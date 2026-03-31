Добровольный отказ от займов: как работает механизм «Стоп-кредит»

Банки и финансы
Дана Аменова
специальный корреспондент

Услуга доступна на портале и в мобильном приложении E-gov

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для защиты от финансового мошенничества действует услуга добровольного отказа от оформления займов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

Как уточняется, каждый гражданин может установить запрет на получение банковских кредитов и микрокредитов. Услуга доступна на портале и в мобильном приложении E-gov.

Для активации услуги с компьютера необходимо войти в личный кабинет на сайте egov.kz, открыть раздел «Сервисы», выбрать «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов», заполнить электронную форму и подписать заявление ЭЦП, результат будет отображен в разделе «История получения услуг».

«Воспользоваться услугой можно также через мобильное приложение E-gov. В разделе «Услуги» надо выбрать «Налоги и финансы», далее необходимо выбрать услугу «Добровольный отказ от получения кредитов». После этого нужно заполнить данные и подтвердить запрос в электронном виде. После активации услуги в кредитной истории появится отметка об отказе от получения займов. Банкам и микрофинансовым организациям, обращающимся в кредитные бюро, будет доступна данная информация», – разъяснили в агентстве.

Там же добавили, что в случае поступления заявки на кредит финансовые организации примут решение об отказе в выдаче. Если, несмотря на установленный запрет, займ будет оформлен без вашего согласия, то он подлежит списанию. Отключить услугу при необходимости можно в любое время.

Также в АРРФР подчеркнули, что данное ограничение не распространяется на ломбарды и другие организации, не использующие кредитные бюро для проверки заемщиков.

По состоянию на 16 марта 2026 года правом добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов – сервисом «Стоп-кредит» в Казахстане воспользовались 5,1 млн граждан.

