Дома по осени считают

Нет худа без добра

В Хобдинском районе Актюбинской области во время весеннего паводка затопило 288 домов, непригодными к эксплуатации оказались 155 из них. Восемь хозяев пожелали переехать в выкуп­ленное жилье. Для остальных было решено построить новое.

В минувшую праздничную пятницу только в райцентре новоселами стали сразу сто семей. Новые кварталы преобразили село. Сто домов, еще 30 на подходе – по сути целый населенный пункт, появившийся за очень короткий промежуток времени. У старожилов такое в голове не укладывается. Как же так скоро?! Рядом радует новая асфальтированная дорога, параллельно вытягивается тротуар.

Весной, когда половодье залило западную часть Кобды, те, чьи саманные дома вдруг «поплыли», испытали ужас: как дальше жить, если в негодность пришло все, что наживалось десятилетия­ми? Но государство не оставило людей в беде. Оперативно были приняты нужные решения, на помощь пришел бизнес, чем мог­ли помогали простые граждане.

Ключи новоселам на этот раз вручали аким области Асхат Шахаров и директор фонда Булата Утемуратова Марат Айт­магамбетов. Один за другим на импровизированную сцену выходили люди, сияя счастливыми улыбками. У каждого из них – своя история, свои переживания и надежды. Одна из них – Батима-­апай Тулукбаева. 86-летнюю женщину настолько переполняли радостные эмоции, что она в благодарность запела. Не все односельчане знают, что родилась она в Балхаше. Во времена голодомора ее предки, опасаясь за судьбу детей, были вынуждены бежать в Россию. Вернулась Батима-апай на историческую родину только в восьмидесятых годах. Поселилась сначала в Акрабе, через три года обосновалась в Новоалексеевке (ныне Кобда) в землянке на самой окраине. Первый потоп пережила в 1993 году. После чего задумалась о более крепком строении. Как только появилась возможность, купила неподалеку дом, возведенный в 1957 году. Неустанно с дочерью укрепляли небольшое домашнее хозяйство. Апрельское наводнение вдруг свело на нет все усилия женщин.

– Мама согласилась пожить на первых порах в эвакуационном пункте, оперативно открытом в школе. Чем сидеть в сырости и накручивать себя, лучше было пережить тяжелое время с людьми, которые оказались в подобных обстоятельствах. Теперь мы переезжаем в дом. Условия хорошие. Мы благодарны акиму района Изгилику Тынымгерееву. На всех собраниях, встречах он относился к нашим запросам с пониманием, по возможности шел на уступки. Был терпелив, все-таки 155 домов – 155 запросов, каждый обращался к нему со своей мелочью, и он выдержал, переживая за нас, – поделилась Светлана, дочь Батимы-апай.

Они уже познакомились с новыми соседями. Подумывают о строительстве сарая, баньки. В следующем году появится на их просторном участке и огород.

Аманшин Максот переехал со своей семьей в Кобду также из Акраба в 2014 году. Получив земельный участок, сам построил дом. В апреле его затопило. Последняя надежда остаться жить на прежнем месте улетучилась после того, как обвалилась крыша после штормового ветра. Пришлось переехать к сыну, где и так проживали пять человек.

Пострадавшие от паводка вселяются в дома, возведенные на деньги фонда Булата Утемуратова. За два месяца 13 подрядных организаций построили 130 домов и, что бросается сразу в глаза, по единому проекту. Каждый будет отапливаться природным газом, потому обеспечен автономной котельной. В новых строениях выделено помещение для санузла. В некоторых домах уже висят люстры, расставлена первая мебель. Столы ожидали первых гостей. Женщины щедры на шашу, дети и взрослые быстро подбирали конфеты на удачу. Кстати, новоселы получили от строителей в подарок бытовую технику. Государство многим из них компенсировало имущественные потери.

Примечательно, что с началом строительства в районном акимате провели жеребьевку, распределив дома. Это было сделано для того, чтобы будущие хозяева могли тоже отслеживать ход строительных работ, контро­лируя их качество.

Напомним, хоть нынешний погодный катаклизм и оказался для кобдинцев большой неожиданностью, выйти достойно из сложившейся ситуации помог прошлогодний опыт. В марте 2023 года от талой воды пострадали 78 домов. Вместо аварийных тогда возвели 24, ставшие основой нового микрорайона «Жанаконыс». По словам акима района Изгилика Тынымгереева, для предотвращения подобных ЧС в будущем на реке Хобда поя­вятся три дамбы.

Светлый час Жарыка

Торжества продолжились в Жарыке, который находится в 45 километрах от райцентра. Здесь пострадало 17 домов, столько же было отстроено за летние месяцы.

Представьте аульную улицу. С одной стороны – дома под серым шифером советского периода с покосившимся штакетником. С другой – ровным рядом вытянулись новые строения из красного и белого кирпича. Всем своим видом дома демонстрируют прошлое и настоящее: старые постройки стоят «спиной» к улице, а у новых менталитет-то поменялся – крыльцо развернуто к миру. Ступеньки одного из них облюбовал котенок. Рядом за происходящим торжеством наблюдали аксакал с внуками.

