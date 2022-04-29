Статьи Доходы начинаются с зарплаты 29 апреля 2022 г. 1:11 Гурий Шедин Правительство РК намерено до 2025 года поднять долю заработной платы в ВВП с 31 до 38,5%. Об этом вчера на площадке Службы центральных коммуникаций в ходе пресс-конференции, посвященной презентации Программы повышения доходов населения, заявил заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов. По словам вице-Премьера, программа разработана в соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и утверждена Правительством РК. Она предусматривает повышение зарплаты более 1 млн работников бюджетной сферы, квазигосударственного сектора, производственного персонала. Для бизнеса, получающего поддержку от государства, также планируется увеличение зарплат 2,8 млн работников путем установления конкретных обязательств. Как подчеркнул Ералы Тугжанов, за счет осуществления инвестпроектов в различных отраслях экономики до 2025 года будет открыто более 2 млн новых рабочих мест. Из них в сфере производства – 950 тыс., в сфере инфраструктуры – 583 тыс., сельского хозяйства – 458 тыс., туристской отрасли – 59 тыс. По информации спикера, косвенный эффект, влияющий на доходы населения, будет обеспечен путем принятия системных мер. Так, в первую очередь вокруг 50 крупнейших предприятий республики будет создан пояс малого и среднего бизнеса, что позволит увеличить доходы от предпринимательской деятельности представителям МСБ. – Только один стекольный завод в Кызылординской области создаст вокруг себя пояс МСБ из восьми мини-заводов по производству стекловолокна, автомобильных стекол, стеклянных сувениров, стеклотары, стеклянной посуды, стекловаты, ультратонких стекол для смартфонов. Аналогичный подход будет применен к действующим предприятиям и новым проектам, – пояснил Ералы Тугжанов. К примеру, запуск четырех заводов нефтегазовой отрасли позволит создать смежное производство труб, насосов, тары, бутылочной продукции, геотекстиля, холодильников и кондиционеров. Выпуск этой продукции обеспечат 37 отечественных товаропроизводителей. Запущена модернизация обрабатывающей промышленности путем создания новых промышленных производств 5–6-го передела в четырех отраслях – фармацевтике, биотехнологиях, IT-технологиях и нефтехимической отрасли. – На недавнем заседании Правительства рассмотрен вопрос развития импортозамещения. В соответствии с поручением Главы государства проведен анализ текущих возможностей и перспектив обрабатывающей промышленности. Определены три группы товарных позиций с высокой готовностью импортозамещения. В результате в сфере обработки будут реализованы 690 проектов, создано 115 тысяч рабочих мест, – сообщил заместитель Премьер-министра РК. Полного импортозамещения ожидается достичь в таких товарных позициях, как керамические плиты, кальцинированная и каустическая сода, теплоизоляционные материалы, спецкокс, калийные удобрения. Ожидается выход на второе место в мировом экспорте ферросплавов, сокращение импорта стали на 75%, повышение переработки хлопка до 100% показателя. До 2025 года будет достигнута и 100-процентная замена импортируемого продовольствия. По итогам прошлого года доля отечественного производства по основным видам продовольственных товаров на внутреннем рынке составила 80%. Для устранения импортной зависимости от продуктов питания будет воплощено в жизнь 900 инвестиционных проектов, добавил Ералы Тугжанов. Занятость населения – одна из главных задач областных, районных и сельских акиматов. Вице-премьер особо подчеркнул, что прежде всего важно создать условия для работы сельских жителей. При этом спикер сообщил, что доля заработной платы в ВВП развитых стран превышает 50%, в Казахстане же он равен 31%. Реализация программы позволит повысить этот показатель до 38,5%. – Самое главное – через реализацию программы мы дадим возможность нашим согражданам повысить доходы, используя свои возможности. Это очень важно, – отметил Ералы Тугжанов. В рамках Программы повышения доходов населения до 2025 года планируется обеспечить постоянный доход социально уязвимых слоев населения, особенно молодежи. По словам спикера, в рамках проектов «Молодежная практика», «Первое рабочее место» 160 тыс. молодых людей получат гранты по 400 МРП. По проекту «Бақытты отбасы» 20 тыс. многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей-инвалидов, будут охвачены переобучением для получения доходов на дому. Для них будут организованы бесплатные краткосрочные курсы и бизнес-консультации по десяти востребованным на рынке специальностям. По словам заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова, в Казахстане более 400 тыс. трудоспособных граждан, имеющих инвалидность, и только 20 тыс. из них трудоустроены. Развитие социального предпринимательства – это вовлечение в занятость и возможность роста доходов для людей с особыми потребностями, людей пенсионного возраста. В правительственной Программе повышения доходов населения до 2025 года эта категория людей выделена в отдельное направление. В Казахстане функционируют до 300 предприятий социального предпринимательства. Стоит задача довести их количество до 1 000. Для этого приняты поправки в законодательство, предусмотрены налоговые льготы, преференции, дело за малым – за реализацией, считает спикер. Вместе с тем Правительством предусматривается развитие креативных индустрий. По словам Ералы Тугжанова, их капитализация в мире сегодня составляет около 2,3 трлн долларов, в США в рамках креативных индустрий создано свыше 30 млн рабочих мест. Молодежь сегодня задействована в отечественных креативных проектах сферы культуры, кино, творчества, IT-технологий. Также заместитель главы Правительства прокомментировал вопрос одного из журналистов – не повлияет ли программа повышения доходов населения на рост инфляции в стране: – Всегда резкое повышение зарплат влияет на повышение инфляции. Есть такой момент, но это не означает, что мы должны сидеть сложа руки и ничего не делать. Есть системные и оперативные меры. Оперативные направлены на повышение зарплаты в отдельно взятых компаниях. Ералы Тугжанов подчеркнул, что в Программе повышения доходов на эти цели предусмотрено 197 млрд тенге. – Ежегодно прогноз социально-экономического развития уточняется. В рамках текущего уточнения уже определен соответствующий коридор инфляции, все меры, предусмотренные в рамках программы, прогнозом учтены, – резюмировал вице-премьер.