Триумфальный Кубок Победы

Особый повод для гордости – выступление младших юношей в категории до 17 лет. Они устроили настоящий мастер-класс, заняв первые общекомандные места во всех трех видах программы. В греко-римской борьбе тон задавали Жанажол Куанышбек (до 51 кг), Аскар Нурали (до 60 кг) и Марлен Толеш (до 65 кг). Их золотые медали, подкрепленные рос­сыпью серебра и бронзы, позволили Казахстану уверенно возглавить командный зачет, оставив позади традиционно сильные сборные Азербайджана и Турции.

Эстафету успеха подхватили вольники: Бакдаулет Агабек (до 48 кг), Темирлан Мурат (до 55 кг) и Адилет Рысбай (до 71 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала, обеспечив сборной еще одно командное золото. Не отстали от юношей и наши девушки: Инжу Баккожа (до 46 кг) и Багжан Курманбай (до 73 кг) стали лучшими в своем весе, выведя женскую сборную на итоговое первое место в противостоянии с Турцией и Кыргызстаном.

Старшая молодежь в категории до 20 лет поддержала заданный темп, показав стабильность и волю к победе. В классической борьбе чемпионом стал Амирмухаммед Кабулов (до 55 кг), чье выступление помогло команде войти в тройку лучших. В вольной борьбе на высшую ступень поднялся Асхаб Хаджиев (до 86 кг), а в женском дивизионе не было равных Анне Страттан (до 57 кг) и Ульдане Тилеухан (до 68 кг). Второе общекоманд­ное место у девушек до 20 лет подтверждает, что наш женский ковер находится на подъеме.

Турнир в Анталье показал главное: у взрослой сборной растет мощная и амбициозная смена.