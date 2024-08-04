Дни кино Узбекистана пройдут в Астане

6-7 августа в кинотеатре «Chaplin» пройдут Дни кино Узбекистана, приуроченные к государственному визиту Шавката Мирзиеева в Казахстан, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Жители и гости столицы смогут бесплатно посмотреть два фильма, представляющих узбекский кинематограф.

Первый фильм, «Абдулла Орипов: Певец независимости», снятый в 2023 году режиссером М. Эркиновым, рассказывает о жизни и творчестве Абдуллы Орипова, выдающегося поэта и автора текста Государственного гимна Узбекистана. Лента погружает зрителей в мир его детства и юности, показывая его значимый вклад в узбекскую литературу и культуру.

Второй фильм, комедия «Яша, хотин!» (Браво, жена!), раскрывает с юмором тему семейных ценностей. История повествует о главном герое, который, выйдя на пенсию, ощущает одиночество и забвение. Фильм подчеркивает важность взаимной любви и заботы между супругами, родителями и детьми.

Не упустите возможность познакомиться с богатой культурой и традициями Узбекистана через киноискусство.

Отметим, государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан состоится 7 и 8 августа.