Хищение в КазНАИУ: работник университета получил условный срок

Прокуратурой города Алматы окончено досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств Казахского национального аграрного исследовательского университета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорное ведомство

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Ранее по поручению Генеральной прокуратуры прошла проверка деятельности университета, где установлено, что в 2020 году университетом заключено 3 договора о госзакупках на покупку семян сахарной кукурузы, минерального удобрения «аммофос» и аммиачной селитры на общую сумму 43,8 млн тенге.

Однако, эти товары фактически не поставлялись, денежные средства были обналичены.

Приговором Медеуского районного суда №2 директор учебно-опытного хозяйства «Саймасай» университета признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы условно. Ущерб возмещен в полном объеме.

Приговор вступил в законную силу.