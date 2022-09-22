Должная добросовестность

Поправки в Налоговый кодекс принял Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова. Одна из новелл – принцип должной осмотрительности – призвана защитить систему государственных доходов страны от недобросовестных налогоплательщиков, а добросовестных налогоплательщиков – от недобросовестных контрагентов.

Но в ходе обсуждения у депутатов возникли сомнения: а не пытается ли государство тем самым добросовестно переложить ответственность за налоговое администрирование на бизнес?

Как отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров, законопроект разработан согласно Плану законопроектных работ Правительства и в рамках реализации поручений Главы государства. Первый блок поправок предусматривает снижение нагрузки на фонд оплаты труда.

– Главой государства в прошлогоднем Послании народу Казахстана было поручено внедрение единого платежа из фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса со снижением суммарной нагрузки. В настоящее время из фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается данные платежи объединить в один платеж. Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам. Единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений, – отметил министр.

Он также добавил, что платеж будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа.

– Таким образом, единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку, – сказал глава МНЭ.

Второй блок поправок связан с изменениями в отраслевых законодательствах. Предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при банкротстве физических лиц. Так, предлагается определить размер госпошлины при обращении в суд для признания банкротом, а также исключение налоговых рисков в случае списания задолженности.

Следующая норма касается сферы недропользования. С 2024 года упраздняется ведение Госбаланса. Запасы будут оцениваться по новой системе. В связи с этим предлагается изменение объекта обложения налогом на добычу полезных ископаемых.

Третий блок поправок направлен на стимулирование отечественных товаропроизводителей.

– Предлагается норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства. Для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара – сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара, – отметил Алибек Куантыров.

Следующая норма касается реализации аффинированного золота. Сейчас реализация Национальным банком такого золота освобождается от НДС. Предлагается распространение нормы и на реализацию золота ювелирам.

Также решается вопрос укрупнения электрических сетей. Предлагается исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией.

Четвертый блок поправок преду­сматривает меры дальнейшего развития транспортной системы. В сфере железнодорожного транспорта предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при оказании услуг магистральной железнодорожной сети пассажирским перевозчикам с применением нулевого тарифа. В сфере гражданской авиации вносятся нормы по исключению сборов за выдачу сертификатов, так как услуги оказываются самофинансируемой организацией.

Также предлагается расширение применения нулевой ставки НДС при заправке транзитных воздушных судов. Сейчас льгота действует только для аэропортов. Для развития автомобильных перевозок предлагается освобождение от сбора за первичную регистрацию седельных тягачей годом выпуска до 7 лет.

Также предлагаются дифференцированные ставки госпошлины за выдачу паспорта гражданина РК в зависимости от количества страниц, а также снижение госпошлины в 2 раза для детей. Кроме того, исключаются налоговые риски при получении вознаграждения за сообщение о фактах невыдачи чека, списании задолженности по ипотечному кредиту, снижении стоимости аренды и получении бюджетных субсидий на аренду жилья.

И как уже было сказано, предлагается введение принципа должной осмотрительности.

– Субъекты бизнеса будут проверять добросовестность своих контрагентов, тем самым проявляя должную осмотрительность. Также предлагаются нормы в части упрощения налогового администрирования, а также уточняющего и редакционного характера, – отметил глава МНЭ.

Между тем касательно этой нормы у депутатов возникли вопросы. Как напомнила депутат Айгуль Нуркина, в рамках введения принципа долж­ной осмотрительности с 1 января 2024 года налогоплательщикам предлагается перед совершением каж­дой сделки проверять поставщика путем получения из информационной системы НПП «Атамекен» отчета о контрагенте, подтверждающего факт соблюдения налогоплательщиком должной осмотрительности. Данный отчет будет формироваться из общедоступной информации о субъектах предпринимательства. При этом сделки, совершенные с проявлением должной налоговой осмотрительности, не могут быть объектом налогового контроля. Кроме того, без проявления должной осмотрительности налогоплательщикам нельзя будет относить затраты на вычеты. В этой связи у депутата Нуркиной возникли два вопроса.

– Учитывая, что ежегодно фиксируется многомиллиардный ущерб государству от лжесделок, насколько правильно отказываться от налогового контроля, почему комитет госдоходов до сих пор сам не предос­тавил налогоплательщикам услугу по проверке своего контрагента на базе своих информсистем? – спросила депутат, отметив, что предприниматели не едины во мнении по данному новшеству.

Между тем Минфин утверждает, что у системы должной осмотрительности функционал шире.

– На портале Комитета госдоходов размещается информация о фирмах-однодневках, бездействующих налогоплательщиках, а также имеющих задолженность. У системы должной осмотрительности функционал шире, так как используются данные других госорганов, – пояснил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Свое мнение на эту новеллу есть и у НПП «Атамекен». Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов считает, что такой инструмент, как должная осмотрительность, нужен, но не в предложенной разработчиком редакции.

– Бизнес-сообщество не может сог­ласиться, чтобы в такой редакции прошла поправка. Мы полностью поддерживаем то, что необходимо вводить принцип должной осмотрительности, но его надо доработать, – считает он.

Согласно повестке дня, мажилисмены одобрили законопроекты о ратификации Протокола о внесении изменений в договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через границу Таможенного союза (ЕАЭС) и Соглашения об обмене информацией в этом направлении.

Кроме того, депутаты приняли в работу законопроекты о цифровых активах и сопутствующие ему проекты о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровых активов, в Конституционный закон РК «О Меж­дународном финансовом центре «Астана» и в Кодекс РК об админист­ративных правонарушениях.