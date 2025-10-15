До 20 октября принимают заявки на участие в конкурсе «ҮРКЕР – 2025»

Масс-медиа
40

Премия проводится по инициативе Министерства культуры и информации Республики Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Продолжается прием заявок на соискание национальной премии «ҮРКЕР – 2025» в области печатной, радио и интернет-журналистики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

К соисканию могут быть допущены республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, занимающиеся производством и распространением медиаконтента. Заявки принимаются до 20 октября 2025 года.

Конкурсные работы должны быть опубликованы в период с 12 августа 2024 года по 30 сентября 2025 года. Каждый участник может подать работы не более чем в двух номинациях.

Прием заявок осуществляется на официальном сайте urker-awards.kz по следующим 11 номинациям:

• Лучшее интервью года

• Лучший репортаж года

• Лучший материал на социальную тему

• Лучшее журналистское расследование года

• Лучший аналитический материал года

• Лучший проект на радиостанции

• Лучшая фотография года

• Лучший новостной портал года

• Лучшее региональное СМИ года

• Лучший подкаст года

• Лучший YouTube-канал года

Работы оценивает независимое жюри, в состав которого входят известные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиаэксперты. По итогам конкурса победители в каждой номинации получат памятную статуэтку «ҮРКЕР – 2025» и денежный приз в размере 1 000 000 тенге. Национальная премия «ҮРКЕР» присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики.

#премия #Уркер #заявки

Популярное

Все
В Национальном музее стартовала международная выставка
Благодаря передовым технологиям и господдержке
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
В Алматы открылся теннисный центр «Алатау»
Фотовыставка о работе полицейских прошла в Доме дружбы
Зафиксирован рекордный урожай
Поднялись в рейтинге UCI World Tour
Казахстан и ФАО расширяют партнерство
Три золота в копилке
Фариза – сильнейшая
Создание однопалатного Парламента – судьбоносный вопрос для страны
В Жамбылской области совершенствуется работа системы здравоохранения
Премьер-министр: прирост ВВП Казахстана по итогам третьего квартала вырос на 6,3%
Чтоб жили внуки в городе зеленом
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
«Бекзат»: путь человека и чемпиона
Распоряжение Главы государства о назначении
Чистоту наводим вместе
История начинается с учителя
Гуманитарное измерение инноваций
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Обещания в бензобак не зальешь
К вопросу о заторах на границе
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
В Таразе начнут собирать трактора
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Стартовала подписная кампания на 2026 год
Этническая журналистика: история и современность
Стартовал прием заявок на «ҮРКЕР-2025»
В Алматы обсудили будущее медиапространства Казахстана и Ро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]