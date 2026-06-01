В Акорде провели экскурсию для школьников со всего Казахстана

В Акорде побывали победители и призеры олимпиад, отличники учебы, лауреаты творческих конкурсов и спортивных первенств

Фото: пресс-служба Президента РК

В честь Международного дня защиты детей – 1 июня резиденция Президента открыла свои двери для 100 школьников из всех регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства

Для юных гостей провели увлекательную экскурсию, рассказав об истории возведения Акорды и ее архитектурных особенностях.

Учащиеся осмотрели величественные залы для официальных приемов, заглянули в библиотеку Главы государства и прогулялись по цветущему саду на территории резиденции.

Благодаря этой экскурсии школьники смогли прикоснуться к истории Казахстана и осознать всю важность ценностей Независимости.

В завершение детям вручили памятные подарки от имени Президента.

 

