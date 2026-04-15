Школьная библиотека задает формат обучения

Образование
7
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В школе-лицее № 37 им. Сырбая Мауленова библиотека прошла модернизацию. Здесь появились уютные уголки коворкинг-зоны, интерактивные доски и автономная станция электронных книг. По словам заведующей библиотеки Кульсары Буркутбаевой, их книжный фонд насчитывает более 133 тыс. экземпляров. В основном это учебники, но около 3 тыс. книг – художественная литература.

фото автора

– Мы постоянно обновляем фонд и проводим работу с читателем, – рассказывает она. – В этом году, например, получили 300 новых художественных книг на казахском языке. Принимая их, стараемся сразу организовывать выставки, проводим обзоры. Дети должны не просто видеть книги, а понимать, о чем они. Для этого в библиотеке регулярно проходят литературные вечера, классные часы и конкурсы.

Ко Дню национальной книги в школе самые разные мероприятия будут проходить десять дней: от книжных выставок до интерактивных форматов. Например, к нашему приходу школьники участвовали в экоквесте, получали задания и увлеченно искали ответы в книгах.

Как рассказывает директор школы Гульжан Толеу, путь к такому формату начался еще в 2022 году, когда их учебное заведение в числе первых подключилось к проекту «Құндылықтарға негізделген білім беру», позже трансформировавшемуся в прог­рамму «Адал азамат». Одним из его важных направлений было развитие читательской грамотности.

Кстати, школа-лицей № 37 с 2023 года реализует собственный проект «Сынып кітапханасы», в рамках которого в каждом классе появились полки с книгами. Здесь учителя вместе с детьми в свободное от уроков время читают художественные произведения. Следующим шагом стало внедрение городского проекта «8 минут чтения», который дополнил и масштабировал «Сынып кітапханасы».

– Мы очень обрадовались этой инициативе, которая задала нам ритм: за восемь минут до начала урока ученики и учителя берут книги, садятся читать. И это заметно нам помогло в улучшении работы классных библиотек, поз­волив сделать чтение системной ежедневной привычкой, – считает Гульжан Толеу.

В ежедневном чтении сегодня участвуют все ученики. Даже первоклассники, которых сначала не планировали включать в проект, следуя общему тренду, брали в руки книжки. А учителя знакомили их с увлекательными сказками и рассказами.

Педагоги отмечают, что проект уже вышел за пределы школы: дети начали читать дома вместе с родителями, записывали видеоролики, делились мнением в соц­сетях. Сама директор регулярно отправляет в родительские чаты выдержки из прочитанных книг, предлагая взрослым включиться в этот процесс.

Кроме того, в школе работают читательские группы, которые ведут способные ученики. Один из примеров – десятиклассник Арман Алимолда, который за три-четыре дня способен прочитать книгу объемом в несколько сотен страниц. С ним Гульжан Толеу даже устроила своеобразное соревнование: кто быстрее прочитает объемный роман.

– Знаю, что мой ученик опередит меня и многих, но это мотивация для других, – улыбается директор.

Вокруг таких инициатив формируется небольшое сообщество: ученики объединяются, выбирают одну книгу, обсуждают и даже совместно придумывают креативные челленджи и флешмобы, улучшая школьную среду.

Учителя отмечают, что ежедневное чтение постепенно меняет детей: расширяется их словарный запас, появляется интерес к обсуждению, формируются навыки анализа. По словам педагога Дины Байдильдаевой, все ее 29 учеников за четверть полностью прочитали произведение «Қозы-Көрпеш – Баян-Сұлу». А сейчас всем классом они знакомятся с народными эпосами «Қобланды-батыр» и «Қамбар-батыр».

Ученица 5-го класса Инжу Кенебай рассказала, что вместо игр на перемене предпочитает проводить время с книжкой.

– Мы каждый день читаем по две-три страницы. Если остается время, обсуждаем их содержание. Я люблю литературу, каждый день читаю стихи, обогащаю свой язык, – поделилась она.

Учитель казахского языка и литературы Лайла Каирбекова считает, что чтение не только дает знания, но и помогает формировать такие важные ценности, как ответственность, уважение, умение слушать других. В этом смысле библиотека становится инструментом воспитания.

– Умение обсуждать тоже важно. Дети делятся мыслями, рассказывают о героях, пытаются заинтересовать одноклассников. Мы учим их аргументировать, чувствовать текст. При этом важно, что ученики снимают видеоролики, обсуждают книги в семьях, делятся впечатлениями, – говорит педагог.

Семиклассница Милена Рудь признается, что благодаря проекту она четче выражает свои мысли, речь у нее стала грамотной. Сейчас она с удовольствием читает «Путешествие в детство» Бердибека Сокпакбаева, главный герой которого, по ее мнению, лучший пример для подражания.

Ученик 7-го класса Мухтар Жапарулы был впечатлен рассказом «Отец» Дулата Исабекова. Произведение, по его словам, учит быть честным, справедливым и ценить семейные отношения. А одноклассница мальчика Аида Айкешова, прочитав повесть Мухтара Магауина «Дети одного отца», смогла по-новому открыть для себя важные события из истории страны.

#модернизация #Образование #школа #библиотека

