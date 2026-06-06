Уровень инфляции снижается

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Годовая инфляция продолжает замедляться. Снижению инфляцион­ного давления способст­вовали в том числе проводимая денежно-кредитная политика, укреп­ление курса тенге, стабилизация потребительского спроса, – заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

По данным главы финансовго регулятора, в мае годовая инфляция снизилась на 2,5 процентных пункта, до 10,4%, пиковый уровень прошлого года составлял 12,9% в сентябре.

Наиболее выраженное замедление наблюдается в секторе услуг: сервисная инфляция снизилась до 8,7% на фоне нормализации спроса. Продовольственная инфляция также замедляется, она составила 10,7% против 11,3% в апреле. Этому способствовал умеренный рост цен на овощи и фрукты. Инфляция непродовольственных товаров сохранилась на уровне 11,7%.

Инфляционные ожидания населения в мае составили 12,7%. Если в последние двенадцать месяцев они находились вблизи 14%, то в апреле-мае формируются уже в пределах 12%. При этом значимая часть инфляционных ожиданий связана с регулируемыми ценами, то есть с ценами на жилищно-коммунальные услуги.

Темпы роста ВВП за январь – апрель демонстрируют восстановление, они составили 3,6% год к году. Это в значительной степени обусловлено положительной динамикой ненефтяных отраслей, постепенным ростом объемов нефтедобычи начиная с апреля нынешнего года. Важно отметить, что без учета горнодобывающего сектора рост ВВП оценивается на уровне 5,3%.

Высокие темпы роста наблюдаются в строительстве, транспорте и складировании, обрабатывающей промышленности. Также есть динамика в секторах торговли, связи и сельского хозяйства.

Внутренний спрос возвращается к сбалансированному уровню. Это подтверждается нормализацией темпов роста розничной торговли и спроса на услуги. В январе – апреле 2026 года прирост розничной торговли составил 3,4% год к году в реальном выражении. Потребители продолжают адаптироваться к новым налоговым условиям, и бизнес в том числе. Нормализация потребительского спроса после периода повышенной активности связана, помимо прочего, с замедлением беззалогового кредитования.

Кредитование населения демонстрирует более сбалансированную динамику, прежде всего в сегменте беззалоговых займов, в апреле рост замедлился до 10,7% против около 29% в 2024–2025 годах.

Инвестиционная активность сохраняет положительные темпы роста. Инвестиции в основной капитал в январе – апреле составили 6,7% год к году. Частные инвестиции возросли на 19% год к году, в несырьевом секторе – на 25,3% год к году. Основной вклад обеспечивают обрабатывающая промышленность, электро- и газоснабжение, а также сельское хозяйство и транспорт.