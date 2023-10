Доход от науки в ЕНУ увеличился в три раза

Фото: пресс-служба ЕНУ

На отчетной встрече, состоявшейся в оффлайн и онлайн формате, ректор ЕНУ проинформировал об итогах работы за 2022-2023 учебный год и обозначил приоритеты университета на ближайшие годы. В ней приняли участие студенты и их родители, работодатели, представители научно-педагогической общественности.

В своем выступлении Ерлан Сыдыков сделал акцент на важных научных достижениях вуза. В этом году доля доходов от университетской науки возросла почти втрое по сравнению с 2020 годом и достигла 5,03 млрд тенге.

Ученые ЕНУ реализуют свыше 240 научных исследований и 10 международных научных проектов в области ядерной и водородной энергетики, молекулярной биологии, генной инженерии, биомедицины, геоинформационного моделирования, новых строительных материалов и других. В сравнении с предыдущими годами количество фундаментальных исследований возросло на 26%, а прикладных – на 18%.

В 2022 году по результатам научно-исследовательской деятельности получено 125 авторских свидетельств и патентов. 6 лабораторий ЕНУ аккредитованы Национальным центром аккредитации.

«В рамках трансформации ЕНУ в исследовательский университет и повышения нашего вклада в развитие инновационной экономики приоритетное внимание уделяется модернизации научной инфраструктуры. В отчетный период разработана Инвестиционная программа стоимостью 10 млрд тенге для создания в новом кампусе «ENU-TECH» современной научно-технической инфраструктуры и сети аккредитованных лабораторий. Впервые за последние 5 лет из собственных средств университета выделено 703 млн тенге на приобретение высокоточного научного оборудования. Мы намерены и дальше наращивать научно-инновационный и образовательный потенциал, а также способствовать коммерциализации разработок наших ученых. На базе нашего Парка ядерных технологий работают 5 мини-производств. Мы активно расширяем сотрудничество с бизнесом и крупными предприятиями реального сектора экономики. Сейчас ведется работа по созданию мини-производств по сборке 3D принтеров, а также установке технологической линии по выпуску геополимерных бетонов с отходами промышленности совместно с исследователями Швейцарии. Крупная компания из Малайзии заинтересовалась проектом нашего ученого Абдуллы Омарова в направлении сейсмологии», - подчеркнул ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.

В целях повышения конкурентоспособности кадрового потенциала ЕНУ активно работает и над привлечением молодежи в науку. Благодаря этому только за отчетный год доля ученых до 40 лет возросла с 36% до 53%. С прошлого года в ЕНУ введена новая позиция «исследователь», а также вуз за счет собственных средств учредил внутренний грант «JANA ASU» в целях поддержки молодых ученых с потенциальными идеями для коммерциализации.

В рамках президентского проекта «Жас ғалым» круг молодых ученых, реализующих научные исследования на кафедрах и в научных подразделениях университета, увеличился на 71 постдокторант.

Университет активно развивает международную коллаборацию. В прошлом году совместно с учеными ЕНУ работали более 700 зарубежных специалистов.

В ходе отчетной встречи ректор подчеркнул, что за последние 5 лет публикационная активность ученых ЕНУ возросла вдвое. Более половины статей публикуется в журналах Q1, Q2 базы Web of Science. Средняя цитируемость одной статьи ученых ЕНУ по базе Scopus составляет 4,4, а ученых физико-технического факультета - 7,1.

В этом году 17 преподавателей ЕНУ включены в генеральный рейтинг ТОП-50 профессорско-преподавательского состава РК. Первое место в рейтинге занял профессор вуза Ратбай Мырзакулов, который также возглавляет ТОП-100 ученых Казахстана по индексу Хирша.

«ЕНУ входит в число лидеров по количеству научных журналов, входящих в список рекомендуемых изданий Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, а также по индексации в международных базах. Из 17 отечественных журналов, входящих в международную базу Web of Science Core Collection, 3 журнала - «Eurasian Mathematical Journal», «Eurasian Journal of Mathematical and Computer Application» и «Eurasian Journal of Physics and Functional Materials» издаются в ЕНУ на английском языке», - отметил ректор в ходе отчетной встречи.

Внешняя оценка качества услуг – важный показатель конкурентоспособности вуза. В 2022 году ЕНУ впервые вошел в топ-100 рейтинга лучших университетов Азии по версии QS. Также университет не только укрепил позиции, но и расширил свое представительство в предметном рейтинге QS World University Rankings by Subject 2023 – с 11 до 17 дисциплин в этом году. В ранжировании Независимого агентства аккредитации и рейтинг из 192 образовательных программ 180 заняли первые три позиции.

В 2022 году студенты из 30 стран обучались в ЕНУ по свыше 240 образовательным программам. Особое внимание университетом уделяется внедрению новых программ обучения с учетом потребностей рынка. На основе профессиональных стандартов разработаны и реализуются 129 образовательных и 35 инновационных программ. При этом ежегодно увеличивается количество программ и обучающихся на английском языке.

«В 2022 году мы открыли филиал ЕНУ в Ошском государственном университете. Сейчас в нем ведется обучение по нескольким образовательным программам. Хочу отметить, что в 2023 году университет подготовил около 5 тысяч специалистов со степенью бакалавр и магистр. Также 220 выпускников успешно завершили свое обучение в колледже ЕНУ по шести специальностям. С целью содействия трудоустройству выпускников в университете разработана информационная платформа «Карьера», которая является открытой веб-площадкой для взаимодействия работодателей, зарубежных компаний, обучающихся и выпускников университета», - разъяснил ректор.

Ерлан Сыдыков также отметил, что в университете создаются необходимые условия для реализации инклюзивного образования и принципа «Никто не в стороне». Создана «Дорожная карта по развитию инклюзивного образования в ЕНУ на 2023–2025 годы» и планируется открытие Лаборатории инклюзивного, тьюторского сопровождения.

Со стороны ведущих вузов ближнего и дальнего зарубежья проявлен интерес к сотрудничеству. На сегодняшний день более 460 вузов мира сотрудничают с ЕНУ. В 2022 году учреждены стипендии «Культегін» и «Гумилев» для иностранных граждан.

По завершении отчетной встречи ректор ответил на ряд вопросов студентов и преподавателей.