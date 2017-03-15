​До последней капли...

Ситуация усугубляется уникальностью воды. До сегодняшнего дня человечество решало проблему наступающего «энергетического голода». Запасы углеводородов кончаются, но им научились находить замену. Воду же получить из других субстанций невозможно. И на смену «энергетическому голоду» в скором будущем вполне может прийти глобальная жажда. И, считают ученые, опять же в скором будущем, войны и конфликты на Земле будут происходить не из-за нефти, а за контроль над водными источниками. Об этом в своем выступлении говорил директор ТОО «Институт географии», член-корреспондент НАН РК Ахметкал Медеу. Выход один – экономить.
Сегодня потери воды в сельском хозяйстве огромны. Затраты на выращивание сельхозкультур можно сократить в разы, если провести комплексную реконструкцию всей гидромелиоративной инфраструктуры и использовать прогрессивные водосберегающие технологии полива. Это позволит более чем в два раза повысить продуктивность воды и за счет ее экономии расширить площадь орошаемых земель. В промышленности предлагается в максимальной степени обеспечить развитие систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения. Только так можно сохранить чистыми наши реки и озера, сделать воду в них пригодной для жизни.
Казахстан, как известно, представляет собой преимущественно аридные территории, то есть пустынные и полупустынные. Но несмотря на это говорить о рачительном отношении к воде, к сожалению, не приходится. Причем как на бытовом, так и на государственном уровне. По словам председателя Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Сергея Плотникова, наличие и состояние водных ресурсов является жизненно важным фактором, влияющим на экономическое развитие республики.
В Стратегии «Казахстан-2050» обозначены прогнозируемый острый дефицит воды и необходимость выработки новой политики в отношении водных ресурсов. Анализ состояния существующих проблем показал, что проводимой реформе системы управления водными ресурсами требуется серьезная корректировка. Необходимо провести комплекс мероприятий для создания условий перехода к интегрированному управлению водными ресурсами.
При этом данная система должна обеспечивать достижение рационального и экологически безопасного уровня водопользования, с одной стороны, и экономически оптимального – с другой. В условиях роста техногенной нагрузки и ухудшения природной среды повышаются требования к качеству питьевой воды с целью последующего контроля и определения мер, необходимых для гарантированного обеспечения сельского населения и объектов АПК водой в требуемых объемах.
– В свою очередь, улучшение системы управления водными ресурсами напрямую зависит от уровня развития нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование данной системы, – считает сенатор.
Открывая дискуссию, заместитель председателя Сената Сергей Громов отметил, что обеспечение населения страны водой – задача сложная и требующая системного подхода в ее решении. Вице-спикер обратил внимание на то, что водообеспеченность Казахстана является одной из самых низких среди стран Евроазиатского континента.
О том, как должны развиваться водные отношения на законодательном уровне, на заседании докладывал вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев. Прежде всего он отметил, что такой важный вопрос, как обеспечение населения качественной питьевой водой, требует отдельного законодательства. Эффективно регулировать эту сферу одним Водным кодексом невозможно. Большие проблемы есть и в вопросе контроля безопасности гидротехнических сооружений.
– Дело в том, что при принятии закона о гражданской защите ответственность за контроль безопасности гидротехнических сооружений с органов промышленной безопасности был переложен на водников. В результате у них появились такие функции, как декларирование безопасности ГТС, аттестация органов и другие, не требующие затрат республиканского бюджета. Вопрос наделения органа контрольными функциями, требующими инспекционной деятельности, с соответствующими штрафными санкциями, выделения необходимого дополнительного штата и оснащения необходимым оборудованием до сих пор не решен, – сказал Ерлан Нысанбаев, отметив, что все это необходимо учесть при разработке законопроекта о безопасности плотин, подготовка которого запланирована на следующий год.
Говорил Ерлан Нысанбаев и о трансграничных водах. Сегодня со всеми сопредельными государствами имеются договоренности по вододелению трансграничных рек. За исключением Китая. Уже много лет наша страна пытается решить этот вопрос. В 2014 году создана специальная рабочая группа, занимающаяся подготовкой соглашения между правительствами РК и КНР о вододелении на трансграничных реках.
С другими странами, с которыми существует трансграничное водное сотрудничество, также проводится работа. На предстоящий период запланировано совместно с узбекской стороной возобновление работы по согласованию и подписанию нового четырехстороннего межправительственного соглашения между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном об использовании водных и энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарьи. С этими же государствами планируется возобновление работы по согласованию и подписанию Соглашения об обеспечении комплексного управления, использования и охраны водных ресурсов бассейна Аральского моря. Прорабатывается вопрос права собственности водохозяйственных объектов, расположенных на линии государственной границы между Казахстаном и Кыргызстаном.
Если с «глобальной водой» вопросы как-то решаются, то совсем по-другому обстоит дело с водой более «приземленной», то есть той, которой каждый день пользуются миллионы казахстанцев. Масса проблем существует в системе городского и сельского водоснабжения. Их озвучил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК Мархабат Жаимбетов. И здесь, по его словам, без государственно-частного партнерства не обойтись.
Однако с этим мнением категорически не согласен председатель Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Ислам Абишев. По его мнению, «водное» ГЧП является ни чем иным, как грабежом бюджета.
– Государственно-частное партнерство в водной отрасли, я считаю, это чистейший грабеж бюджетных денег. Вот посмотрите, стоимость проекта с 51 миллиарда тенге при бюджетном финансировании поднимается до 218 миллиардов тенге. Почему? Потому что никто из кармана своими деньгами не рискует, они берут кредит. Но процент по кредиту у любой частной компании будет намного выше, чем у государства, – аргументировал свое мнение Ислам Абишев.
Он также весьма скептически высказался о практике привлечения кредитов международных финансовых институтов, так как одним из условий таких займов является проведение различных семинаров и других мероприятий, значительно удорожающих стоимость проектов.
– Наименее затратным для государства является именно бюджетное финансирование. Расходы на реализацию первого этапа Государственной программы управления водными ресурсами (2014–2020 гг.) были после анализа сокращены на 880 миллиардов тенге – в прежнем варианте госпрограммы было заложено 1 триллион 535 миллиардов тенге, теперь – 654 миллиарда тенге. Экономия достигнута путем анализа расходов на каждый канал и водохранилище, – констатировал председатель комитета МСХ.
По итогам заседания «круглого стола» были приняты рекомендации. В частности, Правительству рекомендовано принять меры по совершенствованию межгосударственных отношений с соседними странами по совместному использованию трансграничных водных ресурсов, конструктивному сотрудничеству с международными организациями, занимающимися водными проблемами, а также выделению средств из республиканского бюджета, привлечению инвестиций, заемных средств и использованию льготного кредитования для поддержания водохозяйственной инфраструктуры в надлежащем состоянии. Предложено также рассмотреть вопрос о создании отдельного центрального государственного органа по управлению водными ресурсами.