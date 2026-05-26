Казахстан осуществил дебютный выпуск суверенных панда облигаций

Экономика

Спрос на облигации в ходе формирования книги заявок превысил предложение в 2 раза

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

26 мая Казахстан успешно осуществил дебютный выпуск панда-облигаций, номинированных в юанях, на Китайском фондовом рынке. Объём размещения составил 3.4 млрд юаней (эквивалент 500 млн. дол. США) со сроком обращения 3 года и купонной ставкой 1.9% годовых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

"Спрос на облигации в ходе формирования книги заявок превысил предложение в 2 раза, что свидетельствует о высоком доверии китайских институциональных инвесторов к сильным макроэкономическим показателям страны, включающим текущий устойчивый рост экономики и низкий уровень государственного долга", - говорится в сообщении.

Казахстан установил рекорд, разместив облигации на китайском фондовом рынке по самой низкой ставки среди стран с рейтингом BBB и на уровне стран с рейтингом AA.

Рекордно низкая купонная ставка является результатом реализуемых фискальных и налоговых реформ, а также политических преобразований, проводимых по инициативе Главы государства.

Размещение панда-облигаций позволило установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов.

По данным Минфина, данная сделка стала очередной важной вехой в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем и отражает углубление двустороннего финансового и инвестиционного сотрудничества.

Панда-облигации пройдут листинг на Пекинской бирже финансовых активов и Бирже Международного финансового центра «Астана», что будет способствовать дальнейшему укреплению финансовой взаимосвязи между Казахстаном и Китаем.

Министерство финансов продолжит реализацию взвешенной политики государственных заимствований, направленной на диверсификацию долгового портфеля, снижение стоимости обслуживания долга и поддержание доверия международных инвесторов к суверенному кредитному профилю Казахстана

Данное размещение осуществлено в рамках утверждённой программы внешних государственных заимствований. При этом государственный долг по-прежнему сохраняется на безопасном и управляемом уровне 20% от ВВП при лимите в 32%, что является одним из наиболее низких показателей среди стран мира.

