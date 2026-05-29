Макроопрос: эксперты улучшили прогнозы по инфляции и траектории базовой ставки

Дана Аменова
In oprose prinyali uchastiye 16 organizatsiy

Нацбанк опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге, сообщает Kazpravda.kz

Цены на нефть и рост экономики 

Сценарные условия по цене на нефть пересмотрены в сторону повышения на всем прогнозном горизонте. В 2026 году цена нефти марки Brent ожидается в среднем на уровне 86,1 долл/барр (ранее – 80,0 долл/барр), в 2027 году – 75,0 долл/барр (70,0 долл/барр), в 2028 году – 70,5 долл/барр (70,0 долл/барр).

Прогнозы роста экономики Казахстана существенно не изменились. В среднесрочной перспективе рост ВВП будет постепенно приближаться к потенциальному уровню: в 2026 году – 4,9%, в 2027 году – 4,7%, в 2028 году – 4,3%.    

Инфляция и базовая ставка

Инфляционные ожидания респондентов на среднесрочном горизонте несколько улучшились. Медиана прогнозов по инфляции на 2026 год сохранена на уровне 10,0%, тогда как прогнозы на 2027 и 2028 годы снижены до 8,0% и 6,8% соответственно (ранее – 8,6% и 7,0%).

Ожидания по базовой ставке также скорректированы. В 2026 году медиана прогнозов составила 16,0% (ранее – 15,9%). В 2027 и 2028 годах, вслед за улучшением инфляционных ожиданий, оценки снижены до 12,8% и 10,6% соответственно (ранее – 13,3% и 11,3%).   

О составе респондентов опроса

В опросе приняли участие 16 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану.

В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

В главном монетарном регуляторе напомнили, что макроэкономический опрос не содержит прогнозов Нацбанка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках.

