Нацбанк предупредил об активизации телефонного мошенничества

Для подтверждения своих слов аферисты используют поддельные служебные удостоверения

Нацбанк предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества с использованием схем психологического давления, сообщает Kazpravda.kz

По информации главного монетарного регулятора, злоумышленники представляются сотрудниками операторов связи, медицинских организаций, почтовых служб и портала государственных услуг, чтобы получить доступ к личным кабинетам, банковским сервисам и деньгам граждан.

Под предлогом продления срока действия SIM-карты, записи на медицинский скрининг либо оформления налоговой отчетности злоумышленники получают SMS-коды. После этого они повторно связываются с гражданами, представляясь сотрудниками службы поддержки электронного правительства, и сообщают о подозрительной активности и оформлении онлайн-кредита.

Под предлогом оказания помощи злоумышленники направляют ссылки через мессенджеры и предлагают связаться с «сотрудниками правоохранительных органов».

Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, злоумышленники оказывают психологическое давление и сообщают, что оформленный кредит якобы направлен на финансирование противоправной деятельности и угрожают блокировкой счетов. Для подтверждения своих слов они используют поддельные служебные удостоверения.

Далее злоумышленники перенаправляют граждан на подставных «работников Национального Банка» и под предлогом подтверждения непричастности требуют оформления новых кредитов и перевода денег на «безопасный счет».

Также под предлогом сохранения сбережений граждан призывают к передаче денег, золотых изделий и иных ценностей курьерам.

Важно учитывать, что злоумышленники стремятся постоянно удерживать граждан на линии, ограничивая возможность критически оценить ситуацию либо проконсультироваться с родственниками или государственными органами по официальным каналам связи.

В связи с участившимися случаями мошенничества Нацбанк призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать SMS-коды, реквизиты банковских карт и иные персональные данные третьим лицам.

При поступлении звонков от неизвестных, представляющихся сотрудниками госорганов или Нацбанка, следует прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по официальным номерам.

В главном монетарном регуляторе дополнительно напомнили, что работники Национального Банка не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, а также не проводят денежные расчеты с населением.

«Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК. Для получения консультации следует обратиться в Контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477», – говорится в тексте обращения.

