Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с Международным днем защиты детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Поздравляю соотечественников с Международным днем защиты детей! Защита прав и здоровья юных граждан, создание надлежащих условий для их гармоничного развития – общенациональная задача, конституционная обязанность. Опора счастливого детства – это дружные, сплоченные семьи. Поэтому поддержка института семьи стала одной из важнейших норм новой Конституции.

Созидательный потенциал подрастающего поколения огромен, о чем наглядно говорят достижения в учебе, спорте, творчестве наших детей. В рамках моей инициативы «Нацфонд – детям» каждый ребенок получает поддержку от государства. С этого года начался процесс реализации концепции «Дети Казахстана». Поддержка юных соотечественников будет всегда в центре внимания Казахстана – Справедливого, Прогрессивного государства, – написал Президент на странице в Instagram.