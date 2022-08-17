Добро не знает границ

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Любовь Доброта, Туркестан

Волонтеры из шести стран Центральной Азии обсудили опыт Казахстана и новые тенденции общественного движения
активистов-добровольцев.

Первый Центрально-Азиатский форум волонтеров (ЦАФВ) организован Министерством информации и общественного развития и направлен на поддержку провозглашения Международного года мобилизации волонтеров. Это предложение Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил в 2020 году на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В течение двух дней более 200 человек из десяти облас­тей страны, а также республик Центральной Азии обсуждали успехи, насущные задачи волонтерского движения, делились наработанным опытом. В первый день форума прошла стратегическая сессия в формате «Мировое кафе», воркшопы с реальными кейсами по целому ряду актуальных направлений, включая образование, экологию, медицину, трудоустройство, развитие инклюзии, массовый спорт, этноволонтерство.

Заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества МИиОР Гульбара Султанова, приветствуя участников форума, рассказала о развитии казахстанского волонтерства. Она подчеркнула, что граждане Казахстана активно принимают участие в благотворительной и социальной жизни страны. Об этом свидетельствует количество волонтеров, занятых в организации и проведении спортивных соревнований, благотворительных марафонов, программ поддержки детей с трудноизлечимыми заболеваниями, проектов, реализуемых в детских домах и онкологических отделениях.

– Возможно, это связано с особенностями казахстанского менталитета, – считает Гульбара Султанова. – Исторически основу добровольной помощи для населения страны составляли различные формы групповой поддержки, или асар. Только за прошлый год в проек­те BIRGEMIZ приняли участие более 70 тысяч волонтеров в сферах поддержки детей и молодежи в трудных жизненных ситуациях, медицинского и экологического волонтерства, сохранения материального и духовного культурно-историчес­кого наследия, защиты животных, социального волонтерства, в области чрезвычайных ситуаций и онлайн-волонтерства. Для устойчивого развития данной сферы мы разработали «Дорожную карту на 2021–2023 годы».

Спикер добавила, что сейчас идет работа над построением современной системы взаимодействия между государственными органами и организаторами волонтерского движения, и эта деятельность будет основана на стандарте поддержки волонтерства.

– Этот форум длится неделю, и прямо сейчас такая же площадка проходит в национальном парке Боровое, – уточнила Гульбара Султанова. – Если в Туркестане находятся коллеги из Кыргызстана и Узбекистана, то в Боровом – представители из Таджикистана и Туркменистана. Мы надеемся, что мероприятие даст толчок новым волонтерским инициативам. Мы используем новые инновационные подходы, которые помогут охватить поддержкой всех, кто в ней нуждается. Я считаю, что это большая победа для всех тех, кто на протяжении многих лет занимается волонтерством.

За последний год в Казахстане увеличилось число граждан и организаций, занимающихся волонтерской деятельностью, увеличился масштаб реализуе­мых волонтерских программ и проектов. Если оперировать статистическими данными, то количество волонтерских организаций и групп увеличилось в три раза, и сейчас их насчитывается более 600. Число постоян­ных волонтеров увеличилось в четыре раза и достигло более 200 тыс. человек. Сообща они смогли охватить своим вниманием и заботой, финансовой и материальной помощью более 1,5 млн граждан.

Во второй день для участников форума работал Открытый микрофон «Поделись своим проектом⁄идеей». Волонтеры знакомили со своими проектами, обсуждали детали их реализации, просили совета у коллег. Таким образом не только сформировалась площадка по обмену идеями, но и была получена возможность для взаимного сотруд­ничества, создания новых совместных проектов и выхода на международный уровень.

18 августа делегаты первого Центрально-Азиатского форума волонтеров соберутся в Нур-Султане, где пройдут панельные сессии, откроются дискуссионные площадки. Итогом форума станут принятие резолюции и специальная сессия ДООН 2022 года. Соорганизаторами форума выступили Национальная волонтерская сеть (НВС) и добровольцы Организации Объединенных Наций (ДООН).

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