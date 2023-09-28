До 90% молокозаводов в Казахстане могут остановиться – сенатор о новом техрегламенте ТС

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Соответствующий депутатский запрос Закиржан Кузиев озвучил на пленарном заседании Сената.

Он отметил, что правительством предпринимаются усилия по строительству молочно-товарных ферм, по увеличению доли скота и повышению надоев молока в организованных сельхозпредприятиях. Однако без внимания государственных органов остались мелкие крестьянские и личные подсобные хозяйства, но именно в них сконцентрировано более 85% поголовья крупного рогатого скота, где производится 88% от общего объема производимого в стране сырого молока.

«На сегодняшний день снижение курса рубля привело к росту импорта молочной продукции из России в Казахстан. Отечественные предприятия по переработке молока, особенно в северных регионах страны, вынуждены сокращать производство.

Ситуация значительно усугубится после 1 января 2025 года, когда вступит в силу действие решение совета Евразийской экономической комиссии «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Вводимые с 1 января 2025 года изменения в техрегламент ужесточают требования к сырому молоку по микробиологическим показателям – по содержанию мезофильных аэробных микроорганизмов и соматических клеток. Для того чтобы сырое молоко соответствовало указанным требованиям, оно должно заготавливаться машинным доением и после выдойки должно сразу поступать в танкеры-охладители и так далее. Но мелкие крестьянские и личные подсобные хозяйства, производящие до 90% сырого молока, не могут обеспечить указанные условия», – констатировал депутат.

В результате, отметил Кузиев, предприятия по переработке не будут обеспечены поставками сырого молока, которое соответствовало бы указанному техрегламенту. Как следствие, загрузка перерабатывающих предприятий снизится до 40% из-за нехватки сырья для переработки, до 90% молокозаводов будут вынуждены остановиться, значительная часть сельчан, имеющих сегодня доход от сдачи сырого молока, потеряет источник постоянного заработка, что приведет к росту социальной напряженности, а цены на кисломолочные продукты, сыры и творог, молоко и так далее вырастут в 2 или более раза.

В этой связи сенатор требует стимулировать сервисно-потребительские кооперации мелких крестьянских и личных подсобных хозяйств, а именно направить часть средств на приобретение ими поголовья скота, семян, удобрений и кормозаготовительной и другой техники и стимулировать создание в районных центрах сервисно-заготовительных центров.

«Также необходимо в целом реформировать систему субсидирования сельского хозяйства. При этом приоритетными направлениями должны быть субсидирование части затрат стоимости сельхозсырья, сданного на отечественные перерабатывающие предприятия, и субсидирование ставки вознаграждения по кредитам перерабатывающих предприятий на пополнение их оборотных средств на закуп отечественного сельхозсырья.

Кроме того, сенатор просит рассмотреть вопрос об освобождение переработчиков сельхозпродукции, от налога на добавленную стоимость.