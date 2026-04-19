Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500

Казахстанка обыграла Мухову в двух сетах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана

В финале вторая ракетка мира обыграла чешскую спортсменку Каролина Мухова со счётом 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 19 минут.

В ходе встречи Рыбакина выполнила три эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Мухова сделала один эйс и реализовала единственный брейк-пойнт.

Победа принесла казахстанке не только титул, но и традиционный приз турнира - автомобиль Porsche 911 Carrera S. В 2024 году она уже становилась обладательницей Porsche Taycan 4S Sport Turismo.

Этот титул стал для Рыбакиной 13-м в карьере и вторым в сезоне 2026 года. Ранее она выиграла Открытый чемпионат Австралии.