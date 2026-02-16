Казахстанский газовый сектор в 2025 году вышел на качественно новый уровень по объёмам добычи, однако структура рынка по-прежнему остаётся неоднозначной: на фоне рекордного производства усиливается импортная составляющая и ускоряется рост внутренних тарифов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom

Фото: energyprom.kz

Прошедший год стал знаковым для газовой отрасли Казахстана. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, общая добыча природного газа (включая попутный) достигла исторического максимума в 68,1 млрд куб. м — на 15% больше по сравнению с январём–декабрём 2024-го. За десять лет добыча газа выросла в полтора раза. При этом в денежном выражении объём добычи составил 547,8 млрд тг — почти в 2 раза больше, чем годом ранее (ИФО — 115,1%). Такой рост стоимости объясняется не только увеличением физических объёмов, но и удорожанием углеводородов на мировом и внутреннем рынках.

Общая добыча природного газа значительно превышает товарный выпуск, то есть газ, готовый к реализации потребителям. Разница между общей добычей и товарным выпуском объясняется несколькими факторами: собственным потреблением на месторождениях, переработкой, сжиганием на факелах и технологическими потерями. Эта ситуация типична для стран с развитой нефтедобычей, где значительная доля газа приходится на попутный нефтяной газ (40,6 млрд куб. м за январь–декабрь 2025-го), требующий специальной переработки.

Так, за 11 месяцев прошлого года товарный выпуск природного газа в газообразном состоянии составил всего 8,7 млрд куб. м — на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Собственным газом спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) за январь–ноябрь 2025 года был покрыт на 48%, то есть значительно меньше, чем годом ранее (58,8%). Импорт газа, в свою очередь, вырос на 45,1%, до 9,4 млрд куб. м. Основным поставщиком стала Россия: 9,1 млрд куб. м. Остальные 371,5 млн куб. м пришлись на Туркменистан.

Экспорт газа также продемонстрировал уверенный рост: на 32,3%, до 10,3 млрд куб. м за 11 месяцев прошлого года. Основными направлениями выступали Россия (6,3 млрд куб. м) и Китай (4 млрд куб. м). Таким образом, РК становится своеобразным транзитным хабом, где импортируемый российский газ частично реэкспортируется на китайский рынок, а собственный товарный газ направляется на экспорт. Фактически Казахстан стал больше зависеть от внешних поставок газа для удовлетворения внутреннего спроса и экспортных обязательств. Реализация на внутреннем рынке, в свою очередь, сократилась на 2,2%, до 7,8 млрд куб. м.

Ценовая динамика усиливает нагрузку на внутренний рынок. Природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, по итогам декабря прошлого года подорожал на 13,6% к декабрю 2024-го.

Для сравнения: в декабре 2024 года цена выросла на 11,8%, в декабре 2023-го — на 9%, а в декабре 2022-го было зафиксировано удешевление на 3,1%. Таким образом, второй год подряд наблюдается ускорение роста тарифов для населения.

По данным Energy Institute, Казахстан по итогам 2024 года занял 25-е место в мире по добыче природного газа с объёмом в 29,7 млрд куб. м. Всего за 2024 год в мире было добыто 4,1 трлн куб. м природного газа. Лидерами рейтинга стали США (1 трлн куб. м), Россия (629,9 млрд куб. м), Иран (262,9 млрд куб. м) и Китай (248,4 млрд куб. м), на которых совокупно пришлось более половины глобального объёма добычи природного газа. Для сравнения: доля Казахстана составила 0,7%.

Согласно данным БНС, в Казахстане за январь–декабрь 2024 года было добыто 26 млрд куб. м природного газа в газообразном состоянии — на 7% больше, чем годом ранее. В 2025-м объём добычи вырос на 5,8%, до рекордных 27,5 млрд куб. м.