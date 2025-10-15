Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Продолжается прием заявок на соискание национальной премии «ҮРКЕР – 2025» в области печатной, радио и интернет-журналистики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

К соисканию могут быть допущены республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, занимающиеся производством и распространением медиаконтента. Заявки принимаются до 20 октября 2025 года.

Конкурсные работы должны быть опубликованы в период с 12 августа 2024 года по 30 сентября 2025 года. Каждый участник может подать работы не более чем в двух номинациях.

Прием заявок осуществляется на официальном сайте urker-awards.kz по следующим 11 номинациям:

• Лучшее интервью года

• Лучший репортаж года

• Лучший материал на социальную тему

• Лучшее журналистское расследование года

• Лучший аналитический материал года

• Лучший проект на радиостанции

• Лучшая фотография года

• Лучший новостной портал года

• Лучшее региональное СМИ года

• Лучший подкаст года

• Лучший YouTube-канал года

Работы оценивает независимое жюри, в состав которого входят известные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиаэксперты. По итогам конкурса победители в каждой номинации получат памятную статуэтку «ҮРКЕР – 2025» и денежный приз в размере 1 000 000 тенге. Национальная премия «ҮРКЕР» присуждается за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики.