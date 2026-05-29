Макроопрос: эксперты улучшили прогнозы по инфляции и траектории базовой ставки

Нацбанк опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге, сообщает Kazpravda.kz

Цены на нефть и рост экономики

Сценарные условия по цене на нефть пересмотрены в сторону повышения на всем прогнозном горизонте. В 2026 году цена нефти марки Brent ожидается в среднем на уровне 86,1 долл/барр (ранее – 80,0 долл/барр), в 2027 году – 75,0 долл/барр (70,0 долл/барр), в 2028 году – 70,5 долл/барр (70,0 долл/барр).

Прогнозы роста экономики Казахстана существенно не изменились. В среднесрочной перспективе рост ВВП будет постепенно приближаться к потенциальному уровню: в 2026 году – 4,9%, в 2027 году – 4,7%, в 2028 году – 4,3%.

Инфляция и базовая ставка

Инфляционные ожидания респондентов на среднесрочном горизонте несколько улучшились. Медиана прогнозов по инфляции на 2026 год сохранена на уровне 10,0%, тогда как прогнозы на 2027 и 2028 годы снижены до 8,0% и 6,8% соответственно (ранее – 8,6% и 7,0%).

Ожидания по базовой ставке также скорректированы. В 2026 году медиана прогнозов составила 16,0% (ранее – 15,9%). В 2027 и 2028 годах, вслед за улучшением инфляционных ожиданий, оценки снижены до 12,8% и 10,6% соответственно (ранее – 13,3% и 11,3%).

О составе респондентов опроса

В опросе приняли участие 16 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану.

В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

В главном монетарном регуляторе напомнили, что макроэкономический опрос не содержит прогнозов Нацбанка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках.