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Доходы начинаются с зарплаты
Гурий Шедин

Правительство РК намерено до 2025 года поднять долю заработной платы в ВВП с 31 до 38,5%.

Об этом вчера на площадке Службы центральных коммуникаций в ходе пресс-конференции, посвященной презентации Программы повышения доходов населения, заявил заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

По словам вице-Премьера, программа разработана в соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта ­Токаева и утверждена Правительством РК. Она предусматривает повышение зарплаты более 1 млн работников бюджетной сферы, квазигосударственного сектора, производственного персонала.

Для бизнеса, получающего поддержку от государства, также планируется увеличение зарплат 2,8 млн работников путем установления конкретных обязательств.

Как подчеркнул Ералы Туг­жанов, за счет осуществления инвестпроектов в различных отраслях экономики до 2025 года будет открыто более 2 млн новых рабочих мест. Из них в сфере производства – 950 тыс., в сфере инфраструктуры – 583 тыс., сельского хозяйства – 458 тыс., туристской отрасли – 59 тыс.

По информации спикера, косвенный эффект, влияющий на доходы населения, будет обеспечен путем принятия системных мер. Так, в первую очередь вокруг 50 крупнейших предприятий республики будет создан пояс малого и среднего бизнеса, что позволит увеличить доходы от предпринимательской деятельности представителям МСБ.

– Только один стекольный завод в Кызылординской области создаст вокруг себя пояс МСБ из восьми мини-заводов по производству стекловолокна, автомобильных стекол, стек­лянных сувениров, стеклотары, стеклянной посуды, стек­ловаты, ультратонких стекол для смартфонов. Аналогичный подход будет применен к действующим предприятиям и новым проектам, – пояснил Ералы Тугжанов.

К примеру, запуск четырех заводов нефтегазовой отрас­ли позволит создать смежное производство труб, насосов, тары, бутылочной продукции, геотекстиля, холодильников и кондиционеров. Выпуск этой продукции обеспечат 37 отечественных товаропроизводителей. Запущена модернизация обрабатывающей промышленности путем создания новых промышленных производств 5–6-го передела в четырех отраслях – фармацевтике, биотехнологиях, IT-технологиях и нефтехимической отрасли.

– На недавнем заседании Правительства рассмотрен вопрос развития импортозамещения. В соответствии с поручением Главы государства проведен анализ текущих возможностей и перспектив обрабатывающей промышленности. Определены три группы товарных позиций с высокой готовностью импортозамещения. В результате в сфере обработки будут реализованы 690 проектов, создано 115 тысяч рабочих мест, – сообщил замес­титель Премьер-министра РК.

Полного импортозамещения ожидается достичь в таких товарных позициях, как керамические плиты, кальцинированная и каустическая сода, теплоизоляционные материалы, спецкокс, калийные удобрения. Ожидается выход на второе мес­то в мировом экспорте ферросплавов, сокращение импорта стали на 75%, повышение переработки хлопка до 100% показателя. До 2025 года будет достигнута и 100-процентная замена импортируемого продовольствия. По итогам прошлого года доля отечественного производства по основным видам продовольственных товаров на внутреннем рынке составила 80%. Для устранения импортной зависимости от продуктов питания будет воплощено в жизнь 900 инвестиционных проектов, добавил Ералы Тугжанов.

Занятость населения – одна из главных задач областных, районных и сельских акиматов. Вице-премьер особо подчеркнул, что прежде всего важно создать условия для работы сельских жителей. При этом спикер сообщил, что доля заработной платы в ВВП развитых стран превышает 50%, в Казахстане же он равен 31%. Реализация программы позволит повысить этот показатель до 38,5%.

– Самое главное – через реа­лизацию программы мы дадим возможность нашим согражданам повысить доходы, используя свои возможности. Это очень важно, – отметил Ералы Тугжанов.

В рамках Программы повышения доходов населения до 2025 года планируется обеспечить постоянный доход социально уязвимых слоев населения, особенно молодежи. По словам спикера, в рамках проектов «Молодежная прак­тика», «Первое рабочее место» 160 тыс. молодых людей получат гранты по 400 МРП. По проекту «Бақытты отбасы» 20 тыс. многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей-инвалидов, будут охва­чены переобучением для получения доходов на дому. Для них будут организованы бесплатные краткосрочные курсы и бизнес-консультации по десяти востребованным на рынке специальностям.

По словам заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова, в Казахстане более 400 тыс. трудоспособных граж­дан, имею­щих инвалидность, и только 20 тыс. из них трудоустроены. Развитие социального предпринимательства – это вовлечение в занятость и возможность роста доходов для людей с особыми потребностями, людей пенсионного возраста. В правительственной Программе повышения доходов населения до 2025 года эта категория людей выделена в отдельное направление.

В Казахстане функционируют до 300 предприятий социального предпринимательства. Стоит задача довести их количество до 1 000. Для этого приняты поправки в законодательство, предусмотрены налоговые льготы, преференции, дело за малым – за реализацией, считает спикер.

Вместе с тем Правительством предусматривается развитие креативных индустрий. По словам Ералы Тугжанова, их капитализация в мире сегодня составляет около 2,3 трлн долларов, в США в рамках креативных индустрий создано свыше 30 млн рабочих мест. Молодежь сегодня задействована в оте­чественных креативных проектах сферы культуры, кино, творчества, IT-технологий.

Также заместитель главы Правительства прокомментировал вопрос одного из журналистов – не повлияет ли программа повышения доходов населения на рост инфляции в стране:

– Всегда резкое повышение зарплат влияет на повышение инфляции. Есть такой момент, но это не означает, что мы должны сидеть сложа руки и ничего не делать. Есть системные и оперативные меры. Оперативные направлены на повышение зарплаты в отдельно взятых компаниях.

Ералы Тугжанов подчеркнул, что в Программе повышения доходов на эти цели предусмот­рено 197 млрд тенге.

– Ежегодно прогноз социально-экономического развития уточняется. В рамках текущего уточнения уже определен соответствующий коридор инфляции, все меры, предусмотренные в рамках программы, прогнозом учтены, – резюмировал вице-премьер.

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