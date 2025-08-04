Фото: пресс-служба Минкультуры РК

В Павлодарской области стартовала Декада казахского кино. Инициатива, организованная Министерством культуры и информации и Государственным центром поддержки национального кино, направлена на продвижение отечественного кинематографа в отдалённых регионах страны, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Минкультуры, главная цель мероприятия – познакомить зрителей с талантливыми режиссёрами и их работами, а также широко популяризировать национальную культуру. Представленные фильмы отражают важные исторические этапы развития страны и через образы выдающихся деятелей оказывают значимое культурное и эмоциональное влияние на зрителей.

Специальные показы проводятся на территории городской набережной.

Зрители смогут познакомиться с жизнью исторических личностей через такие картины, как «Жамбыл. Жаңа дәуір», «Дос-Мұқасан» и «Қажымұқан». А киноленты «Боксер», «Паралимпиец» и «Время патриотов» продемонстрируют важность силы духа и стремления к достижению цели. Также в рамках программы будут представлены другие содержательные фильмы.

Все показы являются бесплатными и не имеют возрастных ограничений. Ранее Дни казахского кино прошли в Карагандинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях и Жетысу.