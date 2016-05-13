​Долгий путь домой

В следующем году жительнице Тараза Александре Огай исполнится 90 лет. Всю свою жизнь она упорно работала для того, чтобы ее дети ни в чем не нуждались, получили хорошее образование и стали достойными гражданами. История ее жизни берет начало на Дальнем Востоке в годы советской власти. Она вспоминает время, когда беззаботно и счастливо жила в большой и дружной семье в доме на берегу реки.

Но однажды в двери постучалась беда, которая не обошла стороной ни одного из их поселения. Дальневосточные корейцы оказались в числе первых, кто испытал на себе репрессивную политику тоталитарного режима. Большинство из них оказалось в Казахстане и Средней Азии. Александра Огай родилась в 1927 году в простой крестьянской семье в селе Ореховка Суйфунского района Приморского края. Со своими близкими она жила в родном крае до десятилетнего возраста. А в сентябре 1937 года вместе с родителями была выслана из Приморского края в Казахстан.

– Приказ о насильственном переселении застал нас врас­плох, – вспоминает пожилая женщина. – В течение 24 часов мы, как и многие другие семьи, проживавшие по соседству с нами, должны были собрать вещи и покинуть годами обжитые места. Мы бросили все: дом, хозяйство, скот. С собой взяли лишь еду и самое необходимое.

Затем последовали изнурительные однообразные дни и холодные ночи в товарном вагоне поезда, увозившего сотни корейских семей в неизвестность, из родных мест в чужую для них страну. Казалось, время остановилось, а жизнь для них закончилась, так и не начавшись. В то время ей исполнилось только десять лет, Сергею – семь, а Лене – два года.

– В одном вагоне ехало по четыре семьи, – продолжает свой рассказ Александра Огай. – Внутри него взрослые соорудили полки, где спали дети и пожилые. В памяти перед глазами – лишь пустой темный вагон и чугунная печка, на которой варили кушать, причем каждая семья по очереди. А в ушах – плач детей и взрослых.

Плач стоял не только из-за переселения, но и по причине смерти родных. По словам моей собеседницы, в то время было очень сложно с питьевой водой: чтобы получить хоть небольшое количество, приходилось часами стоять в очереди на станциях. А ее качество оставляло желать лучшего. Именно вода тогда стала основной причиной высокого уровня смертности среди переселенцев. За неполные два месяца почти каждая семья потеряла по три-четыре человека, в том числе детей.

– Многие умерли в дороге, так и не доехав до пункта назначения. Каждый день кого-нибудь хоронили. Это стало обычным для всех явлением. Все только надеялись, что смерть обойдет их стороной, – вспоминает А. Огай.

Спустя какое-то время поезд оказался в Кустанае. Снега еще не было. Но погода не баловала переселенцев. Их отправили в колхоз «5 Декабря», где семья прожила четыре года.

– Было очень холодно, – вспоминает моя собеседница. – Чтобы дойти до школы, приходилось пройти больше трех километров, а зимой этот путь преодолевали на лыжах. Мы не знали русского языка и поэтому адаптироваться к новым условиям было еще сложнее. Так прошло несколько лет, а потом началась война.

В 1941 году семья решает переехать в город Уштобе. На некоторое время новым домом для них стал очередной колхоз, название которого она уже не помнит. За эти годы в семье Огай родились еще двое детей. В связи с тем, что семья была многодетной, отца О Ен Сена не отправили в трудовую армию. Он работал разнорабочим, строил солдатские казармы. Трудился за ежедневный паек, который делил на всю семью.

– В военное время за весь рабочий день папа получал полкилограмма ржаного хлеба, – рассказывает женщина. – Кусочки хлеба делили по возрасту: тому, кто был старше, доставалась меньшая доля. Нередко мы оставляли маленькую часть хлеба, чтобы позже можно было просто надкусить или пососать ее, поскольку порой так сильно хотелось кушать, что скручивало живот.

Спустя три месяца после переезда в Уштобе девочка в 14-летнем возрасте начала трудиться на свекольном поле. Всех детей, кто мог работать, отправляли помогать взрослым. За добросовестную работу и ответственность в 19 лет, наряду с другими трудолюбивыми молодыми ребятами, она стала звеньевой и самостоятельно руководила группой комсомольцев. С того момента им стали считать трудодни. Только за год девушке засчитали их в количестве 500. Так тянулись долгие, тяжелые рабочие дни вплоть до окончания войны. После Победы она продолжила трудиться в поле. И в 1949 году за перевыполнение плана по сбору сахарной свеклы кандидатуру звеньевой Александры Огай выдвинули на присвоение ордена Ленина.

В том же году она вышла замуж за Владимира Цоя, который работал звеньевым на рисовом поле. Его кандидатуру выдвинули на присуждение звания Героя Социалистичес­кого Труда. Но по непонятным причинам высоких наград ни Александра, ни Владимир, к сожалению, так и не получили. Владимиру вручили лишь медаль «За трудовую доблесть», а Александру вовсе обделили.

– В Уштобе мы прожили десять лет, – говорит труженица тыла. – В поисках лучших условий в марте 1951 года мы пе­реехали в колхоз «Кумжата» Джамбулской области. В то время у нас уже было двое детей: дочь Римма и сын Геннадий. А спустя годы семья пополнилась сыном и двумя дочерьми.

В 1958 году большая дружная семья переехала в Джамбул, который и стал последним пунктом их долгих переездов в поисках лучшей жизни. Здесь они наконец смогли купить собственный дом, о котором так долго мечтали. И с этого момента для Александры с Владимиром началась совсем другая жизнь. Теперь их главной целью стало обеспечить достойным образованием своих детей, тем, что не смогли получить сами. Много лет назад большим ударом для семьи Огай стала потеря кормильца. Но они справились. Повзрослев, их чада обзавелись своими семьями.

– Мы приложили все усилия, чтобы наши дети смогли получить достойное образование. И думаю, своей цели мы достигли, – говорит моя собеседница. – Все дети учились на «хорошо» и «отлично», исключением стали Григорий и Елена, которые умерли от болезней еще в детском возрасте. Все сыновья и дочери в разных сферах добились немалых высот. Так что я спокойна и горжусь тем, что свой долг выполнила.

Сегодня Александра Огай находится на заслуженном отдыхе и радуется успехам своих детей, внуков и правнуков, которые всегда помнят, как в тылу ковалась Великая Победа...