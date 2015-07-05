До встречи, «Куралай»! Наталия АКОПЯН

Фестиваль носит имя заслуженной артистки РК, художественного руководителя Государственного театра кукол Астаны Куралай Ешмуратовой.

Гала-концерт в Казахском академическом музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева начался выступлением гостей – театра «Слон» из Болгарии. Задорная девушка в национальном кос­тюме исполнила казахский обряд шашу, что сразу создало праздничное настроение. Затем на сцене свое мастерство продемонстрировали артисты театра им. К. Куанышбаева, ансамбль народных инструментов «Сарыарка», лауреаты международных конкурсов Нурай Данабаев, Айгерим Нуртаева, Данияр Мукан, ансамбль народного танца «Шалкыма».

Дипломы участников фестиваля получили представители Театра кукол Хозе Наварро из Перу, театров «Слон» из Болгарии, «Байкамела» из Сербии, «Мельница» из Эстонии, «Экият» из Татарстана, «Марио­нетт» из Италии, «Лухтак» из Таджикистана, театров кукол из Тамбова (ему в будущем году исполняется 80 лет!) и Бухареста. Все гости Астаны отметили радушие казахстанцев, красоту и самобытность нашей столицы, и каждый подарил хозяевам памятный сувенир. Особые слова благодарности адресовались организаторам и лично Куралай Ешмуратовой за интересный творческий проект и огромную проделанную работу.

– Спасибо Астане, Казах­стану за такой фестиваль. Мы узнали прекрасный город, дружелюбный, светлый народ. Мы рады, что встретились с коллегами, что смогли порадовать своими спектаклями маленьких казахстанцев. Надеем­ся вновь приехать в Астану, – отметила режиссер-постановщик театра кукол «Мельница» Ирина Арцимовичене.

Закончился гала-концерт выходом на сцену ростовых кукол, которые быстро «завели» весь зал, заставив и участников, и зрителей танцевать вместе.