Казахстанский газовый сектор в 2025 году вышел на качественно новый уровень по объёмам добычи, однако структура рынка по-прежнему остаётся неоднозначной: на фоне рекордного производства усиливается импортная составляющая и ускоряется рост внутренних тарифов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom
Прошедший год стал знаковым для газовой отрасли Казахстана. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, общая добыча природного газа (включая попутный) достигла исторического максимума в 68,1 млрд куб. м — на 15% больше по сравнению с январём–декабрём 2024-го. За десять лет добыча газа выросла в полтора раза. При этом в денежном выражении объём добычи составил 547,8 млрд тг — почти в 2 раза больше, чем годом ранее (ИФО — 115,1%). Такой рост стоимости объясняется не только увеличением физических объёмов, но и удорожанием углеводородов на мировом и внутреннем рынках.
Общая добыча природного газа значительно превышает товарный выпуск, то есть газ, готовый к реализации потребителям. Разница между общей добычей и товарным выпуском объясняется несколькими факторами: собственным потреблением на месторождениях, переработкой, сжиганием на факелах и технологическими потерями. Эта ситуация типична для стран с развитой нефтедобычей, где значительная доля газа приходится на попутный нефтяной газ (40,6 млрд куб. м за январь–декабрь 2025-го), требующий специальной переработки.
Так, за 11 месяцев прошлого года товарный выпуск природного газа в газообразном состоянии составил всего 8,7 млрд куб. м — на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Собственным газом спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) за январь–ноябрь 2025 года был покрыт на 48%, то есть значительно меньше, чем годом ранее (58,8%). Импорт газа, в свою очередь, вырос на 45,1%, до 9,4 млрд куб. м. Основным поставщиком стала Россия: 9,1 млрд куб. м. Остальные 371,5 млн куб. м пришлись на Туркменистан.
Экспорт газа также продемонстрировал уверенный рост: на 32,3%, до 10,3 млрд куб. м за 11 месяцев прошлого года. Основными направлениями выступали Россия (6,3 млрд куб. м) и Китай (4 млрд куб. м). Таким образом, РК становится своеобразным транзитным хабом, где импортируемый российский газ частично реэкспортируется на китайский рынок, а собственный товарный газ направляется на экспорт. Фактически Казахстан стал больше зависеть от внешних поставок газа для удовлетворения внутреннего спроса и экспортных обязательств. Реализация на внутреннем рынке, в свою очередь, сократилась на 2,2%, до 7,8 млрд куб. м.
Ценовая динамика усиливает нагрузку на внутренний рынок. Природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, по итогам декабря прошлого года подорожал на 13,6% к декабрю 2024-го.
Для сравнения: в декабре 2024 года цена выросла на 11,8%, в декабре 2023-го — на 9%, а в декабре 2022-го было зафиксировано удешевление на 3,1%. Таким образом, второй год подряд наблюдается ускорение роста тарифов для населения.
По данным Energy Institute, Казахстан по итогам 2024 года занял 25-е место в мире по добыче природного газа с объёмом в 29,7 млрд куб. м. Всего за 2024 год в мире было добыто 4,1 трлн куб. м природного газа. Лидерами рейтинга стали США (1 трлн куб. м), Россия (629,9 млрд куб. м), Иран (262,9 млрд куб. м) и Китай (248,4 млрд куб. м), на которых совокупно пришлось более половины глобального объёма добычи природного газа. Для сравнения: доля Казахстана составила 0,7%.
Согласно данным БНС, в Казахстане за январь–декабрь 2024 года было добыто 26 млрд куб. м природного газа в газообразном состоянии — на 7% больше, чем годом ранее. В 2025-м объём добычи вырос на 5,8%, до рекордных 27,5 млрд куб. м.