Участковый на селе – опора

Участковый села Темирбека Жургенова Айтекебийского района Дархан Кемелтаев родился и вырос здесь же. Сельчане знают его с детства и отмечают: он всегда вежлив и внимателен, никогда не проявит неуважения. Для многих он стал родным человеком, к которому можно обратиться с любым вопросом, а также за советом и поддержкой: выслушает каждого, разъяснит законы и поможет решить проблемы.

Часть работы Дархана Кемелтаева связана с бытовыми трудностями жителей. Пропал скот – он организует поиск животных, поругались соседи – помогает урегулировать конфликт, возникла аварийная ситуация на дороге – принимает меры безопасности. А если скот забредает на территорию соседнего российского района, Дархан связывается с коллегами за границей и организует возвращение животных владельцам. Для жителей такая помощь особенно важна: с участковым они могут быть спокойны за свое имущество, а возникающие вопросы решаются оперативно и без лишних трудностей.

– Для меня важно, чтобы односельчане чувствовали поддержку. Часто достаточно просто вовремя заметить проблему и проявить участие, чтобы все закончилось благополучно, – говорит Дархан Кемелтаев.

Как участковый, он старается уделять внимание каждому жителю. На особом контроле, конечно, неблагополучные семьи, люди, стоящие на профилактическом учете за правонарушения, семейные дебоширы, лица, страдающие алкогольной или наркозависимостью. Он регулярно навещает их, проводит беседы, помогает найти выход из сложных ситуаций.

– Я за таких людей очень переживаю. Многие из них отдаляются от общества, впадают в депрессию. Важно вовремя оказать поддержку, чтобы они не навредили ни себе, ни окружающим, – объясняет майор полиции.

Один прошлогодний случай Дархан часто приводит молодым сотрудникам в пример. Вечером, после работы, он отправился проверить человека, стоящего на профучете, которого несколько дней не видел. Возле дома встретила его жена в слезах и сообщила, что супруг пытается покончить с собой. Полицейский сразу бросился в сарай и вытащил мужчину из петли. Благодаря оперативным действиям участкового его удалось спасти и доставить в больницу.

С самого начала службы для Дархана главным ориентиром было доверие людей. На протяжении тринадцати лет работы он ни разу не изменял этому принципу. По его словам, именно доверие и внимание к каждому жителю создают спокойную обстановку в селе и делают службу участкового эффективной.

Коллеги Дархана Кемелтаева отмечают, что сельчане доверяют ему безоговорочно. Даже в случаях, которые формально не входят в его обязанности, люди предпочитают обращаться именно к нему. А однажды это доверие помогло полицейскому раскрыть преступление.

В одном из сел пропал молодой мужчина. Несколько дней его искали безуспешно, пока к Дархану Кемелтаеву не обратилась жительница села. Она рассказала, что ее брат, находясь в гостях, стал свидетелем трагического инцидента: во время ссоры один из гостей несколько раз ударил другого, и тот погиб на месте. Потрясенный случившимся молодой человек не знал, как поступить, но в итоге доверился участковому и подробно рассказал обо всем. Благодаря этому виновные были привлечены к ответственности, а свидетелю оказали поддержку.

Настоящим испытанием и проверкой профессионализма для Дархана Кемелтаева стал весенний паводок 2024 года. Тогда из-за прорыва дамбы в районе села Талдысай вода затопила несколько улиц в селе Темирбека Жургенова. Большинство жителей успели эвакуироваться заранее, но некоторые отказывались покидать дома, считая, что риск затопления мал.

– Электричества не было несколько дней. Из-за этого ночью было особенно сложно проверить, кто остался дома. Пожилые люди упорно возвращались в свои дома, несмотря на угрозу, – вспоминает Дархан.

Участвуя в спасательной операции, он ежедневно обходил улицы села, следил за уровнем воды и ночью лично выводил людей из опасных зон, по колено пробираясь в ледяной воде и перепрыгивая через ограждения.

За проявленную смелость и самоотверженность полицейского пригласили в Астану и наградили медалью «Ерлігі үшін».

– Когда узнал, что встречусь с Президентом, сначала не поверил. Сильно волновался. Я обычный сельский полицейский, об этом никогда не думал и не мечтал. Чувства, которые испытал в тот момент, словами не передать, – с улыбкой вспоминает он.

Находясь в Акорде, Дархан вспоминал своих родителей, которые уже ушли из жизни. Среди десяти детей они всегда особенно заботились о нем, верили в него и радовались каждому успеху, пусть даже самому небольшому.

– Думал о том, как бы они обрадовались, увидев, что меня награждает Глава государства. Эта медаль для меня – не только личная честь, но и результат работы всех моих коллег, – добавляет он.

Дархан Кемелтаев продолжает работать в селе, оставаясь рядом с людьми и помогая им в повседневных делах. Несмотря на плотный график, старается находить время и для своей большой семьи. У него подрастают четверо детей, и, как заботливый отец, он воспитывает их на примере уважения к другим и ответственности за свои поступки.