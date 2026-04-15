Триумфальный Кубок Победы
7
Аскар Султан
Международный турнир Victory Cup (Кубок Победы), прошедший в Анталье (Турция), стал наглядной демонстрацией силы нашей школы борьбы. В условиях жесткой конкуренции, когда на ковер вышли более 800 атлетов из 20 стран, казахстанцы собрали внушительный урожай из 12 золотых, 9 серебряных и 16 бронзовых наград. Этот успех стал результатом слаженной работы команд в возрастных категориях до 17 и до 20 лет. Благодаря нашим борцам на турнире раз за разом поднимался небесно-голубой флаг Казахстана.