Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей

Президент

Как он отметил, поддержка института семьи стала одной из важнейших норм новой Конституции

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с Международным днем защиты детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Поздравляю соотечественников с Международным днем защиты детей! Защита прав и здоровья юных граждан, создание надлежащих условий для их гармоничного развития – общенациональная задача, конституционная обязанность. Опора счастливого детства – это дружные, сплоченные семьи. Поэтому поддержка института семьи стала одной из важнейших норм новой Конституции.

Созидательный потенциал подрастающего поколения огромен, о чем наглядно говорят достижения в учебе, спорте, творчестве наших детей. В рамках моей инициативы «Нацфонд – детям» каждый ребенок получает поддержку от государства. С этого года начался процесс реализации концепции «Дети Казахстана». Поддержка юных соотечественников будет всегда в центре внимания Казахстана – Справедливого, Прогрессивного государства, – написал Президент на странице в Instagram.

#дети #Токаев #праздник #поздравление

Популярное

Все
Лучник Ильфат Абдуллин стал победителем турнира в Словении
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей
Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсоны»
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
ИИ-решения для казахского языка
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
«Елимай» заряжен на победу
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Казахстан и Россия: литературный диалог
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

Читайте также

Наш моральный долг — помнить жертв политических репрессий: …
Токаев поздравил президента и народ Хорватии с Днём государ…
Нашим странам нужны новые точки роста в условиях трансформа…
Об оцифровке транспортных коридоров высказался Глава госуда…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]