До встречи в Мюнхене

В Астане завершился Гран-при ФИДЕ, на котором выступили две казахстанские шахматистки – Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева.

Начнем обзор с двух последних туров. Итак, в 10-м между собой сыграли вничью Полина Шувалова (Россия) и Рамешбабу Вайшали (Индия), две встретившиеся в этот день россиянки Александра Горячкина и Александра Костенюк, а также россиянка Екатерина Лагно и противостоявшая ей наша Жансая Абдумалик. В это же время Алина Кашлинская (Польша) уступила Чжу Цзиньэр (Китай), Бибисара Асаубаева (Казахстан) проиграла Элизабет Петц (Германия), а Тань Чжунъи (Китай) нанесла поражение Динаре Вагнер (Германия).

В 11-м решающем туре ничьи были зафиксированы между следующими парами: Элизабет Петц – Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр – Бибисара Асаубаева, Александра Костенюк – Екатерина Лагно и Рамешбабу Вайшали – Александра Горячкина. В свою очередь Полина Шувалова уступила Динаре Вагнер, а вот наша Жансая Абдумалик победила Алину Кашлинскую.

По итогам состязаний в столице Казахстана сильнейшей на первенстве стала Екатерина Лагно, набравшая 8 очков. Второй с 7,5 балла на турнире финишировала Александра Горячкина, а замкнула тройку Чжу Цзиньэр, в активе которой 6,5 очка.

Что касается казахстанских участниц, то Жансая, набравшая 5,5 очка, заняла итоговое пятое место, а Бибисара с 4,5 балла расположилась на десятой строчке. В 11 пар­тиях у Абдумалик – 2 победы, 7 ничьих и 2 поражения, а у Асаубаевой – 1 победа, 7 ничьих и 3 поражения.

«Завершился первый этап женского Гран-при ФИДЕ. В этапе играли 12 сильнейших шахматисток своих стран. По результатам турнира я заняла пятое место. В целом результат неплохой, но я уверена, что следующие два этапа пройдут гораздо лучше», – написала Жансая Абдумалик в публикации на своей странице в социальн­ой сети. Мы уверены, что ее намерения осуществятся.

Второй этап Гран-при ФИДЕ пройдет в Мюнхене (Германия) с 1 по 14 февраля 2023 года. Две лучшие шахматистки серии станут участницами турнира претенденток ФИДЕ.