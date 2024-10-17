Дом, где живет Муза

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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В селе Акжаик Теректинского района Западно-Казахстанской области торжественно открыт Дом литераторов. 

фото Актилека Алибекулы

Важное в культурной жизни региона событие приурочено к 80-летию поэтессы, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии, кавалера орденов «Құрмет» и «Отан» Акуштап Бактыгереевой.

Акжаик – родное село поэтессы, и творческие встречи с земляками давно стали частью ее общественной деятельности. Сегодня в беседах с молодежью и трудовыми коллективами Акуштап Бактыгереева говорит о патриотизме, семейных ценностях, воспитании в духе национальных традиций, об опасности деструктивных течений. Острые социальные вопросы она поднимает и в своих стихах. Недаром ее называют Белой чайкой Приуралья, ведь, как известно, эти птицы не страшатся непогоды.

Приветствуя акжаикцев, поэтесса высказала пожелание, чтобы ее родное село было образцовым. Безусловно, значимая роль в жизни сельчан будет отведена новому очагу культуры. Дом литераторов станет центром притяжения для писателей, художников, историков. Здесь местные жители смогут развивать свои таланты, обретать вдохновение и учиться у мастеров пера. Серд­цем Дома литераторов стал зал, посвященный Акуштап Бактыгереевой. Ее рабочий стол, личные вещи, книги и фотографии – здесь словно витает Муза. Есть и читальный зал, где собрано 100 книг, которые должен прочитать каждый.

По мнению поэта, члена Союза писателей Казахстана Сагынтая Бисенгалиева, такие объекты особенно важны для сельской глубинки, чтобы национальный дух не ослабевал, а молодежь находила себя в искусстве и культуре, могла реализовать творческие инициативы. Первым мероприятием в Доме литераторов стала встреча писателей региона, которые говорили в том числе и о необходимости перевода лучших произведений региональных литераторов. На суд мэтров юные поэты представили свои стихи.

 

#Союз писателей Казахстана #Акуштап Бактыгереева #Дом литераторов

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