​До последней капли...

Ситуация усугубляется уникальностью воды. До сегодняшнего дня человечество решало проблему наступающего «энергетического голода». Запасы углеводородов кончаются, но им научились находить замену. Воду же получить из других субстанций невозможно. И на смену «энергетическому голоду» в скором будущем вполне может прийти глобальная жаж­да. И, считают ученые, опять же в скором будущем, войны и конфликты на Земле будут происходить не из-за нефти, а за контроль над водными источниками. Об этом в своем выступлении говорил директор ТОО «Институт географии», член-корреспондент НАН РК Ахметкал Медеу. Выход один – экономить.

Сегодня потери воды в сельс­ком хозяйстве огромны. Затраты на выращивание сельхозкультур можно сократить в разы, если провести комплексную реконструкцию всей гидромелиоративной инфраструктуры и использовать прогрессивные водосберегающие технологии полива. Это позволит более чем в два раза повысить продуктивность воды и за счет ее экономии расширить площадь орошаемых земель. В промышленности предлагается в максимальной степени обеспечить развитие систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения. Только так можно сохранить чистыми наши реки и озера, сделать воду в них пригодной для жизни.

Казахстан, как известно, представляет собой преимущественно аридные территории, то есть пустынные и полупустынные. Но несмотря на это говорить о рачительном отношении к воде, к сожалению, не приходится. Причем как на бытовом, так и на государственном уровне. По словам председателя Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Сергея Плотникова, наличие и состояние водных ресурсов является жизненно важным фактором, влияющим на экономическое развитие республики.

В Стратегии «Казахстан-2050» обозначены прогнозируемый острый дефицит воды и необходимость выработки новой политики в отношении водных ресурсов. Анализ состояния существующих проблем показал, что проводимой реформе системы управления водными ресурсами требуется серьезная корректировка. Необходимо провести комплекс мероприятий для создания условий перехода к интегрированному управлению водными ресурсами.

При этом данная система должна обеспечивать достижение рационального и экологически безопасного уровня водопользования, с одной стороны, и экономически оптимального – с другой. В условиях роста техногенной нагрузки и ухудшения природной среды повышаются требования к качеству питьевой воды с целью последующего контроля и определения мер, необходимых для гарантированного обеспечения сельского населения и объектов АПК водой в требуе­мых объемах.

– В свою очередь, улучшение системы управления водными ресурсами напрямую зависит от уровня развития нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование данной сис­темы, – считает сенатор.

Открывая дискуссию, заместитель председателя Сената Сергей Громов отметил, что обеспечение населения страны водой – задача сложная и требующая системного подхода в ее решении. Вице-спикер обратил внимание на то, что водообеспеченность Казах­стана является одной из самых низких среди стран Евроазиат­ского континента.

О том, как должны развиваться водные отношения на законодательном уровне, на заседании докладывал вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев. Преж­де всего он отметил, что такой важный вопрос, как обеспечение населения качественной питьевой водой, требует отдельного законодательства. Эффективно регулировать эту сферу одним Водным кодексом невозможно. Большие проблемы есть и в воп­росе контроля безопасности гидро­технических сооружений.

– Дело в том, что при принятии закона о гражданской защите ответственность за контроль безопасности гидротехнических сооружений с органов промышленной безопасности был переложен на водников. В результате у них появились такие функции, как декларирование безопаснос­ти ГТС, аттестация органов и другие, не требующие затрат республиканского бюджета. Вопрос наделения органа контрольными функциями, требующими инспекционной деятельности, с соответствующими штрафными санкциями, выделения необходимого дополнительного штата и оснащения необходимым оборудованием до сих пор не решен, – сказал Ерлан Нысанбаев, отметив, что все это необходимо учесть при разработке законопроекта о безопасности плотин, подготовка которого запланирована на следующий год.

Говорил Ерлан Нысанбаев и о трансграничных водах. Сегодня со всеми сопредельными государствами имеются договоренности по вододелению трансграничных рек. За исключением Китая. Уже много лет наша страна пытается решить этот вопрос. В 2014 году создана специальная рабочая группа, занимающаяся подготовкой соглашения между правительст­вами РК и КНР о вододелении на транс­граничных реках.

С другими странами, с которыми существует трансграничное водное сотрудничество, также проводится работа. На предстоя­щий период запланировано совместно с узбекской стороной возобновление работы по согласованию и подписанию нового четырехстороннего межправительственного соглашения между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном об использовании водных и энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарьи. С этими же государствами планируется возоб­новление работы по согласованию и подписанию Соглашения об обеспечении комплексного управления, использования и охраны водных ресурсов бассейна Аральского моря. Прорабатывается вопрос права собственности водохозяйственных объектов, расположенных на линии государственной границы между Казахстаном и Кыргызстаном.

Если с «глобальной водой» воп­росы как-то решаются, то совсем по-другому обстоит дело с водой более «приземленной», то есть той, которой каждый день пользуются миллио­ны казахстанцев. Масса проблем существует в системе городского и сельского водоснабжения. Их озвучил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК Мархабат Жаимбетов. И здесь, по его словам, без государственно-частного парт­нерства не обойтись.

Однако с этим мнением категорически не согласен председатель Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Ислам Абишев. По его мнению, «водное» ГЧП является ни чем иным, как грабежом бюджета.

– Государственно-частное парт­нерство в водной отрасли, я считаю, это чистейший грабеж бюджетных денег. Вот посмотрите, стоимость проекта с 51 миллиарда тенге при бюджетном финансировании поднимается до 218 миллиар­дов тенге. Почему? Потому что никто из кармана своими деньгами не рискует, они берут кредит. Но процент по кредиту у любой частной компании будет намного выше, чем у государства, – аргументировал свое мнение Ислам Абишев.

Он также весьма скептически высказался о практике привлечения кредитов международных финансовых институтов, так как одним из условий таких займов является проведение различных семинаров и других мероприятий, значительно удорожающих стои­мость проектов.

– Наименее затратным для государства является именно бюджетное финансирование. Расходы на реализацию первого этапа Государственной программы управления водными ресурсами (2014–2020 гг.) были после анализа сокращены на 880 миллиардов тенге – в прежнем варианте госпрограммы было заложено 1 триллион 535 миллиардов тенге, теперь – 654 миллиарда тенге. Экономия достигнута путем анализа расходов на каждый канал и водохранилище, – констатировал председатель комитета МСХ.

По итогам заседания «круг­лого стола» были приняты рекомендации. В частности, Правительству рекомендовано принять меры по совершенствованию межгосударст­венных отношений с соседними странами по совместному использованию трансграничных водных ресурсов, конструктивному сотрудничеству с международными организациями, занимающимися водными проблемами, а также выделению средств из республиканского бюджета, привлечению инвестиций, заем­ных средств и использованию льготного кредитования для поддержания водохозяйственной инфраструктуры в надлежащем состоянии. Предложено также рассмотреть воп­рос о создании отдельного цент­рального государственного органа по управлению водными ресурсами.