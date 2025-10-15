Премия проводится по инициативе Министерства культуры и информации Республики Казахстан
Продолжается прием заявок на соискание национальной премии «ҮРКЕР – 2025» в области печатной, радио и интернет-журналистики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
К соисканию могут быть допущены республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, занимающиеся производством и распространением медиаконтента. Заявки принимаются до 20 октября 2025 года.
Конкурсные работы должны быть опубликованы в период с 12 августа 2024 года по 30 сентября 2025 года. Каждый участник может подать работы не более чем в двух номинациях.
Прием заявок осуществляется на официальном сайте urker-awards.kz по следующим 11 номинациям:
• Лучшее интервью года
• Лучший репортаж года
• Лучший материал на социальную тему
• Лучшее журналистское расследование года
• Лучший аналитический материал года
• Лучший проект на радиостанции
• Лучшая фотография года
• Лучший новостной портал года
• Лучшее региональное СМИ года
• Лучший подкаст года
• Лучший YouTube-канал года
Работы оценивает независимое жюри, в состав которого входят известные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиаэксперты. По итогам конкурса победители в каждой номинации получат памятную статуэтку «ҮРКЕР – 2025» и денежный приз в размере 1 000 000 тенге. Национальная премия «ҮРКЕР» присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики.