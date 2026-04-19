Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду

Казахстанские шахматисты добились выдающегося результата на первенстве мира по быстрым шахматам среди детей, кадетов и юниоров.
17 апреля в Врнячка-Баня (Сербия) завершилось первенство мира по рапиду среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, а также юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов.
На чемпионате мира по быстрым шахматам среди молодежи и кадетов казахстанские шахматисты выиграли пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали. Таким образом, сборная Казахстана уверенно заняла первое место в общекомандном зачете.
Чемпионами мира стали Алдияр Ансат, Рамазан Тулеген, Аслан Ендибаев, Эльназ Калиахмет и Аделина Нурханкызы.
На втором месте в общекомандном зачете расположилась команда России. При этом во всех возрастных категориях казахстанские шахматисты вошли в первую десятку, подтвердив высокий уровень подготовки.
Детско-юношеская сборная Казахстана по итогам соревнований стала одной из сильнейших в мире.
Впереди - подведение итогов чемпионата мира по блицу.