Для защиты от финансового мошенничества действует услуга добровольного отказа от оформления займов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР
Как уточняется, каждый гражданин может установить запрет на получение банковских кредитов и микрокредитов. Услуга доступна на портале и в мобильном приложении E-gov.
Для активации услуги с компьютера необходимо войти в личный кабинет на сайте egov.kz, открыть раздел «Сервисы», выбрать «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов», заполнить электронную форму и подписать заявление ЭЦП, результат будет отображен в разделе «История получения услуг».
«Воспользоваться услугой можно также через мобильное приложение E-gov. В разделе «Услуги» надо выбрать «Налоги и финансы», далее необходимо выбрать услугу «Добровольный отказ от получения кредитов». После этого нужно заполнить данные и подтвердить запрос в электронном виде. После активации услуги в кредитной истории появится отметка об отказе от получения займов. Банкам и микрофинансовым организациям, обращающимся в кредитные бюро, будет доступна данная информация», – разъяснили в агентстве.
Там же добавили, что в случае поступления заявки на кредит финансовые организации примут решение об отказе в выдаче. Если, несмотря на установленный запрет, займ будет оформлен без вашего согласия, то он подлежит списанию. Отключить услугу при необходимости можно в любое время.
Также в АРРФР подчеркнули, что данное ограничение не распространяется на ломбарды и другие организации, не использующие кредитные бюро для проверки заемщиков.
По состоянию на 16 марта 2026 года правом добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов – сервисом «Стоп-кредит» в Казахстане воспользовались 5,1 млн граждан.