыт бывалого путешественника будет наверняка интересен нашим спортсменам, особенно молодым, не так часто пересекающим океан. И вот что рассказал Дмитрий Иванович:
– Это очень интересная, красивая страна с открытыми и доброжелательными людьми. Если они видят, что ты относишься к ним, как к равным, не заносчив и приветлив, то тебе обеспечен точно такой же прием. Я думаю, нашим парням и девушкам несложно будет обратить окружающих их бразильских людей в своих страстных болельщиков, на соревнованиях они будут очень активно поддерживать казахстанцев и еще больше интересоваться нашей страной. А что касается некоторых опасений гостей Бразилии по поводу целостности своих кошельков, то тут можно сказать только одно: будьте повнимательнее, воришки есть везде, а в Рио их съедется немало. Я там дважды получил горький опыт заочного общения с этой породой людей, дважды был наивен и доверчив, за что и поплатился. Улыбаться вам будут все, но кто-то, возможно, обойдется злой ухмылкой.

Два года назад я в Бразилии был почетным гостем многолюдного байкерского фестиваля, на который съехались мотоциклисты со всей Латинской Америки, – продолжает Петрухин. – Подружился с бразильскими организаторами и до сих пор с ними переписываюсь, сообщаю новости и делюсь планами. Так вот, пару месяцев назад они в письме предложили свою мощную поддержку казахстанской олимпийской сборной во время Игр в Рио-де-Жанейро. Говорят: «Дима, приезжай, мы вместе организуем несколько грандиозных акций, о твоей стране на Олимпиаде услышат буквально все».
Не знаю, насколько у меня получится слетать в Бразилию, на своем байке там предстать перед друзьями уже точно не доведется. Надежда поднять настроение олимпийцам Казахстана в самом Рио у меня еще есть, но не все зависит от моего желания. Если буду включен в группу отправляющихся за океан болельщиков, что мне было обещано, то, конечно же, мобилизую бразильских байкеров на поддержку атлетов Казахстана. Их помощь землякам не будет лишней...

И еще одно. Сам байкер очень верит в успешные выступления казахстанцев на Играх в Рио-де-Жанейро. Несмотря ни на что, несмотря на потерю четырех олимпийских чемпионов предыдущих Игр в Лондоне. Петрухин считает, что нынешняя олимпийская сборная РК сможет как минимум повторить рекордный результат Олимпиады-2012, а то и превысить его. «Посмотрите, какую мощную сборную мы везем за океан в боксе, – говорит собеседник. – А борцы! А легкоатлеты во главе с моей хорошей знакомой Ольгой Рыпаковой! Не сомневаюсь, что даже в ослабленном составе команда тяжелоатлетов Казахстана способна завоевать не менее двух золотых медалей».

Я спросил у Петрухина, кого еще, кроме Ольги Рыпаковой, он может причислить к своим друзьям, на которых следует равняться олимпийцам-2016, чьих спортивных результатов нужно добиваться? Дмитрий Иванович назвал самых уважаемых и близких ему спортсменов – Ермахана Ибраимова и Геннадия Головкина, Серика Сапиева, Василия Жирова, Ольгу Шишигину и некоторых других. Все, к слову, олимпийские чемпионы или призеры. Таких же титулов Петрухин желает и нашим нынешним участникам летних Олимпийских игр.

Популярное

Все
Почти год прошел после трагических январских событий. Они оставили неизгладимый след в истории Казахстана и жизни людей, которые в те дни были на передовой
Водители обращают внимание на участившиеся остановки автомобилей полицией, иногда без объяснения причин
Представители миссии Тюркской парламентской ассамблеи (ТюркПА) о выборах Президента. Рубрика Политика
Новая ТЭЦ появится в Семее лишь к 2027 году. Пока же в правобережной части областного центра наблюдается дефицит теплоэнергии
Начало нового пути
Блестящая организация, прозрачность, открытость, свобода
Предвзятая оценка
Век тюркского мира
Мнениями о  состоявшихся выборах Президента РК продолжили делиться в  Астане 21 ноября международные наблюдатели
Осознанный выбор на пути к демократии
Свои мнения об уровне и качестве внеочередных президентских выборов озвучили на пресс-конференции в Астане представители миссии Организации тюркских государств
Системная трансформация страны
«Фишка» от многодетной мамы
Казахстанцев ждут перемены
Важные шаги строительства Справедливого Казахстана
Куда привела история
Лаиб приглашает на праздник
Историю делают люди!
Мамуля, где ваша дочка?
Безопасность – важнейшая составляющая
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Беглого иностранного преступника нашли через 17 лет в Казахстане
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию

Читайте также

Статьи
Системная трансформация страны
Статьи
Безопасность – важнейшая составляющая
Статьи
Дружба на века
Статьи
Куда привела история

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]