– Я родом из России, переехала сюда из поселка Шаповалово Акбулакского района Оренбургской области. В 1990 году вышла замуж за парня из Жарыка, так и оказалась здесь. Две дочери замужем, старший сын женат, а младший недавно демобилизовался из армии. Он служил на погранзаставе, мечтает вернуться туда, – делится школьная техничка Курманбике Дильманова.

Ее муж Жанибек двадцатый год охраняет сельский клуб, а когда-то был механизатором в совхозе. Во время наводнения с другими мужчинами выкладывал мешкотару, перекрывая путь воде, но противостоять бурному потоку оказалось не по силам. Семья вместе с односельчанами выражает благодарность всем, кто пришел на помощь в трудный час.

Радости добавили подарки районного совета деловых женщин. Практичные предпринимательницы сложились на нужные в каждом доме вещи.

Сейчас ударными темпами капитально восстанавливаются подъездная дорога к селу и мост. Кстати, мост этот сохранил особенность, которую нынче увидишь редко, что нужно учесть нынешним дорожным строителям. Крепко стоят под мостовым переходом с двух сторон ледорубы, на самом сооружении видишь прямоугольные выемки небольших размеров, куда сразу уходит высоко поднявшаяся вода. Возможно, эти детали все же ослабили небывалый напор реки.

В этот день новоселами стала семья сына заведующей районным музеем Гулбаршын Сагаликызы. Она приехала в Жарык поздравить детей, заодно поделилась историей села.

– Жарык – это центральная усадьба совхоза «Жарыкский», созданного в 1944 году. С этой поры развивается село. На его территории сейчас проживают 390 человек. Здесь есть школа-детский сад, клуб, библиотека, два медпункта. В 18 километрах от села находится могила Сулеке аулие. Среди тех, чья судьба связана с этими местами, депутат Сената Парламента РК с 1995 по 2003 год Боранбай Кусаинов, активист антиядерного движения «Невада – Семипалатинск», а затем депутат Мажилиса Изым­гали Кобенов, первый генерал Национальной гвардии РК Амангос Альжанов, составитель генеалогии рода табын Нуржан Жетписбай, – поделилась краевед.

Село получает новое дыхание, возможно, этот список продолжится.

Уроки половодья

Нынешний год для актюбинцев выдался нелегким. Зима была буранной, весна – полноводной. На территории области от паводка пострадали 4 087 домов в шести районах и в Актобе. Из них 3 067 домов подлежали ремонту, остальные были признаны аварийными. В дни нелегких испытаний люди проявили сплоченность, понимание, терпение. Напряженно трудились все госор­ганы региона. Пришла помощь и из других областей страны.

Наступила осень, люди постепенно обживают новые места. И уже можно подводить первые итоги.

– Первое, что стоит отметить, – это эффективный алгоритм совместных действий. Вся информация и решения концентрируются в штабе. Излишняя бюрократия исключалась, обеспечивая быстрое подчинение. Времени на согласование между структурами почти не оставалось. Отпадали лишние звенья. В нашем случае были задействованы спецтехника, спецоборудование МЧС. Министры быстро реагировали. Важно быстрое оповещение населения, его мобилизация. Показательным был момент, когда прорвало Магаджанское водохранилище и в Актобе в третий раз объявили эвакуацию жителей прибрежных садоводческих коллективов. Аким городского района отправил в чат сообщение. Людям дали два часа на сборы, к этому времени были готовы автобусы, места размещения, сухие пайки. Отключили электричество. Никто не задавал лишних вопросов. Каждый знал как действовать, – делится аким области Асхат Шахаров.

Спешно модернизировали ситуационный центр региона, благодаря чему удалось отслеживать потоки воды по гидропостам. Формирование полной картины происходящего способствовало оперативной реакции. Пришло осознание, что вместе с восстановлением действующих дамб нужно строить новые, отслеживать состояние русел рек. Сейчас формируются проекты гидрогеологических сооружений по восьми рекам. Параллельно предстоит снести почти полторы тысячи незаконных строений.

Асхат Шахаров надолго запомнит ночь с 27 на 28 марта, когда увидел, как стремительно движется поток – 1 800 кубов воды в секунду. Из опыта в бытность акимом города знал, что выдержать возможно на нижней точке водохранилища 350 кубов. Теплый дождь и промерзшая на глубину более метра земля резко изменили ситуацию, которая до последнего момента была под контролем.

– Глава государства, как только стали известны масштабы наводнения, поставил перед нами задачу сохранить жизнь людей. И это было для нас главным. Мы благодарны всем, кто пришел на помощь, – заключил руководитель региона.

Жизнь в подтопленных районах постепенно налаживается. Нет худа без добра. Люди, лишившиеся крова, убедились – о них позаботятся. Испытание пройдено достойно. Выводы из случившегося обязательно будут сделаны. Мелочей не бывает, природа время от времени напоминает об этом.