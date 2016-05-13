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​Добрая инициатива – позитивный настрой
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

По инициативе клуба, давнего партнера клиники, отделение выглядит красиво и современно. Все в нем предусмотрено для удобства маленьких пациентов и их родителей: комфортабельные мягкие сиденья, новые окна, отремонтированный санузел, с новыми светильниками потолочное покрытие. В таком помещении с комфортом смогут ожидать своей очереди маленькие пациенты с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата, поражениями центральной нервной системы – детским церебральным параличом, эпилепсией и другими диагнозами.

Благодаря помощи партнера «Клуба Ротари Алматы» в приемном отделении установлены настенные детские игровые зоны голландской компании Instore Kids Corners – мирового лидера в производстве подобных товаров, отличительные черты которых – экологичность и образовательная направленность. Они изготовлены только из качественных материалов и разработаны таким образом, что не требуют большой площади для организации игровых зон. Теперь дети, попавшие волею судьбы в приемный покой больницы, смогут поднять себе настроение, занимаясь интересными интерактивными играми и просматривая мультфильмы на новом плазменном телевизоре.

– И родители, и мы, медицинские работники, отлично знаем, как влияет на скорость выздоровления позитивный настрой пациентов, – отметила главный врач клиники Ирина Брежнева. – Теперь мы очень рады, что это помещение будет выполнять свою прямую функцию – обеспечивать достойный прием, создавать хорошее впечатление у ребенка от знакомства с больницей. Теперь наш «зал ожидания» не вызывает страха и негативных эмоций у наших маленьких пациентов.

«Клуб Ротари Алматы» и университетскую клинику «Аксай» связывают давние дружеские отношения. Два года назад на собранные клубом средства в операционных клиниках было установлено самое качественное оборудование по очистке воздуха, что позволило в разы сократить осложнения у детей после операций.

– Мы хотим облегчить пребывание детей в стенах больницы и ускорить их выздоровление, – говорит президент «Клуба Ротари Алматы» Андрей Астахов. – Теперь дети во время реабилитационного периода проводят время в хорошо оборудованной игровой комнате, которую мы отремонтировали, и собираемся обновить еще две такие комнаты в следующем году.

Еще одним участником акции доброй воли стала художница Жанель Жубанова, которая превратила мрачные стены в яркие и солнечные пейзажи, поднимающие настроение больным детям.

«Клуб Ротари Алматы» ведет активную деятельность с 1995 года. За это время был осуществлен ряд нужных для города социальных проектов. В рамках проекта «Чистый воздух Алматы» установлено больше 50 велосипедных парковок, были приобретены форма и школьные принадлежности для 28 детей из малоимущих детей, собрана библиотека из более чем 4 000 книг для школы № 192, пострадавшей от селя летом прошлого года. Члены клуба оказали помощь на местах катастрофы – доставляли медикаменты, бинты и перчатки военнослужащим, работающим на расчистке завалов, кормили детей из малообеспеченных семей. На средства клуба был произведен и установлен новый жилой мобильный дом для матери-одиночки с тремя несовершеннолетними детьми, чей дом был полностью разрушен селем.

Международное движение «Ротари» насчитывает более 1,2 млн человек в 34 тыс. клубах более чем в 200 странах. В Казахстане работают два клуба – в Алматы и в Астане. Люди разных вероисповеданий, национальностей и возрастов придерживаются единой миссии – «Служение обществу превыше служения самому себе». А девиз этого года звучит так: «Будь подарком миру!»

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