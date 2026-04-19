Погода в Казахстане ухудшится в отдельных регионах

В Казахстане 19 апреля сохранится преимущественно погода без осадков, однако в ряде регионов ожидаются дожди и грозы.

По данным Казгидромет, осадки прогнозируются на западе, юге и юго-востоке страны. В отдельных районах возможны туманы и усиление ветра, а на западе - пыльные бури.

«На большей части республики сохранится погода без осадков. Вместе с тем в отдельных регионах ожидаются дожди с грозами, усиление ветра и туманы. В западных областях возможны пыльные бури. В ряде регионов сохраняется высокая пожарная опасность», - сообщили в Казгидромете.

В Алматы утром и днём ожидаются дождь и гроза, ночью и утром - туман. В области Жетісу в районе Алакольских озёр прогнозируется сильный ветер с порывами до 30 м/с и более, а также заморозки до -3 градусов в ночное время.

В Алматинской области ожидаются осадки, туман и усиление ветра, в предгорьях - заморозки. В горах Иле Алатау возможны туман и порывы ветра до 20 м/с.

На юге Жамбылская область прогнозируются дожди и грозы, в горах - осадки с переходом в снег. Аналогичные условия ожидаются в Туркестанской области.

В Мангистауская область и Атырауская область синоптики предупреждают о дождях, грозах и пыльных бурях с порывами ветра до 20 м/с.

В северных и центральных регионах, включая Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Карагандинскую области и область Ұлытау, ожидаются туманы. В Костанайской области прогнозируется усиление ветра.

В восточных регионах, включая Восточно-Казахстанскую область и область Абай, ожидаются туман и порывистый ветер.

Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности.