Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»

КГД впервые опубликовал «список иноагентов» с суммами и зарубежными донорами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанские граждане и компании во второй половине 2025 года получили более 12 млрд тенге иностранного финансирования. Комитет государственных доходов Министерства финансов РК впервые обнародовал детализированный Реестр с указанием конкретных сумм и зарубежных доноров, сообщает Kazpravda.kz

Публикация Реестра является обязательной в рамках законодательства Республики Казахстан, предусматривающего прозрачность иностранного финансирования и контроль за целевым использованием средств.

В перечень вошли НПО, общественные фонды, медиаструктуры и правозащитные организации, которым поступало финансирование от международных структур, зарубежных фондов, диппредставительств и иностранных институтов.

Значительные объёмы иностранных средств получили правозащитники и журналисты. Ниже указаны известные действующие лица и организации, согласно сведений из открытых источников.

Так, наибольший объем финансирования среди правозащитников получило ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» (Е. Жовтис, И. Иманбай и др.) — более 350 млн тенге. Деньги были получены от «Института Открытого общества» структуры Джорджа Сороса, SIGRID RAUSING TRUST и National Endowment for Democracy и др.

Журналисты MediaNet (А. Джалилов) за полгода получили почти 300 млн тенге. У данной структуры основными спонсорами выступили – «Институт Открытого общества» структуры Джорджа Сороса, European Endowment for Democracy, THE NIPPON FOUNDATION, n-ost - Netzwerk fur Osteuropa-Berichterstattunge и др.

Центр исследования правовой политики (Д. Нурумов) получил финансирование на сумму 284 млн тенге. Иностранными донорами выступили Европейская комиссия, Центр развития современной журналистики и Госдепартамент США.

ОФ «CAPS Unlock», созданный в 2023 году на базе трансформированного Фонда Сорос-Казахстан, (руководитель А. Айдаркулова) получил 175 млн тенге от Фонда Открытого Общества через Фонд содействия Открытому Обществу (OSF via FPOS), Фонда содействия Открытому Обществу (FPOS) и др.

ОФ «PaperLab» (С. Бейсембаев, А. Решетняк, К. Кабатова, А. Тлегенова и др.) заняли свое место в реестре КГД с 99 млн тенге, среди спонсоров «Институт Открытого общества» структуры Джорджа Сороса, National Endowment for Democracy.

Еще одна известная правозащитная организация «Әділ сөз» (К. Джаманкулова, Д. Уткин, Т. Калеева) получила 97 млн тенге. Источники финансирования – Посольства Великобритании и Нидерландов.

ОФ «Крылья свободы» (Р. Реймер, Е. Швецова) в реестре КГД указан с суммой 61 млн тенге, средства были выплачены Фондом содействия Открытому Обществу (FPOS), Посольством Нидерландов и Институтом Изучения Войны.

«Ар Рух Хак» под руководством Б. Торегожиной получил 44 млн тенге от Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) и National Endowment for Democracy.

ОФ «FemAgora», занимающийся продвижением гендерных вопросов, (Лейла Зулейха Махмудова, Ксения Удод, Дария Касмамытова) получил 15 млн тенге.

Таким образом, публикация Реестра с указанием полученных денежных сумм и источников финансирования является новшеством 2025 года, реализуется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса, а также с Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях».

При этом, в публикуемом Реестре нет информации о реализованных на полученные средства проектах, также, как и о конечных бенефициарах иностранного финансирования, отметили в КГД.

