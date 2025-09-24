Глава нашего государства подчеркнул, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском cоюзе.

Стороны с удовлетворением констатировали, что ранее достигнутые на высшем уровне договоренности приносят ощутимые результаты в различных сферах, в том числе в энергетике, логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении и на транспорте. Плодотворно развиваются и культурно-гуманитарные связи.

Президенты Казахстана и Франции также сверили часы по актуальным геополитическим вопросам, сообщила пресс-служба Главы государства.