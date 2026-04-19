Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ

Ремонтные работы продлятся до 21 апреля, передает Kazpravda.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны проводит средний ремонт на пересечении ряда улиц.
"Ремонтные работы пройдут на следующих перекрестках: проспект Республики и улица А. Иманова; проспект Республики и улица Кенесары; проспект Республики и проспект Абая. В связи с этим в период с 19 по 21 апреля движение на указанных участках будет частично перекрыто", - сообщили в Акимате столицы.
Водителям и пешеходам порекомендовали заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные изменения в организации движения.
Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.