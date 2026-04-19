«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области

Фестиваль посетили шесть тысяч человек, передает Kazpravda.kz

Фото: Акимат региона

В Актюбинской области в живописной местности Волчий водопад прошёл туристический фестиваль «Sarqyrama Fest». 

Организатором фестиваля выступил туристский информационный центр «Visit Aktobe», и эта инициатива стала основой для формирования нового туристического брендинга региона. Главная цель мероприятия - развитие Волчьего водопада как привлекательного места отдыха для туристов.

Участники «Sarqyrama Fest» насладились концертной программой и приняли участие в конкурсах.

Победителям вручили денежные призы, а также сертификаты от спонсоров.

«Фестиваль стал одной из площадок для продвижения туристического потенциала региона. Волчий водопад рассматривается как перспективная точка притяжения для внутреннего туризма. Проведение подобных мероприятий способствует развитию инфраструктуры и привлечению туристов. Работа в этом направлении будет продолжена», - сообщает акимат Актюбинской области.

На территории были организованы фудкорт-зоны и фотозоны в национальном стиле. Посетители также могли попробовать себя в стрельбе из лука, отправиться на конные прогулки и прокатиться на алтыбакане.

#Актюбинская область #туризм #фестиваль

