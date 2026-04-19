Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах

В Атырау развивается тепличное выращивание клубники. В теплице выращивают около 2000 кустов ремонтантных сортов, включая «Альбион», «Мурано» и «Кабрилло». Урожай собирают на протяжении всего летнего сезона.

Проект реализован в рамках государственной программы «Ауыл аманаты». Изначально посадка началась с 200 кустов, сегодня она вышла на полную мощность.

"Сначала мы посадили небольшое количество кустов в качестве эксперимента. Сейчас довольны результатом. В дальнейшем планируем расширить теплицу и увеличить количество саженцев до 4 000", – отметил руководитель предприятия «Өрлеу» Куаныш Якудин.

В дальнейшем планируется расширение теплицы и увеличение количества саженцев до 4000. Продукция реализуется через социальные сети постоянным клиентам.