Дни культуры Казахстана пройдут в Армении

Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Проведение Дней культуры между двумя странами будет способствовать укреплению единого культурно-информационного сотрудничества, развитию двусторонних отношений

Фото: Минторговли

18-19 апреля в Ереване планируется проведение Дней культуры Казахстана в Армении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Проведение Дней культуры между двумя странами будет способствовать укреплению единого культурно-информационного сотрудничества, развитию двусторонних отношений.

Безусловно, мероприятие также придаст импульс дальнейшему развитию культурных связей между двумя странами.

В рамках Дней культуры, организованных МКИ, пройдут следующие мероприятия:

Дни казахского кино 18 апреля в Ереване откроет фильм режиссера Рустема Абдрашева «Казахское ханство. Золотой трон», повествующий о становлении казахского ханства.

Показ состоится в 16:00 часов в кинотеатре «Москва». В 19:00 часов вниманию зрителей будет представлен фильм режиссера Фархата Шарипова «Стоп, ночь».

19 апреля в данном кинотеатре в 16:00 часов состоится показ фильма режиссера Серикбола Утепбергенова «Время патриотов», а в 19:00 часов – фильм режиссера Данияра Ибрагимова «Беркут».

Основное мероприятие – гала-концерт мастеров искусства Казахстана в рамках Дней культуры Казахстана в Армении состоится 19 апреля в 19:00 часов в концертном зале имени Арама Хачатуряна.

Участие в мероприятии примут участие министр культуры и информации РК Аида Балаева и министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, а также представители местной интеллигенции, дипломатического корпуса, творческих объединений, казахской диаспоры, ученые и писатели.

На сцене выступят народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, заслуженные деятели Казахстана Александр Беляков и Айгерим Бекетаева, лауреаты Государственной молодёжной премии «Дарын» Расул Жармагамбетов, Аскар Мукият и другие звезды искусства. Они исполнят популярные эстрадные песни и произведения народных композиторов.

Напомним, в октябре 2024 года в Астане прошли Дни культуры Армении в Казахстане, организованные совместно МКИ РК и министерством культуры Армении.

 

#культура #Армения #МКИ

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